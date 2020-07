Automobilce došli lidé pracující ve výrobě, k pásům tak museli jít lidé z kanceláří před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Wosu

Nevídaný krok trochu připomínající doby dávno minulé jen ukazuje, jaký chaos stihl automobilový průmysl v dobách koronaviru. Nemoc zdecimovala tolik zaměstnanců Hondy v Ohiu, že auta už neměl kdo vyrábět.

Dle mnoha expertů měl koronavirus s příchodem letních měsíců vyšumět do neznáma. Stále více je ale jasné, že bojovat s ním budeme ještě dlouho a dost možná se jej již nikdy nezbavíme. Jestli tomu tak bude, nebo ne, se teprve ukáže, jisté ovšem je, že pandemie ustále hýbe světem, automobilovou branži nevyjímaje. Přesvědčit se o tom mohla i Honda, které se ve svém závodě v americkém Ohiu potýká s nedostatkem dělníků na montážních linkách.

Automobilka z toho důvodu přistoupila v Marysville k poněkud neobvyklému kroku a k výrobě aut nahnala zaměstnance z kanceláří - od účtáren až po prodejních oddělení. Dle zdrojů blízkých celé věci přitom Honda nejprve nabídla lidem možnost dobrovolné krátkodobé změny pracoviště, ovšem s velkou odezvou se to nesetkalo. Proto se nakonec pro některé rošáda stala povinnou a ne všichni z toho jsou nadšeni.

„Nebyl jsem z toho příliš potěšen, protože jsem se v posledních týdnech snažil sociálně distancovat a držet stranou od ostatních lidí,“ uvedl jeden ze zaměstnanců, který stejně jako mnoho dalších pracoval z domova. Nyní byl ovšem donucen k nástupu k montážní lince, tedy na podle něj rizikové prostředí. Pravidelně se zde totiž objevují nakažení lidé, kteří navíc byli v kontaktu s minimálně čtyřiceti dalšími zaměstnanci. A právě kvůli tomu Honda přichází o pracovní síly.

Kromě toho koronavirus zamíchal veškerými zdravotními plány tamních nemocnic, jež veškeré operace přesunuly na pozdější dobu, aby se mohly věnovat pouze lidem nakaženým nejslavnější virovou infekcí posledních dekád. Kvůli tomu se ovšem mnozí zaměstnanci Hondy teprve nyní připravují na zákrok, který měli podstoupit již v březnu, či se z něj zotavují. Další pak jednoduše v době odstávek zamířili na pracovní úřad, kam je nalákal štědrý vládní bonus.

Honda má nemalý problém, přičemž změnou pracovního zařazení některých lidí se může vystavit dalším. Automobilka totiž zmínila, že navzdory poklesu prodeje nových aut je o její produkty stále zájem. Montážní linky tak pomalu jedou na svou maximální kapacitu, nicméně výrobu nyní mají částečně na starosti lidé, kteří k ní nebyli dostatečně proškoleni. Je tak dost možné, že zakrátko bude muset značka řešit stížnosti na zhoršenou kvalitu.

Jak se bude situace dále vyvíjet, není v tuto chvíli jasné, ostatně jako ve všem, čeho se COVID-19 dotýká. Brian Rothenberg z odborové organizace Union Auto Workers nicméně dodává, že nahnání bílých límečků k linkám by se nikdy nestalo u firmy, která odbory má. Ty by totiž v prvé fázi nejprve zajistily agenturní dělníky, a pokud by to nestačilo, pak by začaly najímat lidi propuštěné v blízké oblasti, pak v té vzdálenější a tak podobně.

Jamie Karl z Asociace ohijských výrobců ovšem uvádí, že továrny jako ta Hondy v Marysville měly potíže s nedostatkem dělníků ještě před příchodem koronaviru. Pandemie pak celý problém jen umocnila. Z toho důvodu je jen v tomto státě volných více než 13 tisíc pracovních míst ve výrobě. Ovšem jak je vidno, na plac se nikomu nechce. Zvláště když vám vláda platí více za to, abyste zůstali doma.

Honda má v Ohiu problém s nedostatkem dělníků, k montážním linkám tak značka již nahnala i některé lidi z kanceláří. Foto: Honda, Wosu, AP

Zdroj: Wosu

Petr Prokopec