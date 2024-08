Autor moderních Bugatti a Koenigseggů ukázal svůj vlastní sporťák. Má manuál, V12 bez turba a design ostrý jako břitva před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nilu27

Prý chtěl vždy udělat sám pro sebe, k čemuž se postupem času skutečně propracoval. Nyní Sasha Selipanov ukázal svou prvotinu zvanou Nilu, která nabídne kombinaci 1 085 koní a 1 200 kilogramů bez turba, elektrifikace i dalších moderních výdobytků.

K automobilovým start-upům jsme vždy byli skeptičtí, postupem času to ale platí stále víc. Jestliže bariéry vstupu do tohoto odvětví byly vždy vysoké kvůli jeho kapitálové i technické náročnosti a nutnosti umět vytvořil okolo každého auta ten správný marketingový humbuk, teď je to ještě složitější kvůli enormním regulacím, kterým je branže sešněrována. To vytváří vysoké nároky na úspory z rozsahu, abyste vůbec mohli pomýšlet na ekonomicky efektivní fungování. Ale jak toho jako začínající firma dosáhnete? Také proto se říká, že regulace jsou pro velké automobilky stejně tak zlem jako dobrem - sice je omezují a zaměstnávají, zároveň je ale chrání před vznikem nových konkurentů.

Proto také naprostá většina pokusů o nové automobilky končí nezdarem - z těch nedávných vzpomeňme poslední dějství života Henrika Fiskera. Přesto ale jiné neopouští snaha prorazit. Mezi takové se nyní zařadil i Sasha Selipanov, gruzínský designér, který má na kontě auta jako Lamborghini Huracán, Bugatti Chiron, Koenigsegg Gemera či Genesis Essentia. Loni se totiž vrhnul na „sólovou dráhu„ a založil společnost Hardline27, která prý již pracuje na několika projektech pro externí zákazníky. Jenže to Selipanova zřejmě dostatečně nevytěžuje, načež se rozhodl založit ještě jednu firmu, a sice Nilu27. Její název páruje jména Sashových dcer (Nica a Lucia) se závodním číslem ef-jedniček Ferrari a Williamsu z 80. let.

Tento start-up nyní odhalil nový supersport Nilu, který by měl oslovit hlavně tradiční nadšence. I proto je vzhledově inspirován závodními speciály z Le Mans ze 60. let. Stejně tak jej měla ovlivnit italská designová škola a americké muscle cars, výsledek je na každý pád ostrý jako břitva. Dveře vedoucí do kabiny, která připomíná spíš kokpit stíhačky, jsou pak vzhůru výklopné, aby bylo nastupování a vystupování co nejjednodušší. Zajímavě pak působí záď novinky, která dává plně na odiv jak pohonnou jednotku, tak jeho výfuk.

Nilu pohání 6,5litrový dvanáctiválec od společnosti Hartley Motors, který se obejde jak bez turba či kompresoru, tak bez jakékoli elektrifikace. Přesto by měl na zadní kola skrze sedmistupňovou manuální převodovku posílat 1 085 koní. Skutečně zde tedy máme auto pro puristy, jež navíc díky rozsáhlému využití karbonu váží jen 1 200 kg. A byť jde o suchou hmotnost, počítat lze s dechberoucí dynamikou. V tomto ohledu ale Selipanov uvádí jen maximálku omezenou na 400 km/h.

Novinka je zatím prezentována jako čistě okruhové provedení, které má vzniknout v počtu 15 kusů. Ovšem do budoucna by měla dorazit také silniční varianta, které má být vyrobeno 54 exemplářů, z toho ve čtyřech případech půjde o speciální zakázkové modely. Více bychom se měli dozvědět již příští víkend, neboť Nilu bude debutovat na tradičním Concours d'Elegance v americkém Pebble Beach. V Americe se pak ostatně vůz má v prvé fázi i vyrábět, zatím ale nevíme, u koho přesně - vlastní továrnu Selipanov nepřekvapivě nemá.

Názor na vzhled nového Nilu necháme na vás, podle nás je patřičně ostrý, zejména uvnitř. Pohonné ústrojí, které tvoří atmosférický V12 a manuální převodovka, ovšem budí na tváři jednoznačně úsměv. Jakkoli je otázkou, zda stejně nadšeni budete i jako jeho majitelé, zvláště pak v momentech, kdy dojde na problémy, které počínající start-upy často neumí řešit. Foto: Nilu27

Zdroj: Nilu27

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.