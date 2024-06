Audi zkouší zachránit svůj elektrický propadák zvýšením výkonu. Nemá šanci, navíc mu dalo otřesné nové logo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi e-tron GT 2024 prvni Perex

Koho trápí, jestli má v autě 700 nebo 900 koní, když baterie takovému výkonu stejně nestihnou sekundovat déle než pár desítek kilometrů? I kdyby to ale někoho trápilo, hlavní problém tohoto auta jistě není v tom, že by bylo slabé nebo pomalé.

Elektromobilům v poslední době začíná docházet dech, aniž by se stihly alespoň náznakem dostat do čela pelotonu. Zákazníci iracionálně toužících po takovém autě byli do značné míry uspokojeni, ti ostatní pak racionálněji hledají dobrý poměr hodnoty a ceny. A ten v současných elektromobilech nemají šanci najít, při současných enormních poklesech hodnoty těchto aut rozhodně ne. Pokud tedy těmto vozům seberete dotace na „poslední prodejní míli” a nezahrnete je daňovými výhodami, jejich podíl na trhu stěží přesáhne víc než pár jednotek procent, to nakonec dobře vidíme i u nás.

Ačkoli možnost takového vývoje musela být jasná každému člověku s trochou ekonomické a technické erudice, automobilky si donedávna vůbec nepřipouštěly, že by prodeje jejich elektromobilů mohly drhnout. To se ale nyní děje, a tak musí dělat vše možné i nemožné, aby upoutaly pozornost zákazníků. Ke slovu tak přicházejí nejen slevy, ale i dílčí vylepšení, která mají dát těmto autům alespoň šanci na chvíli znovu zazářit.

Své o tom ví i Audi, které v roce 2020 představilo svou obdobu Porsche Taycan, model e-tron GT. Tento sedan pak o pár měsíců později dorazil i ve verzi RS, v jejímž případě bylo možné počítat s až 646 koňmi. Ovšem ani přesto se z vozu nestal prodejní šlágr, spíš je to stále větší propadák. Letos si podle dat JATO Dynamics našlo v celé Evropě, kde je stále možné počítat s řadou dotací a jiných výhod, kupce jen 1 308 aut, což je o 30 procent méně než loni. To je prodejní propadák par excellence.

Audi se proto rozhodlo, že zkusí šance auta na zvýšit s pomocí lehčí modernizace. E-tron GT modelového roku 2025 tak dostal do vínku baterie o kapacitě 97 kWh, přičemž nový paket je o 9 kg lehčí než předchozí 84kilowatthodinový. Souběžně s tím bylo vylepšeno regenerativní brzdění, jehož výkon vzrostl z 290 na 400 kW. Dojezd vylepšené verze pak za ideálních podmínek narostl až na 609 km.

Realita bude samozřejmě úplně jiná, to však dnes nechme stranou. Spíše je zajímavé, jakým způsobem zkouší Audi klientelu skutečně nalákat. Nově totiž rodinu netvoří dvě verze, nýbrž hned tři - na vrchol se totiž postaví RS e-tron GT performance, jenž počítá s 925 koňmi. Jde tak o nejvýkonnější silniční Audi historie, které má stovku zvládat za 2,5 sekundy, ovšem jeho rozlet zarazí omezovač pořád jen v 250 km/h. Stát pak bude 160 500 Eur (cca 3,97 milionu korun).

Na takovou dynamiku sice ona cena není špatná, i to ale nakonec ukazuje, jak slabé argumenty Audi v rukou má. Jsme nadšenci do všeho výkonného, zrovna u tohoto auta je ale opravdu jedno, jestli má 700 nebo 900 koní, když jeho největším problémem je (ne)použitelnost a extrémní ztráta hodnoty. Ani s jedním modernizace nic zásadního nesvedla. A pokud by někoho přece jen ohromoval výkon a dynamika, jsou to pořád ještě rychlejší a nikoli nutně dražší auta od Tesly nebo Lucidu. A nakonec - proč si kupovat obdobu Porsche, když můžete mít přímo Porsche? Taycan není o tolik dražší, jak by si leckdo mohl myslet. Jsme přesvědčeni, že zachránit prodeje e-tronu GT touto modernizací Audi nemá šanci.

Co dodat? Snad jen tolik, že základní e-tron GT je nově nahrazen verzí S e-tron GT, která je k mání od 126 tisíc Eur (3,1 mil. Kč), za které dostáváte 679 koní a stovku za 3,4 sekundy. Posílilo pak i základní provedení RS e-tron GT, které nově disponuje 856 koňmi, jenž vás na stovku dostanou za 2,8 sekundy. Do kapsy nicméně budete muset sáhnout pro 147 500 Eur (3,6 mil. Kč). Maximálka pak v případě těchto verzí činí 245, respektive 250 km/h. Audi pak u všech verzí navýšilo maximální dobíjecí výkon z 270 na 320 kW, což je sice hezké, ovšem pořád je to málo, nemluvě o tom, že najít stanice, které jím disponují, je nadále oříšek.

Kvitovat jistě lze lepší ocelové brzdy, které je možné za příplatek nahradit karbon-keramickými s 10pístkovými třmeny, toho si ale málokdo vůbec všimne. Čeho si naopak všimne snad každý, je nové logo verzí S a RS, které přešlo od spojení kurzívou vyvedených písmen s červeným kosočtvercem ve stejném náklonu k jejich uvedení ve standardním provedení kousek od jinak zřejmě nezměněného červeného prvku. Reakce na to jsou téměř bezvýhradně negativní a ani nám se to nezamlouvá - vypadá to lacině, nepůsobí to dynamicky, je to všechno to, čím by verze RS neměly být. Ale pochopitelně, to je náš názor, ten váš může být jiný.

Elektrický sedan čtyř kruhů je nově možné pořídit ve třech verzích. Základní S e-tron GT disponuje 679 koňmi... Foto: Audi



...zatímco provedení RS e-tron GT jich vyfasovalo 856. Foto: Audi



Ryzí novinkou je pak varianta RS e-tron GT performance, jejíchž 925 koní zvládá stovku za 2,5 sekundy. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.