Bláznivý pick-up Tesly natočili při testech v sérii bližší podobě, má bizarní stěrač, světla i zrcátka

Cybertruck kdysi zaujal svou neobvyklostí a Tesla slibovala, že ho do výroby dostane v přibližně stejné podobě. Nyní si můžeme udělat obrázek o tom, co to reálně bude znamenat - už jen dopřát takto koncipovanému vozu stěrače, světla a zrcátka je zjevně oříšek.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, před pár týdny uběhly už dva roky od chvíle, kdy Tesla poprvé představila svůj Cybertruck. První pick-up americké značky tehdy vzbudil rozruch a rušno je kolem něj vlastně dodnes. Velmi neobvykle koncipovaný vůz zaujal nejdříve tím, jak vypadal, později tím, jak velký je o něj údajně zájem, nyní budí rozruch spíše tím, že se pořád nevyrábí, ani nenabízí. A zřejmě se na tom hned tak něco nezmění, Tesla prý celý příští rok nepošle do prodeje žádný zcela nový model.

Důvodů je více, hovoří se o nedostatku baterek i dalších komponentů. Na všem z toho bude jistě kus pravdy, přehlížet ale nelze ani fakt, že dostat takový vůz do série nebude jednoduché. Zprvu představený prototyp sice byl pojízdný, už jeho elementární pojetí ale staví před vývojáře spoustu obtížně řešitelných otázek. Jde o hodně velké auto ostrých tvarů, nemá standardní světla, standardní zrcátka a stěrače mu chybí úplně. A není to tak, že byste tyhle věci autu mohli dát a vypadalo alespoň trochu normálně, spoustu obvyklých či zákony vyžadovaných prvků není možné se zvoleným designem rozumně skloubit. Ostatně, expert německého TÜV říká, že vůz nikdy nemůže být legální v Evropě.

Amerika je v některých ohledech benevolentnější, přesto je zjevně obtížné před některými legálními požadavky obstát. Ukazuje to video níže, které prototyp Cybertrucku zachycuje v akci na testovacím polygonu Tesly. Na první pohled se může zdát, že jde o už stokrát viděné auto, ale podívejte se pořádně. Realita je přesně opačná - tohle je úplně jiné auto, které s původním konceptem sdílí jen většinu základních tvarů.

Pozorní si všimnou, že v jednu chvíli míjí Ford Transit 250, oproti němuž vypadá relativně malý. Je tak zřejmé, že původních 231,7 palce délky vozu, což je skoro 5,9 metru, určitě nebude zachováno. Elon Musk dříve řekl, že sériová verze bude o něco subtilnější, ze záběrů bychom si ale tipnuli, že více jak 215 až 220 palců na délku vůz měřit nebude, bavíme se tedy klidně o o 40 cm kratším autě.

Nejde ale jen o rozměry. Tesla se zjevně snaží vypořádat s tím, že auta (zatím) musí mít vnější fyzická zrcátka a Cybertrucku moc nesluší. Vidíme také jinak koncipovaná světla, původní lišta nahoře zřejmě není optimální a především stěrač. Ani vůz bez stěrače není možné prodávat, u tohoto pick-upu jej ale není kam schovat. Tesla tak vsadila na jednu ohromnou tyč se stírátkem uchycenou pod levým dolním okrajem skla. Vypadá to nesmírně bizarně.

Pochopitelně, tohle není hotové auto a je velmi nepravděpodobné, že by Tesla vozu nechala až takto násilně přidělaný stěrač. Z vyjádření Elona Muska ale vyplývá, že žádné hezké řešení nemáme čekat. „Stěrač je to, co mě trápí nejvíc. Žádné jednoduché řešení. Vyjíždějící stěrač, který by se složil pod přední kapotu, by byl ideální, ale komplexní,” řekl k novým záběrům. Inu, dělat revoluci v některých ohledech není snadné, podívejte se na video níže sami.

Manufacturers have to ship cars with side mirrors by law, but owners are allowed to modify their cars.



The wiper is what troubles me most. No easy solution. Deployable wiper that stows in front trunk would be ideal, but complex.