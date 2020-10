Audi léta vyvíjelo umělý zvuk pro nový elektromobil, výsledek ale zní jako vysavač včera | Petr Prokopec

Přirozený zvukový projev elektrických aut je prakticky nulový, a to není pro zákazníky žádoucí. Automobilky se jej tedy rozhodly generovat, v případě Audi si ale výsledkem nejsme jisti, zvlášť vzhledem ke složitosti jeho vývoje.

O monopostech Formule 1 se od roku 2014 mluví jako o nejrychlejších vysavačích světa. Stojí za tím přepřáhnutí na turbohybridní jednotky, které již nejsou tak hlasité jako předchozí atmosférické motory. Královská motoristická disciplína kvůli tomu přišla o část fanoušků, neboť zejména během televizních přenosů často samotné vozy ani nemáte šanci slyšet. A to dokonce ani ve chvílích, kdy se moderátoři odmlčí.

Na veřejné silnice přitom proniká stále více elektromobilů, které jsou na tom po vokální stránce výrazné ještě méně, spíše prakticky vůbec. Je sice pravdou, že pod kapotou chybí hluk produkující spalovací jednotka, takže by se na palubě dalo očekávat ticho. Nicméně problémem v té chvíli je vnímání všech možných dalších ruchů, které zvenčí přichází. Hluk od kol či obtékajícího vzduchu, stejně jako od ostatních účastníků provozu, totiž v elektromobilech zaznamenáváte mnohem intenzivněji než u spalovacích aut. A příjemný není.

Výrobci by kabiny jistě mohli extrémně odhlučnit, ovšem jak již zjistil kupříkladu Rolls-Royce, ani zcela tichý interiér není zákazníky vítaný. A právě proto začíná být více než kdy dříve kladen důraz na generování umělého zvuku. Toho se dočká i chystaná novinka Audi, elektrický model E-Tron GT, a právě s jeho zvukem i cestou k němu vedoucí nás Němci seznámili.

Zvukový doprovod byl podle automobilky vyvíjen roky a výsledný projev byl inspirován všemi přirozenými zvuky, které lidskému uchu nezní odpudivě, třeba i vrtulníkem. Ovšem výsledek je alespoň podle uvolněných nahrávek skoro přesně takový, jakého bylo dosaženo u zmíněných formulí. Po většinu času tedy budete mít pocit, že nejedete ani tak v autě, jakožto spíše v luxusním a rychlém vysavači. Je to jen náš názory a třeba budete mít jiný, za nás bychom ale po letech vývoje řekli: Nic moc.

Němci přitom v rámci svého zvukového generátoru počítají nejen s interními reproduktory, pár jich umístili také vně. První z nich je na přídi a primárně varuje chodce, neboť elektromobily musí v nižších rychlostech vydávat alespoň minimální zvuk, který by informoval o jejich přítomnosti. Zadní pak spolu se dvěma interními je součástí příplatkového systému a má vyvolávat vzrušení. Patrně vzrušení z luxování, ale proč ne, domácí práce mohou některé excitovat.

Pořád jsou je to ale dokumentace vývoje a hotové auto může zní trochu jinak. Nechme se tedy překvapit během premiéry chystaného modelu E-Tron GT, která se uskuteční ještě letos. Kromě základního provedení by Němci měli přivést do hry i variantu RS, u které nejspíše budou muset paletu dostupných zvuků ještě rozšířit.

Chystané elektrické Audi E-Tron GT zatím zvukově příliš neohromuje, spíše než cokoliv jiného totiž připomíná vysavač. Foto: Audi

