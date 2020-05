Na německou luxusní novinku za 19 milionů jsou krátcí teroristé i koronavirus před 3 hodinami | Petr Prokopec

V uplynulých týdnech automobilky neodhalovaly prakticky žádné nové modely, neboť lidé měli převážně jiné starosti. Jsou ale auta, která se i do této doby hodí, jako třeba nové Audi A8 L Security.

Bezpečnost mají lidé na mysli aktuálně více než kdy jindy. Audi si tak paradoxně nemohlo vybrat lepší chvíli k představení nové generace modelu A8 l Security, jakkoliv koronavirus zavřel řadu továren i showroomů. Žádná z aktuálních restrikcí by se nicméně na objednávkách pancéřované varianty projevit neměla. Automobilka totiž uvedla, že každý exemplář vzniká na zakázku, přičemž s dodáním se na základě konkrétních specifikací počítá od 3 do 6 měsíců. Tou dobou by se již svět mohl vrátit blíže někdejšímu normálu.

Provedení Security se přitom na první pohled nikterak neliší od běžného Audi A8, což samozřejmě byl záměr. Čím nenápadnější totiž jste, tím méně k sobě přitahujete nebezpečí. Pokud nicméně to dorazí, budete na něj uvnitř limuzíny se čtyřmi kruhy ve znaku velmi dobře připraveni. Veškeré panely karoserie totiž odpovídají požadavkům kategorie VR9, skla jsou pak klasifikována dokonce ještě o úroveň výše. To znamená, že dokážou odolat veškerým palným zbraním včetně odstřelovacích pušek.

Jen u pancíře ovšem Audi nezůstalo, ostatně konverze sériového modelu na obrněný značce zabere dodatečných 400 hodin. Veškeré úpravy jsou prováděny v separovaném oddělení a značka dále osadila hasicím systémem, který má trysky i na podvozku či v podbězích kol. Chráněna je ovšem také nádrž, stejně jako motorový prostor, kam se nastěhovala pohonná jednotka z verze S8. I provedení Security tedy počítá s 563 koňmi a 800 Nm točivého momentu.

Jakkoliv ovšem na druhé straně rovnice najdeme hmotnost navýšenou na 3 875 kilogramů, což znamená, že k řízení potřebujete speciální oprávnění, na jízdní dynamice se to příliš neprojevilo. Stovku totiž provedení Security zvládá za 6,3 sekundy, přičemž jeho nejvyšší rychlost byla kvůli bezpečnosti omezena na 210 km/h. To jsou hodnoty spojené s ostrými hatchbacky, za nimiž však nejspíše Audi bude zaostávat v rámci brzdné vzdálenosti. Ta však prozrazena nebyla.

Víme ovšem, že limuzína dokáže urazit až 80 kilometrů při rychlosti maximálně 80 km/h, pokud dojde k vyfouknutí pneumatik, ať již v důsledku běžné nehody, či kvůli útoku. V případě druhé možnosti přitom máte k dispozici také záložní baterii v zavazadelníku, stejně jako je možné počítat s ventilační technologií, která dovnitř vhání kyslík i při zamoření okolí chemikáliemi. Systém by pak měl zastavit i koronavirus.

Lze už jen dodat, že vůz se oproti minulým generacím pyšní speciální pyrotechnickým systémem. Ten slouží k odstranění dveřních pantů, přičemž napomoci má jak k nouzovému opuštění, tak k zabránění násilnému vniknutí. Opomenout pak nesmíme ani interkom usnadňující komunikaci mezi řidičem či posádkou, užitnou hmotnost 600 kg šplhající až na vrchol v dané třídě nebo cenu pohybující se v přepočtu okolo 19 milionů Kč za základní provedení.

Zdroj: Audi

