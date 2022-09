Automobilka má už 90 tisíc objednávek na nový elektromobil, vyrábí ho ale jen 50 kusů měsíčně. Omylem to nebude před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: General Motors

Člověk nemusí být silný v matematice, aby si spočítal, že tímto způsobem by výrobce knihu objednávek čistil 150 let. Buď tedy 90 tisíc objednávek nemá, spíše ale předpokládáme, že tohoto auta víc ani vyrábět nechce, jen by prodělal.

Politici už léta pracují na tom, aby se jedinou budoucností automobilové dopravy stala elektromobilita. Velmi pochybujeme o tom, že se jim to může podařit, třebaže dělají možné i nemožné pro to, aby k tomu skutečně došlo. Je zkrátka těžké ohnout ekonomickou a technickou realitu ve prospěch něčeho, co tak dalece nedokáže přirozeně konkurovat jiným řešením. I poučení z energetické krize se zdá být nulové, racionální argumenty dávno nefungují, a tak se holt bude muset stát něco velmi špatného - doufejme, že „jen” v ekonomické rovině -, aby absurdní cíle a pokusy plánovat neplánovatelné byly přehodnoceny.

Za normálních okolností by to měly být firmy, ekonomicky racionálně jednající subjekty, které se těmto nesmyslům vzepřou jako první. Nic takového se ale neděje, v případě většiny automobilek lze dokonce hovořit o pravém opaku. Své plány staví okolo plánů politických a i když už teď dostávají dost signálů o tom, že to tak jednoduše nepůjde, přehodnotit své dávno zainvestované vize si též netroufnou.

Příkladem budiž koncern General Motors, který patří k jedné z automobilek vytrvale troubících k elektrickému útoku. A s každým dílčím úspěchem se neváhá pochlubit. Už na konci loňského roku tak oznámil, že eviduje hned 60 tisíc zájemců o elektrický GMC Hummer. Toto číslo mělo během dalších tři měsíců narůst o dalších 5 tisíc, nyní GMC uvádí, že elektrický pick-up či jeho SUV verzi chce už 90 tisíc lidí. To zní jako úspěch, jde ale jen o jednu stranu mince.

Je pěkné evidovat spoustu zájemců o nějaký produkt, ekonomický smysl pozdějšího prodeje je ale docela jiná otázka. Když dnes nabídneme zlato za 500 tisíc korun za kilo, věříme, že zájem bude enormní. Ale k čemu nám bude dobrý, když jediný způsob, jak objednávky vyřídit, je skoro 1 milion na každé z nich prodělat? Zlato za 500 tisíc za kilo neseženeme nikde. A GMC se nyní zdá být ve velmi podobné situaci.

Firma totiž auta reálně dodává po jednotkách až desítkách kusů za měsíc, a tak za celé první pololetí předala zákazníkům pouhých 371 aut. A to se musíme ptát, co za zákazníky to bylo. Na čísla za třetí kvartál si musíme ještě chvíli počkat, ani ta ale nemohou být dramaticky vyšší - v srpnu bylo vyrobeno pouhých 50 aut. Tímto způsobem bude GMC jen oněch 90 tisíc rezervací vyřizovat 150 let...

Automobilka pochopitelně slibuje, že produkci zvýší, auto ale představila už v říjnu roku 2020, tedy skoro před dvěma roky. Přesto jej i dnes vyrábí takhle málo. Že by to skutečně lépe nešlo v době, kdy Tesla dělá milion elektromobilů za rok? Pochybujeme o tom, vše nasvědčuje tomu, že GMC nový Hummer ve velkém prodávat ani nechce, protože ho nabízí za ceny, které mají blízko onomu kilu zlata za půl milionu.

Hummer totiž používá paket o kapacitě 246,8 kWh (sic!), který značku musí vycházet na neskutečné peníze. Přesnou sumu zjistit nelze, v roce 2017 ale Chevrolet, který též spadá pod GM, přiznal, že jedna kilowatthodina vychází u jeho aut na 262 USD (cca 6 400 Kč). A manažer zmíněné Tesly nedávno prozradil, že náklady na výrobu baterií se od té doby nehnuly.

GM nemůže být v dramaticky jiné situaci, kdyby tedy baterie do Hummeru vycházely automobilku stále na cenu z roku 2017, jsme na 64 661,60 dolarech (1,587 milionu Kč) jen na baterkách. Celý vůz pak lze koupit od 84 650 USD (2,08 milionu Kč), takže by jej stěží šlo prodávat jinak než s velkou ztrátou. Vypadá to, že GM (stejně jako mnozí jiní) vsadili na pokles cen baterek, který ale nepřišel. A dnes dávno odhalená auta raději prodávají jen po kusech, aby prodělali co nejméně.

V ekonomicky racionálním světě je něco takového krajně nepravděpodobné, stane se to zřídka a omylem. Ve světě nepřímo centrálně řízených ekonomik, kde automobilky naslouchají politikům a nikoli zákazníkům, to bohužel není nic neobvyklého. Je to další signál pro GM, že jede na přinejmenším polomrtvém koni, že výroba a prodej jen elektromobilů nemusí být ekonomicky udržitelná. Pochybujeme ale, že z něj sesedne. Vždyť už přece do elektromobility pro všechny nainvestoval tolik...

GMC Hummer se představil už v roce 2020, i v minulém měsíci ale bylo vyrobeno jen 50 aut a výrobce se do uspokojování 90 tisíc objednávek nehrne. Proč? Protože při ceně auta a nákladech na výrobu jeho baterek nemůže nejít o ztrátový projekt. Foto: GMC

Zdroje: Autoblog, Motor Illustrated, GMC

Petr Miler

