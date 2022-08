Automobilky svými novinkami dokládají, že je ideologie zcela zbavila zdravého rozumu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto je naprostý nesmysl, pokud tedy nějakým produktem nechcete dát najevo, že děláte to, co se má, co se sluší. Bude drahé a své primární poslání není schopno plnit snad vůbec.

V roce 1999 zamířil do světových kin snímek Mumie, který byl docela důstojným nástupcem filmů o Indiana Jonesovi. Pojednával o dobrodruhovi Ricku O'Connellovi, který pomáhá knihovnici Evelyn nají Hamunaptru, legendární Město mrtvých. To se jim skutečně povede, přičemž naneštěstí oživí i mumii kněze Imhotepa. Jak ale nejspíše již víte, snímek má šťastný konec. I proto ostatně vznikla hned dvě jeho pokračování, třebaže v tom posledním se již vydáme do Číny místo do Egypta.

Důvodem, proč jsme si nicméně na první díl Mumie vzpomněli, jsou scény s davem ovládaným znovuzrozeným knězem. Jde o lidi zcela bez vlastní vůle, kteří se slovy „Imhótép, Imhótép“ kráčí tam, kam jejich pán nařídí, aniž by nad čímkoli přemýšleli. A stejně tak jsou svolní bez sebemenšího odporu naplnit i jeho vůli. Připomínají aktuální pomalu až fanatické vyznavače elektromobility, kteří nejsou schopni či ochotni hledět vlevo nebo vpravo. V důsledku toho jim pak ani nedochází, s jakými nesmysly přicházejí.

Snad nejexemplárnějším případem je nový Crosscamp Flex, jenž vychází z elektrického Opelu Zafira. Jde totiž o obytný vůz, který byl osazen paketem baterií o kapacitě 75 kWh. Ten má dle tvůrců zvládnout 322 kilometrů dojezdu, ovšem jen na základě laboratorního cyklu WLTP. Realita tedy bude o poznání nižší, navíc baterie neslouží jen k pohonu. Právě tato kombinace z vozu dělá nesmysl všech nesmyslů, neboť stěžejním posláním obytných vozů je únik z civilizace do míst, kde lišky takříkajíc dávají dobrou noc, kde si zkrátka musíte vystačit s tím, co máte na palubě, včetně energie.

V případě modifikovaného Opelu se nicméně daleko od domova nedostanete. Zvláště když mimo civilizaci lze dobíjecí stanice hledat jen těžko. Ve finále vám tak bude zcela jedno, že vůz při využití výkonu 100 kW dokáže 80 procent kapacity baterií doplnit za 48 minut. Ke všemu ostatnímu složí znovu baterie, třebaže oddělené. Pro pohyb a pobyt mimo civilizaci ale potřebujete snadno doplnitelný zdroj energie o vysoké energetické hustotě - současné akumulátory jsou všechno možné, jen ne toto.

Nebýt zcela nevhodného pohonu, mohl by Crosscamp Flex řadu lidí zaujmout. Disponuje totiž naprosto vším, co budete na cestách potřebovat. Přední sedadla jsou tak otočná o 180 stupňů, zatímco zadní lavici lze přeměnit na dvoupostel. Pro druhou dvojici cestovatelů je pak určena další dvoupostel pod výsuvnou střechou. V kuchyni pak nechybí plynový vařič, lednička, stejně jako je možné počítat s nádržemi pro pitnou i odpadní vodu.

Cenu Opel zatím nezveřejnil, s prodejem se totiž počítá až od příštího roku. Je nicméně zcela jisté, že půjde o vyšší částku než 45 999 Eur (cca 1,13 mil. Kč), které si automobilka účtuje za Zafiru Crosscamp Flex v dieselovém provedení. To dává daleko větší smysl, byť značku z Russelsheimu v rámci zeleného šílenství překonal Renault. Ten totiž obytnému vozu na bázi modelu Kangoo dodal baterie s kapacitou pouhých 45 kWh.

Elektrická Zafira jako obytný vůz nedává při dojezdu maximálně 322 km a s elektrickým pohonem zbylé výbavy prakticky žádný smysl. Tedy pokud vaším cílem místo skutečné džungle není ta betonová. Nejsme si ale jisti, zda vás majitelé parkovišť u supermarketů či dobíjecích stanic nechají na svém pozemku tábořit. Foto: Opel

