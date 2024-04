BMW 4 prý skončí bez nástupce, i když se prodává jako housky na krámě. Zmatečný krok má vrátit staré pořádky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Není to zase tak dávno, co BMW dalo čtyřce za vznik. A litovat nemusí, v Evropě jde o jeden z jejích nejprodávanějších modelů, v USA dokonce překonává řadu 3. Přesto to má být právě jen trojka, se kterou se dál počítá.

BMW je jednou z mála automobilek, která odmítá stanovit termín, k němuž by ukončila prodej spalovacích aut. Považuje to za nesmysl a racionálně tvrdí, že bude dál vycházet vstříc přáním zákazníků, dokud to bude legálně možné. Elektromobily tak nabízí jakou součást široké nabídky, což celkové prodeje posílá nahoru, značka je navíc lépe než konkurence připravena na jakýkoli politický veletoč - umí začít preferovat to i ono řešení na stejných výrobních linkách.

Ani to ale neznamená, že by firma nechtěla minimalizovat náklady, a tak plánuje škrty v nabídce, které řadu lidí nepotěší. Mnichovští chystají čistku, která se týká především kupé, kabrioletů a roadsterů. Nástupce tedy nedostane kupříkladu model Z4, kterého se svého času prodávalo i 10 tisíc kusů ročně jen v USA, loni však americké registrace vystoupaly jen na 1 881 aut a ty evropské (5 842 vozů) nejsou dost vysoké, aby ztráty vykompenzovaly. Nadšení z toho nejsme a nebudeme, dá se to ale chápat. Trochu složitější je to s jinými destruktivními plány.

O těch - zatím neoficiálně - píší kolegové z obvykle dobře informovaného BMW Blogu. Podle nich automobilka zatím dál nepočítá s řadou 4, která v nabídce figuruje teprve od roku 2013 jako poněkud uměle vytvořená odnož řady 3. Dlouhodobě nejprodávanější trojka byla do té doby k mání i jako kupé, kabriolet nebo tzv. Gran Coupe, z těchto verzí se ale staly deriváty řady 4.

Svého času panovaly obavy, zda to část zákazníků neodežene, protože přece byli zvyklí kupovat trojku, ale ve velkém se to jistě nestalo. Nový či spíše nově uměle vytvořený model se totiž prodává velmi dobře, někde dokonce lépe než trojka. V USA na jejím kontě za loňský rok svítí 33 997 registrací, zatímco kupé, kabriolet a Gran Coupe řady 4 si koupilo 50 777 lidí, což je ke všemu o 37,4 procenta víc než v roce 2022. V Evropě vládne trojka s 85 285 loňskými prodeji, všechny verze čtyřky ale jsou jen o pár tisíc aut pozadu.

Proč tedy onen konec? Důvodem má být budoucí pojetí řady 3, kdy automobilka bude poprvé globálně nabízet elektrickou i3, která svým pojetím bude blízká současné i4, půjde tedy o jakési čtyřdvéřové kupé. Spalovací trojka pak bude pojatá klasičtěji. Protože ale dnešní prodeje řady 4 tvoří hlavně verze i4 a 4 Gran Coupe, nedávalo by smysl nabízet je vedle budoucí trojky í-trojky. Na řadu 4 by tedy zbyly už jen verze kupé a kabriolet, se kterými - jak jsme řekli - BMW velké plány nemá, pokud vůbec nějaké má. Smysl tedy dává řadu 4 jako samostatný produkt odpískat a udělat případně i kupátka a kabria a trojky jako dříve, marketingově to pro BMW bude výhodnější.

Pochopitelně, jde zatím jen o neoficiální informace, takže realita může být odlišná. Zmíněné ale dává smysl. BMW je v dobré pozici svou schopností nabídnout v rámci každé řady v podstatě jakýkoli pohon, což si chce dále ponechat. A pokud by vyrazilo v případě některých derivátů řady 3 nebo 4 jen elektrickým nebo jen spalovacím směrem, zákazníky by mátlo. Vměstnat nabídku klíčových modelů střední třídy do jedné řady je smysluplné i touto optikou.

Čekejme tedy, že řada 4 po nedávném faceliftu může skončit nadobro tak náhle, jako kdysi vznikla. Rozhodnutí se navíc má týkat i verze M4, která dokonce nemá dorazit ani v případě, že nějaké torzo řady 4 přežilo. Tady BMW chce zřejmě znovu hrát na marketingovou strunu - M3 je „ta legenda”, která se vždy bude prodávat nejlépe, jméno M4 nemá tradici a během 11 let a dvou generací ke stejnému renomé nemohlo přijít. Je to celé trochu zmatečné, mezi řádky v tom ale lze najít strategii mířící rozumným směrem.

Stávající BMW řady 4 je prý tou poslední, za vším ve výsledku hledejme čachry s maximálním překryvem spalovací a elektrické nabídky značky v rámci jednotlivých řad. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.