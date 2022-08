Automobilky zachází v boji se zákazníky stále dál, teď se může stát, že koupíte zánovní auto bez záruky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Legálnost tohoto kroku je pochybná, ale pusťte se do právního boje s obří korporací. Jako výrobci čehokoli bychom kupce nekastovali a problémy dnešní doby řešili jinak, koncern GM ale boj s částí z nich nevzdává a k cukru přidává i bič.

Automobilová branže se rychle mění, a to ve všech myslitelných ohledech. Nejde pouze o elektrifikaci či autonomní řízení, výrobci chtějí mít také stále větší kontrolu nad samotným prodejem. V posledních letech přičichli k tomu, co znamená možnost mít moc na prodejní cenou. A hned tak se toho nechtějí vzdát.

Máme tu tak snahy eliminovat dealery jako samostatné součásti prodejního řetězce, který určuje ceny a pracuje s vlastními maržemi. Automobilky by z nich nejraději udělaly jen předávací centra pracující s pevně danou provizí z pevně dané ceny. Nejde ale jen o to, automobilové firmy se snaží do prodejních smluv nacpat stále více klauzulí, které kupce různými způsoby omezují v tom, co s autem mohou a nemohou dělat. A nyní tu máme další.

Americký koncern General Motors není spokojen s tím, že zájem o některá jeho auta dalece přesahuje současné výrobní možnosti, což logicky vede k tomu, že někteří kupci auta rychle prodají, neboť na tom mohou vydělat. Řekli bychom, že na tom není nic špatného, spousta takových lidí ani nejsou spekulanti - prostě dostanou nový vůz, který chtěli, ale když jim někdo za rohem nabídne klidně i pár set tisíc navíc za to, že si na dodání vozu počkají znovu, proč to neakceptovat? Chce-li tomu automobilka efektivně zamezit, má možnost vyrábět víc, nebo může sama zvýšit ceny na úroveň, která takové příležitosti přirozeně eliminuje.

Takto ale GM nesmýšlí, a tak nejprve začal zákazníky [[0000047829 pozitivně motivovat, aby se aut nezbavovali dříve než rok od koupě. To ovšem zjevně nestačilo, a tak automobilka k cukru přidává i bič. A je docela podivný.

GM totiž dealerům zaslal dopis, ve kterém oznamuje, že pokud někdo z prvních majitelů prodá během prvních 12 měsíců vlastnictví svůj Chevrolet Corvette Z06, Cadillac Escalade-V či GMC Hummer EV, pak mu v budoucnu může být zamezeno učinit objednávku na některé specifické modely koncernu. To už známe od jiných značek, třeba od BMW, nicméně je tu ještě jedna hrozba - takovým autům bude zrušena tovární záruka, která se v případě prodeje do 12 měsíců od koupě stává nepřenositelnou.

Je pochopitelně otázkou, zda takový přístup nedostane GM do legálních potíží, určitě jej ale může dostat do potíží obchodních. Když si zákazník koupí nějaké auto, v dobré víře ho prodává dál s tím, že má záruku - a kupující předpokládá, že ji má - pak to bude hlavně nový koncový zákazník, který bude naštvaný, až zjistí, že ji nemá. Co mu pak řekne dealer? Pardon, žalujte toho, kdo vám auto prodal? To emoce jen zjitří.

Samozřejmě chápeme motivaci GM. Je to další způsob, jak některým přeprodejům zamezit. A zákazníci se jistě budou moci dočíst ve smlouvě (kterou do detailu skoro nikdo nečte), že záruka je za určitých okolností nepřenositelná. Tato informace se ale ke spoustě lidí prostě nedostane a způsobí to jen zlou krev, ke kupcům zánovních aut se pak v podstatě ani dostat nemůže.

Pikantní je, že mluvčí GM v reakci na dotazy kolegů z webu Jalopnik uvedl, že tento krok má vést k větší spokojenosti zákazníků, což zní poněkud absurdně. Dle automobilky nemusí dojít na dodržení jistých standardů, pokud si lidé své auto koupí od neautorizovaného dealera či překupníka, s čímž lze do jisté míry souhlasit. Spokojenost zákazníka ale nedělá jen způsob prodeje, dělá ji hlavně vlastnictví vozu. A tady GM riskuje přesně opačné pocity.

Spíše než o cokoli jiného jde nejspíše znovu jen o peníze, které tímto způsobem končí v kapsách prvních majitelů (či obchodníků) a nikoli v kase GM. Pokud tomuto zamezí, může si dovolit zvýšit vlastní ceny o něco snáz. Automobilce se ale takové jednání může snadno vrátit velmi nepříjemným způsobem. Zejména ve chvíli, kdy se internet zaplaví rozhořčenými reakcemi druhých majitelů, kteří se teprve v servisu dozví, že jejich zánovní auto není kryté zárukou. Z kupců takto prodaných aut to nemusí zkoumat - a vlastně se to ani nemusí dozvědět - prakticky nikdo, pakliže se výslovně nezeptá. A ani to někdy nemusí stačit.

Corvette Z06 je prvním ze tří aut, u kterého nelze počítat se zárukou, pokud během dvanácti měsíců dojde na přeprodej. Foto: Chevrolet



Totéž se týká i výkonného SUV Escalade-V... Foto: Cadillac



...zatímco u elektrického Hummeru bude možné počítat alespoň s osmiletou zárukou na baterie. Foto: General Motors

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

