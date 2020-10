Bayern našel cestu, jak přinutit fotbalisty jezdit elektrickými Audi, i když o ně nestojí 7.10.2020 | Petr Miler

Foto: Audi

Kde kdo by byl rád, kdyby od svého zaměstnavatele dostal zdarma Audi e-tron za více jak 2 miliony korun, pro fotbalisty s platy v milionech týdně to ale není dost zajímavé, navíc elektřinu často nepreferují. Jezdit s nimi ale podle smlouvy musí, takže jak z toho ven?

Před dvěma týdny jsme vás informovali o tom, že fotbalisté Bayernu Mnichov dostali nová Audi. Na rozdíl od minulosti ale nemohli sáhnout po takřka libovolném typu dle vlastní volby, mohli si zvolit pouze barvu na přiděleném elektrickém Audi e-tron. Protože už i fotbalové kluby si dávají interní cíle redukce emisí CO2 vytvářených svou činností, a tak sám Bayern o jiné vozy od Audi ani nestojí.

Tento krok jsme označili za marketingově kontraproduktivní, neboť fotbalisté už dříve odporovali tomu přidělená auta používat předepsaným způsobem, protože pro ně prostě nebyla dost nóbl. Můžete si pomyslet cosi o rozmazlených primadonách, ale nic s tím nenaděláte - když někdo vydělává na jeden dva supersporty týdně, může mu být nějaké Audi za pár milionů ukradené, i když půjde třeba o RS6.

Už v dobách volného výběru vozů tedy marketingové smlouvy uzavřené s automobilkou (nejen v případě Bayernu) vyžadovaly, aby hráči s přidělenými auty jezdili na klubové akce včetně tréninků. A čas od času byly porušovány. Tehdy se to obvykle řešilo domluvou, neboť to zřejmě nebylo nic až tak častého. S nástupem povinných e-tronů ale bylo jasné, že rebélie přibude, nakonec hráči Realu Madrid si pořád mohou auta vybírat a elektřina uhranula jediného z nich.

Hvězdy Bayernu ostatně měly e-trony k dispozici ještě před formálním předáním a jezdit s nimi opravdu moc nechtěly. Kingsley Coman si místo e-tronu raději na trénink vzal McLaren 720S a byl za to pokárán, přesto byl záhy následován dalšími. Philippe Coutinho dal přednost svému Mercedesu třídy G, Jerome Boateng pro změnu Mercedesu-AMG S 63 Cabriolet a Niklas Süle sáhl po Ferrari 488 GTB. Varování pro Comana tedy evidentně ničemu nepomohlo, a tak bylo třeba najít jinou cestu, jak přivést hráče k poslušnosti.

Se zářijovým převzetím aut se tak všichni museli smluvně zavázat, že auta budou předepsaným způsobem používat, jinak budou muset zaplatit pokutu 50 tisíc Eur za každý jeden případ porušení smluvní povinnosti. To je skoro 1,4 milionu Kč třeba za jednu cestu na trénink bez e-tronu, to je i pro tak dobře situované hráče jistě obrovská suma, za jednu cestu autem rozhodně. A tak předpokládáme, že rázem si nikdo jiné vozy používat nedovolí.

To ale nakonec není to jediné zajímavé. Krok Bayernu mimo to ukazuje, o kolik více jsou představám o vhodném autě e-trony vzdáleny více než jiné modely Audi. Dosud to šlo domluvou, teď je třeba bez přehánění brutálních pokut. Ale jistě, elektrická auta jsou ideálem pro všechny, jak bychom si jen mohli dovolit pochybovat.

Audi e-tron je jistě zajímavý vůz, fotbalisté Bayernu s ním ale zjevně i zdarma chtějí jezdit tak málo, že jim klub musí hrozit pokutou skoro 1,4 milionu Kč za každý případ, kdy použijí jiný vůz, ač by neměli. Foto: Audi

Zdroje: Audi, FC Bayern

Petr Miler