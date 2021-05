Až geniální konstruktér F1 musel ukázat automobilkám, jak správně přistoupit k elektromobilům před 4 hodinami | Petr Prokopec

Z polarizovaného světa jako by se vytrácel zdravý rozum a smysl pro pestrost nabízených řešení, která jako jediná vede k přijatelnému výsledku. Gordon Murray jej ale zjevně neztratil.

Někteří z vás nás možná považují za zapřísáhlé odpůrce elektromobilů, tak to ale není. Proti těmto vozům nic nemáme, vnímáme jejich výhody i možná využití a především - nikoho neomezujeme v tom si je koupit. Problém je na opačné straně u těch, kteří zavírají oči před jejich nevýhodami či využitími, pro která nejsou vhodná a nutí je všem bez ohledu na to, jak a kam potřebují jezdit.

Něco takového se nám skutečně příčí a to není to jen projev nějakého volnomyšlenkářství. Ani technicky a ekologicky nedává smysl hnát se za jedním nebo druhým extrémem, kouzlo je v pestrosti, nikoli unifikaci. Bohužel, na straně velkých automobilek takto neuvažuje, nebo věci alespoň neprezentuje prakticky nikdo - buď jste pro elektromobily a nebo proti nim, jako by svět byl černobílý.

V tomto kontextu musíme přivítat to, jak o věci smýšlí Gordon Murray, nesporně jeden z největších géniů mezi automobilovými konstruktéry celé historie. Autor řady vítězných Formulí 1 a vůbec pozoruhodných technických nápadů, které psaly historii tohoto sportu i člověk, který dal do značné míry sám za vznik silničnímu McLarenu F1 coby dodnes nejrychlejšímu produkčnímu vozu bez turba, nejde s proudem ani proti němu, jde si svou vlastní cestou, která nám dává smysl.

Jehož společnost totiž momentálně oznámila, že zásadním způsobem rozšiřuje své aktivity. I nadále sice hodlá vyvíjet a vyrábět dvanáctiválcové supersporty, ovšem pod hlavičkou nové divize Gordon Murray Electronics se zaměří na pokročilá elektrická hnací ústrojí. A aby toho nebylo málo, vzniknout má i platforma zasvěcená pouze alternativnímu pohonu, na které by byly postaveny městské vozy pro pasažéry i dodávky doručovacích služeb.

„V případě pokročilých odlehčených materiálů a výroby modelu T.50 jsme se mnohé naučili, a to bude hrát klíčovou roli při vývoji elektrických aut,“ uvádí Murray. A zároveň dodává, že „segment spalovacích motorů neopouštíme. Ve tvorbě vrcholných aut pro řidiče, jež bude pohánět benzinový dvanáctiválec, budeme pokračovat tak dlouho, jak jen je regulace dovolí. A v budoucnu pak vyvineme i vlastní hybridní a elektrické ústrojí.“

Přesně tak má vypadat evoluce, vůči které nelze říci ani popel. Zvláště když jako úsporný lze chápat i Murrayho supersportovní T.50. Jde totiž o vůz, který neváží ani tunu, načež jeho spotřeba při jízdě na zlomek plynu může být snadno menší než u 1,5tunového rodinného kombíku s litrovým tříválcem pod kapotou. Navíc ovlivní vývoj skutečně ekologických elektromobilů.

Gordon Murray hodlá zkušeností získaných při vývoji supersportu T.50 využít při vývoji elektromobilů - nesází na jednu kartu, chce nabídnout portfolio rozličně konstruovaných modelů vyhovujících různým potřebám, se spalovacími i elektrickými motory. Foto: Gordon Murray Automotive

