Automobilka přiznala, že na skladě drží už 95 tisíc nedokončených aut, brzy má být ještě hůř

Pro ekonomickou situaci firmy není nic horšího, než když musí investovat do výroby zboží, které nedokáže dokončit, a tedy ani prodat. A ještě jej musí skladovat a udržovat fit. Přesně v této situaci je nyní řada výrobců aut včetně koncernu GM. A Stellantis říká, že bude ještě hůř.

Začíná být stále pravděpodobnější, že zlatý věk automobilového průmyslu je za námi. V letech 2017 a 2018 se totiž globální výroba pohybovala atakovala hranici 100 milionů aut. Předloni však v důsledku koronaviru klesla na 78,7 milionů aut, což je úroveň z roku 2010. Loni jsme se přitom dočkali jen menšího růstu, vyrobeno bylo totiž 79,1 milionů kusů. S letoškem pak sice byly spojovány nemalé naděje, ovšem čipů a dalších komponentů je nadále nedostatek. Veškerý chaos v dodavatelských řetězcích pak navíc ještě umocnil konflikt na Ukrajině.

Výrobci s těmito potížemi bojují všemi myslitelnými prostředky, mezi něž patří i dvojí pobyt aut na montážních linkách. Koncern General Motors tuto strategii nazývá „opatrnou výrobou“, za tímto označením se nicméně skrývají podobné kroky jako u konkurence. Nové vozy jsou tedy smontovány bez některých elektronických modulů a následně uskladněny ve firemních halách a parkovištích. Jakmile pak čipy dorazí, vrací se zpět k dělníkům, kteří je chybějícími komponenty osadí.

Tento proces má své výhody. Elektronické moduly lze totiž instalovat poměrně rychle, návrat na montážní linky je tak krátkodobý a vozy mohou rychle zamířit k dealerům. Je tu ovšem jeden zásadní problém, který jsme již zmínili. Čipů stále není dostatek a dle jejich výrobců se situace dříve než v roce 2024 nezmění. A jelikož ze strany automobilek jsou protěžovány elektromobily, které jich potřebují více, nejspíše jde ještě o střízlivý odhad.

Výše popsaná strategie výroby nedokončených aut tak snadno může vyústit v přeplněnost firemních parkovišť, k čemuž ostatně v případě GM dochází. A pokud tato auta na místě stojí moc dlouho, chátrají, vyžadují péči a automobilkám v nich visí čím dál více peněz. Koncern GM tak minulý týden přiznal, že tímto způsobem skladuje už neskutečných 95 tisíc aut. To zhruba odpovídá měsíční produkci Chevroletu, problém je to tedy vskutku ožehavý. Koncern přitom již uvedl, že si závažnost celé situace plně uvědomuje a pracuje se starými i novými dodavateli na jejím zlepšení. To je však naděje, která dle onoho prohlášení výrobců čipů nedojde naplnění.

Je tedy vskutku třeba, aby se automobilky začaly připravovat na nejhorší čísla ne jen za poslední dekádu, ale spíše od příchodu nového milénia. A jak se zdá, u koncernu Stellantis se tak již děje. Společnost totiž přiznala, že jen v italských továrnách letos vyrobí o 220 tisíc aut méně, než by za normálních okolností mohla. „Je to jako kdyby se v jedné z našich největších továren na rok zastavily montážní linky,“ potvrdil smutnou skutečnost Ferdinando Uliano, šéf odborové skupiny FIM CISL.

Uliano navíc dodal, že do budoucna nehledí s přílišným optimismem. S nedostatkem čipů prý automobilky budou bojovat i příští rok, přičemž dění okolo Ukrajiny mělo situaci ještě zhoršit. Stellantis proto operativní rozhodnutí provádí ze dne na den, a to u každé ze svých továren. Někde tedy volí stejný přístup jako GM, jinde pro změnu dochází na dočasnou odstávku výroby. S těmi přitom mají být nejčastěji spojované továrny v Melfi a Atesse.

