Auto roku 1988 se stále dá koupit nové od 162 tisíc Kč, je 12. nejprodávanější svého druhu

Toto není zpráva z dekády starých novin, ale čerstvá informace referující o aktuálních prodejích nových aut. Jakkoli to může zní bizarně, vůz morálně z roku 1988 prodejně poráží jeho o mnoho mladšího nástupce.

Peugeot 405 se začal vyrábět v roce 1987 a z výrobních linek francouzské automobilky sjížděl dalších deset let. Byl to povedený vůz, o čemž svědčí už zisk titulu Auto roku 1988, ještě více to ale dokazuje oblíbenost u zákazníků. Také u nás se jednalo zejména o bazarový hit porevolučních časů, který byl v kursu i po přelomu milénia. Dnes jde pro některé řidiče spíše o vzpomínku na mládí - většinu 405 od dob jejich slávy rozkousal zub času a v bazarech dnes jde v dobrém stavu o raritu.

Ne vše je ale ztraceno, tedy alespoň pro někoho. Licenci na výrobu modelu 405 totiž nejprve získali v Íránu u IKCO a byť se po vypršení dřívější dohody zdálo, že se čtyřistapětkou je definitivně amen, realita je nakonec přesně opačná. Íránce doplnila ázerbájdžánská firma Khazar, která ve spolupráci s Francouzi vyrábí modernizovanou 405 s označením Peugeot Khazar 406, zatímco íránská verze se dál nabízí jako IKCO Peugeot Pars.

Podmínkou udržení spolupráce je prodej deseti tisíc aut ročně, což není ani v Íránu, ani Ázerbájdžánu problém. Dokonce méně než to - dle dat Car Industry Analysis se loni dařilo novodobým pokračovatelům čtyřistapětky tak moc, že se s 77 tisíci prodanými vozy staly 12. nejprodávanějším sedanem střední třídy na celém světě. A mimo jiné tak s lehkostí porazili nástupce v podobě modelu 508, který se prodává či spíše neprodává téměř jen v Evropě a oslovil méně než třetinu kupců.

Peugeot 405 je tak i po všech těch letech stále ve výrobě i v prodeji v modernizovaném provedení, které je technicky původním vozem a vizuálně zčásti novějším 406. Dodáván je buď s 1,8litrovým zážehovým motorem o výkonu jedné stovky koní, nebo s mírně silnějším 1,6litrovým turbodieselem disponující stádem 104 koní. Standardem je s ohledem na lokální preference automatická převodovka.

Kupující mají šanci využívat automatickou klimatizaci, rádio s CD a MP3, elektrická přední sedadla a alespoň dva airbagy. Na některých vozech jsou i parkovací senzory vzadu. Na fotografiích jsou vidět modernizované prvky interiéru, ale vnější karoserie původ nezapře. Ceny dnes startují na ekvivalentu pouhých 162 tisíc Kč, a tak se prodejnímu úspěchu vlastně nedivíme. Tušíme, že za takové peníze po (ne)nové 405 leckdo sáhl i zde, zejména emisní a bezpečnostní pravidla EU ale něco takového nepřipusí.

