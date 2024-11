Audi uznalo, že udělalo blbost, nové značení svých modelů potichu zrušilo ještě dřív, než se stačilo rozšířit před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Mohli bychom se za to Němcům vysmívat, reálně ale musíme kvitovat jejich schopnost sebereflexe. Je tedy s podivem, že věc nechali zajít tak daleko a kapitulovali až před odporem veřejnosti, i to lze ale nakonec vnímat jako dobré znamení.

Přiznáme se, že směr, kterým míří v posledních letech Audi, se nám vůbec nezamlouvá. A nemyslíme tím teď ani jeho elektrické cíle, ty jsou stejně nesmyslné jako všechny ostatní, ale spíš vliv této strategie na zbytek nabídky i celou firmu. Nejlépe vám o tom povypráví bývalý ředitel Audi Sportu a otec řady námi velmi respektovaných vozů, který ve společnosti dál nemohl zůstat.

Tomu se začala zajídat zejména ignorace preferencí zákazníků pramenící právě z oné elektrické sázky. To je zkrátka věc, která mění celou firemní kulturu - pokud management od rána do večera musí zaměstnance poučovat o tom, že čistě elektrická nabídka prostě bude a odporu zákazníků je třeba nevěnovat pozornost, proč by jim ti samí lidé měli vycházet v jiných ohledech? Tahle - řekněme - zparchantělost, jakási zvláštní arogance a neurvalost je nakonec možná to úplně nejdůležitější, co mění auta optikou zákazníků k horšímu. Prostě když se na ně kašle jednou, tak se na ně kašle i jindy, debaty o některých věcech se nevedou a místo snahy upokojovat přání klientů vítězí dogmatický boj za splnění z prstu vycucaných cílů všeho druhu.

Situace se ale možná mění.

Audi nedávno potichu zbavilo dieselovou S6 mocně kritizovaných falešných výfuků, a to dokonce nedlouho před tím, než současné provedení vozu skončí. Jejich náhrada možná není nešťastnější, ale berme to principiálně - někdo poslouchal, dělal si poznámky a chtěl vyjít klientele vstříc. Bůhvíkolik dávno vyrobených S6 už to nespasí, nyní tu ale máme další krok z podobného ranku, který sice též přichází po dvanácté hodině, místo pěti let jde ale jen o pár minut.

Nedlouho po cirkusových výfucích se totiž čtyři kruhy rozhodly dát všem svým novým modelům také cirkusové značení. Věnovali jsme se tomu detailně v létě, dnes už tedy jen stručně připomeneme, že Audi s příchodem faceliftovaných modelů A3 a Q8 začalo cpát charakteristický červený kosočtverec divize Audi Sport i na modely, které od Audi Sportu vůbec nejsou. Dekády bylo zvykem, že jste toto značení našli jen na typech s označením S, RS a také na supersportovní R8, jinde ne. Na zmíněných vozech a později i na nové A5, nové Q5 nebo modelu Q6 e-tron se ale tento červený „flíček” objevil i na verzích Sport Line. Bylo to hloupé a nevalně přijaté, [[0000053636 i my jsme to mocně kritizovali.

Mysleli jsme si, že to tak prostě bude, ale ouha. Audi se chytlo za nos, uznalo, že udělalo blbost a ještě před uvedením některých z těchto aut do prodeje celý nápad odpískalo, jak si všimli lidé u Auditography. Už i v současném německém konfigurátoru tak najdete tyto vozy v provedení S-line znovu bez matoucího znaku Audi Sportu na zádi a jen s klasickým označením „S line” na boku, i když na prezentačních zůstává zatím vše při starém.

Je tedy vidět, že čtyři kruhy pořád umí zatáhnout za záchrannou brzdu a podobné nápady pod tíhou kritiky odpískat, i když se dostanou až do výroby. Tak teď ještě totéž provést s nesmyslnou stoprocentní elektrifikací nabídky během pár let... Požádali jsme automobilku o komentář, aby nám řekla, kolik aut s původním „vadným” označením vyrobila, neboť by z nich mohla být slušná rarita. Uvidíme, co se dozvíme.

Podobné označení Audi s paketem S-line je minulostí, matoucí napodobenina značení skutečných S a RS se setkala s takovým odporem, že automobilka musela jednat. Foto: Audi

Zdroje: Auditography, Audi

Petr Miler

