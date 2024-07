Audi Q8 e-tron má předčasně skončit. Nezájem o něj by znamenal konec celé továrny, kde se vyrábí před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Není to žádná spekulace, ale oficiální postoj automobilky. Důvod byste neuhodli - má jít o kombinaci klesající globální poptávky po elektrických autech v luxusním segmentu s rostoucími výrobními náklady v Bruselu. Právě tam obě verze Q8 e-tron vznikají.

Když se podíváte na současné prodeje elektrických Audi, je to jedna menší tragédie. Podle dat JATO Dynamics se letos v Evropě daří jen modelu Q4, to jak absolutně, tak relativně, jinak vše míří horempádem dolů. Zejména e-tron GT zachází na úbytě, desítky procent ale meziročně ztrácí i Q8 e-tron.

Právě druhy jmenovaný vůz má v obou jeho provedeních (základní verze a stylovější Sportback) čekat kratší životní cyklus, než Audi původně plánovalo. Elektrické SUV debutovalo v roce 2018 jako model nazvaný prostě e-tron, o rok později se přidala verze Sportback. A v roce 2022 obě dostaly facelift, který změnil jejich název na Q8 e-tron. Nacházíme se nyní jen rok a půl od tohoto momentu, takže podle současných standardů mělo tyto vozy čekat ještě několikaleté působení na trhu. Nyní se ale zdá, že jejich éra je u konce.

Přímo Audi podle Automobilwoche uvádí, že zvažuje předčasné ukončení výroby obou Q8 v závodě automobilky v Bruselu. Ingolstadt k tomu říká, že globální poptávka po elektromobilech v segmentu těchto modelů klesá a bojí se, že po uvedení dalších elektrických novinek do prodeje (zejména Q6 e-tron) klesne dál. Problémem je navíc i místo výroby.

Audi našlapuje po diplomatických špičkách, když uvádí, že továrna Belgii čelí „strukturálním výzvám“. Podle automobilky se nachází příliš centra Bruselu, což omezuje její rozšiřitelnost, dalším problémem jsou provozní náklady. Drahý personál a vysoké ceny energií, obojí je pro Audi automobilka. Firma prý zvažuje „restrukturalizaci“ továrny ale to je znovu diplomacie. Podle Automobilwoche může tento krok znamenat i „zastavení činnosti v Bruselu, pokud se nenajde jiná alternativa“.

Elektrické Q8 se ostatně vyrábí i v Číně pro tamní trh ve spolupráci Volkswagenu s FAW, tam by tedy dál mohly být k dispozici. A i když v Evropě skončí jak Q8, tak bruselská výroba, úplný konec to také být nemusí. Podle německých kolegů Audi už začátkem tohoto roku naznačilo, že nová generace Q8 e-tron se může i pro Evropu vyrábět v Mexiku. Výrobní náklady to jistě vyřeší, ale nedostatek zájmu o asi 157. luxusní elektrické SUV na trhu? Ten to změní jen stěží.

Audi Q8 e-tron to má dost možná spočítané. Zájem o něj není a jeho bruselská výroba je drahá. Právě belgická produkce nových Audi tak může s jeho koncem pominout úplně. Foto: Audi

Zdroje: Automobilwoche, JATO Dynamics

Petr Miler

