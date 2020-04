Australané odhalili revoluční přívěs. Auto, které ho táhne, nezpomaluje, zrychlí ho před 4 hodinami | Petr Prokopec

Představte si přívěs, který místo aby zhoršoval vaši dynamiku a prodražoval provoz, dělá pravý opak. To není iluze, ale realita, tento má navíc i dost energie na to, aby napájel řadu dalších věcí.

Pokud jste v minulosti alespoň jednou táhli přívěs, nejspíše víte, že díky němu můžete zapomenout na udávanou jízdní dynamiku. Nikoliv jen kvůli legislativě, ale také s ohledem na vyšší hmotnost a odpor vzduchu, s nimiž si musí poradit stále stejný motor. V jeho případě totiž nedochází po připojení vozku na navýšení výkonu, ten zůstává na původních hodnotách. Znamená to tedy, že jako souprava pojedete pomaleji, což je ale ve výsledku ten nejmenší problém. Počítat je totiž třeba rovněž se zvýšenou spotřebou.

Australská firma OzXCorp ovšem nyní přichází s řešením, které je vlastně geniálně jednoduché. Onen přívěs totiž dostal do vínku vlastní pohon, čímž odpory navíc nejen kompenzuje, ale dokonce překonává, a tak minimálně akceleraci soupravy pomůže. A umí toho daleko více, neboť na palubě má elektrické ústrojí s baterií o kapacitě 14,3 kWh. Ta čerpá energii z regenerativního brzdění a ze solárních panelů, jimiž je přívěs osazen, přičemž dodat ji může přesně tomu zařízení, které zrovna hodláte použít. Nemusí tím přitom být jen onen vozík.

„Můžete napájet svou vlastní klimatizaci, vařit na indukční desce a dokonce i provozovat svou vlastní kavárnu, to vše je možné skrze tuto hybridní mobilní platformu, která se obejde bez fosilních paliv,“ říká k novému produktu spoluzakladatel firmy Andrew Huett. Ten zároveň dodává, že veškeré palubní systémy jsou spojené do jednoho kabelu. To znamená, že majitel je může ovládat skrze jedinou obrazovku. A co více, umožněn je tak i vzdálený přístup k vozíku.

Přívěs tak může OzXCorp modifikovat online, stejně jako je toho u svých vozů schopná Tesla. Mimo to jej však dálkově může ovládat i majitel, který tak skrze mobilní aplikaci může vozík i zaparkovat, a to do opravdu úzkých míst. Maximální rychlost 2 km/h pak zaručuje, že nedojde k nechtěnému karambolu. Mimo to přívěs dostal i asistenční kontrolu pro jízdu na písečném či hliněném povrchu, nechybí ovšem ani stabilizace, ABS či dokonce vektorování točivého momentu.

V rámci samovolného pohonu pak novinka užívá integrovaný elektromotor, který za běžných situací produkuje 11 koní. Krátkodobě však může být výkon navýšen až na dvojnásobek, tedy na 22 koní. To je již v případě některých aut pětina jejich dostupného výkonu, jak jsme tedy již naznačili, připojení přívěsu tedy ve výsledku může dynamiku i zlepšit. Klesnout tak mohou provozní náklady, nízká by dle Huetta měla být i pořizovací cena.

Kdy přesně se novinka dostane do prodeje a za kolik, zatím není známo. Pro Australany však jde jen o jeden z mezníků na cestě ke vzdálenějším cílům. Jedním z nich je plně autonomní přívěs, který by zvládal pohyb i na dálnicích. Z těch by navíc dokázal sjet a následně bezpečně zaparkovat na nejbližší vhodné lokaci. Klasické tahače s řidičem za volantem by tak za pár let mohly být ohroženým druhem.

Zdroj: OzXCorp

Petr Prokopec