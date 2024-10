Bentley po zrušení přechodu jen na elektromobily zkouší jinou cestu, i se spalovacími motory eliminuje 93 procent emisí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Další automobilku opustilo tvrdohlavé trvání na jediném správném řešení pro všechny a všechno, což otevírá brány alternativám. Ta postavená pořád hlavně kolem spalovacích motorů dává smysl, vítr tady vane od Porsche.

Co bude tím komplexně nejlepším řešením pohonu aut za 10 nebo 20 let? Upřímná odpověď soudného člověka může znít jedině: „Nevím!“ Technologie se vyvíjí stále rychlejším tempem, a tak všem nejvíce prospěje, když si ponecháme otevřenou mysl, budeme zkoušet různá řešení a postupně se dopracujeme k tomu obecně nejvhodnějšímu. Zavelet dnes k přechodu jen na elektrický pohon na základě toho, že si někdo myslí, že nic lepšího nemůže existovat, je zvlášť za jeho současných a už přes 100 let v principu neřešitelných problémech mimořádně absurdní.

Své o tom ví už i u Bentley, kteří také chtěli jen na elektrická auta přejít během pár let, než zjistili, že zákazníci dál chtějí hlavně auta se spalovacími motory. Vyměnili tedy vedení, kterého se ujal Frank-Steffen Walliser z Porsche, který dosavadní plány zrušil. A protože sesterská německá značka v nemalé míře kope za syntetická paliva, jejichž vývoji se již pár let věnuje, začal Walliser tuto cestu razit také v Británii.

Ostatně šéf automobilky z Zuffenhausenu Oliver Blume, momentálně vládne i celému koncernu, a tak Walliser může cítit slušnou oporu. Bentley proto nelení a už nyní ukázalo, jak dokáže emise snížit, i když se budeme bavit o starších autech s motory W12. A stejně tak i nový Continental GT Speed osazený plug-in hybridním pohonem pochopitelně dokáže spalovat i syntetické palivo.

Britové to chtěli předvést opravdu názorně, a tak zorganizovali prezentační akci ve Švýcarsku, kdy během sedmi dní flotila 12 hybridních Continentalů GT natankovaná směsí tvořenou z 25 procent běžným benzinem a ve zbytku právě syntetickými hmotami zvládal najet 12 800 km. Mimo to automobilka vozům také plně dobila jejich baterie o kapacitě 25,9 kWh, a to pouze elektřinou z místních obnovitelných zdrojů. Během akce tak bylo vyprodukováno jen 0,24 tun CO2 oproti 3,42 tunám, které vznikly při obdobné akci v roce 2022.

Zejména použití syntetického paliva tedy vedlo k 93procentnímu poklesu emisí, což je působivý výsledek. Britové navíc dodávají, že největším zdrojem emisí CO2, které jsou při podobných akcích vypuštěny, jsou letecké transfery novinářů. S tím samozřejmě Bentley nic neudělá a jen připomíná, že existují i obecně větší zdroje škodlivin všeho druhu.

My pochopitelně nevíme, zda je tohle ta správná cesta, zaručeně ale kvitujeme jedno - že další automobilka opustila svět jedné „pravdy” a prostě zkouší další možnosti. Syntetická paliva jsou lákavou alternativou - mají své limity z hlediska efektivity výroby, ale považte jejich energetickou hustotu, skladovatelnost a zejména možnost jimi „krmit” i starší vozy. Prakticky vše je zkrátka stejné jako u běžných fosilních paliv. S takovými možnostmi půjde udělat hodně muziky ve velmi krátkém čase.

Foto: Bentley

