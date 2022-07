Bělorusové ukázali obří náklaďák s novým druhem pohonu, jejich stroj prý nezastaví ani sankce včera | Petr Prokopec

/ Foto: BelAZ

Nejen Rusko, ale i Bělorusko se ocitlo pod tlakem západních sankcí, což by mohlo být nepříjemné pro tamní firmy s významným zahraničním přesahem. BelAZ je asi tou nejznámější z nich, podle svých slov si ale i za současné situace poradí.

Běloruskou automobilku BelAZ nejspíše nemusíme představovat, její nákladní vozy zná celý svět zejména v souvislosti s jejich rozměry a schopnostmi. Model 75710 totiž patří na úplný vrchol potravinového řetězce, neboť má 20,6 metru na délku, 9,87 metru na šířku a 8,26 metru na výšku. Na svou korbu pak dokáže pobrat až 450 tun, dalších 360 pak sám váží. Není tedy divu, že Bělorusové instalovali pod kapotu ne jeden, ale hned dva 65litrové motory MTU V16, z nichž každý produkuje 2 300 koní.

My si nicméně dnes posvítíme na o něco menšího bratříčka tohoto vozu, model 7513. Ten má na délku „pouze“ 11,5 metru, zatímco v rámci šířky dosahuje 7 metrů a v případě výšky 5,9 metru. Pobrat pak zvládne 110 až 130 tun nákladu, o které se běžně stará 45litrový diesel Cummins naladěný na 1 600 koní. S ním je pak spojena palivová nádrž na 1 900 litrů, která zajišťuje, že náklaďák zvládne alespoň několikrát „zfárat“ do dolu a zase vyjet nahoru.

Právě vysoká spotřeba byla spolu se snahou o redukci emisí hlavním hnacím motorem pro vývoj nové hybridní verze. Ta páruje diesel YaMZ-845 naladěný na 720 koní s lithium-iontovými bateriemi a elektrickým ústrojím disponujícím dodatečnými 993 koňmi. Kapacita akumulátorů je pak sice v tuto chvíli neznámá, BelAZ nicméně zapracoval na několikerém způsobu jejich dobíjení. O to se v prvé řadě stará rekuperace brzdné energie, která má při této hmotnosti pochopitelně velký smysl.

Kromě toho se o dobíjení baterií stará také dieselový motor, ovšem pouze v době vykládky či nakládky. Stejně tak je možné připojit extérní zdroj. A ve finále není problém ani baterie ve velmi krátkém čase vyměnit. Právě z toho důvodu BelAZ umožní zákazníkům, aby si pořídili pouze samotný náklaďák bez akumulátorů. Ty si pak budou moci pronajímat, přičemž Bělorusové zajistí nejen jejich dovoz až na místo, ale pochopitelně také servis.

V důsledku toho má být hybridní verze velmi atraktivní, přičemž BelAZ již počítá s tím, že nezůstane pouze u tohoto modelu. Do budoucna by naopak měla být kombinací dieselu, elektromotorů a baterií osazena celá škála náklaďáků s nosností od 90 do 220 tun. Automobilka přitom dodává, že veškeré komponenty pochází pouze z její domoviny či z Ruska. Jejich dostupnost tak není ovlivněna sankcemi, kvůli nimž by tak náhle musela být zastavena výroba.

Lze pak už jen dodat, že zástavba hybridního ústrojí si vyžádala kompletní přepracování přídě. Tu od ryze dieselových variant odlišuje hlavně usazení druhého žebříku napříč maskou, na bocích či vzadu však již takové novinky nečekejte. Tedy až na instalaci grafických polepů, které ovšem nejspíše v tomto případě slouží pouze jako demonstrační. Ačkoliv bychom se ani nedivili důlním firmám, kdyby si je objednávali, aby tak dali najevo svou snahu o ochranu přírody.

Bělorusové se pochlubili hybridní verzí modelu 7513. Foto: BelAZ



Ve srovnání se standardní verzí, kterou vidíte na obrázcích, si zástavba dieselu, elektromotorů a baterií vyžádala zcela odlišný design přídě. Foto: BelAZ

Zdroj: BelAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.