BMW a Toyota ohlásily nová bolestivá rozhodnutí, konflikt na Ukrajině je stojí stále víc

Slova o tom, že rusko-ukrajinský konflikt způsobí výrobcům auto větší potíže než koronavirus, se bohužel naplňují. Němci a i Japonci se už smiřují s tím, že místo zvýšení výroby letos nastane opak.

Minulý týden Herbert Diess oznámil, že válka na Ukrajině bude mít na automobilovou branži větší dopad než dva roky pandemie. Koncern VW pak ostatně nezůstal jen u slov svého šéfa, ale dokonce již začal přesouvat část výroby z Evropy do Číny a Ameriky. To se nikdy dříve nestalo, což jen dokládá, nakolik svízelná dnešní doba je. Němci navíc už naznačili, že počítají spíše s dlouhodobějším dopadem konfliktu, což jen potvrdili mezinárodní experti. Dle nich bychom totiž výpadky v dodavatelských řetězcích měli očekávat až do roku 2025.

VW přitom není jedinou německou automobilkou, která dojíždí na nedostatek komponentů dále zintenzivněný rusko-ukrajinským konfliktem. S nepříliš pozitivním výhledem přišlo i BMW, které oznámilo, že letošní prodeje nakonec nepřekonají ty loňské, jež se zastavily na 2,52 milionech kusů. Mnichov původně očekával opak, nyní se ale zdá, že ani vyrovnání loňského výsledku není v kontextu s dalšími informacemi reálné, neboť BMW chce letos prodat přes 200 tisíc elektromobilů, což je podstatně více než loni.

Musíme totiž vzít v potaz, že na jeden elektromobil je třeba zhruba desetinásobně více čipů než na vůz se spalovacím ústrojím. Pokud jich tedy BMW chce prodat více, bude zkrátka muset najít rezervy ve vlastních řadách. Tedy jinými slovy, čím více bateriových aut do showroomů zamíří, tím méně čipů zůstane na spalovací auta. Ve finále by tak v případě mnichovské automobilky nemusely být nereálné ani o deset procent nižší registrace.

Že problémy jsou a budou, potvrzuje i krok Toyoty. Japonská automobilka oznámila, že od 22. března na osm dní odstaví jednu montážní linku v japonské továrně Fujimatsu. Značka přitom předpokládá, že vzniknout by nemělo zhruba 14 tisíc aut, a že mezi nejvíce zasažené budou patři modely Noah a Voxy. Mimo to nicméně dodala, že pravidelné odstávky budou kvůli nedostatku nejskloňovanějšího komponentu současnosti přetrvávat do června.

Toyota je přitom automobilkou, která byla v důsledku chytrých rozhodnutí z minulosti na stávající čipovou krizi připravena lépe než většina konkurence. Ovšem i tak dochází na pravidelné zastavování montážních linek. Tento krok se přitom snaží obejít třeba Ford či General Motors, jenž začínají zbavovat některých prvků, jako je třeba ovládání klimatizace vzadu nebo systém start-stop. Výše zmíněné BMW pak pro změnu u některých modelů již nenabízí head-up displeje.

Co tedy zmínil Diess, lze tesat do kamene. Otázkou nicméně je, kdy přesně přijde světlo na konci tunelu. Vše záleží vlastně jen na délce rusko-ukrajinského konfliktu, stejně jako na tom, která strana nakonec bude vítězná. V tomto ohledu je ale i křišťálová koule bezradná, počítat tak velmi pravděpodobně lze letos s ještě mizernějším rokem než loni. O dobré zprávy je holt poslední dobou nouze.

