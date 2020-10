Automobilové antény všeho druhu skončí, do výroby míří jejich revoluční náhrada před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Již žádné žraločí ploutve, biče ani antény „vpletené” do skel. Signál s kýženými informacemi díky novému řešení Harmanu přijímají celé části karoserie, třeba spoilery.

Pokud se ohlédneme za historií automobilových antén, najdeme v ní nejprve „podlouhlé“ biče, poté třeba bumerangy, žraločí ploutve i skla s „pár dráty” navíc. Nic z toho ale není dostačující, neboť moderní vozy přijímají a sdílejí stále více informací. Aby přitom nabídly naprosto veškeré informace a data v nezkreslené podobě, bylo by třeba, aby auto bylo osazeno 18 anténami současně. Něco takového by samozřejmě nepůsobilo zrovna elegantně, navíc je možné, že signály a systémy by se navzájem rušily. Americký Harman proto ve spolupráci s mateřským Samsungem přišel s řešením, které se nyní konečně chystá do prvních aut.

Říká si Smart Antenna, přičemž rozhodně nejde o další ploutvičku či bič, toto řešení vůbec není vizuálně patrné. Místo toho se anténou stává kompletně celá střecha či jiná část karoserie, která je uzpůsobena novým sítím V2X a 5G, které se postupně rozšiřují po vyspělých zemích. Například Německo počítá s tím, že do roku 2022 bude tímto signálem pokryto na 90 procent domácností. Ti se následně mohou těšit na výrazně rychlejší internet, než s jakým je spojeno LTE (10 000 Mbit/s versus 100 MBit/s).

Právě zvýšení rychlosti ovšem umocnilo nároky na antény automobilů, proto bylo nezbytné jiné řešení. Harman tím navíc nevyřešil jen jeden problém, neboť s novinkou přichází i eliminaci řady nepotřebných kabelů. Hmotnost tím byla snížena o 1,5 kilogramu, což sice nezní jako zrovna extra porce, ale každý gram se počítá. A je také třeba si uvědomit, kde tato hmotnost leží, proto s její redukcí dochází i na snížení těžiště.

Harman dále dodává, že anténa může být instalována na jakoukoliv vrchní plochu karoserie, tedy třeba i na víko zavazadelníku či třeba spoiler. Automobilovým designérům se tedy dostane mnohem větší volnosti při navrhování nových tvarů a ti už ji prý využívají. Harman je tradičním dodavatelem automobilek, a tak se prvního sériového auta s touto novinkou máme dočkat již v příštím roce

Lze už jen dodat, že Harman nepočítá jen s přijímáním signálu 5G, ale jak již bylo zmíněno, také se sítí V2X. Ta propojuje vaše vozidlo nejen s ostatními, ale s veškerým okolím, do vozu tedy proudí i informace třeba o mýtných bránách.

Všechny formy klasických antén jsou podle Harmanu minulostí. Ve spolupráci s mateřským Samsungem posílá do výroby střechu, která nahradí klasickou anténu s lepší funkčností a schopností přijímat signály 5G a V2X. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Harman International Industries

Petr Prokopec