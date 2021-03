BMW definitivně schválilo nový způsob značení svých aut, velký smysl opět nedává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Uvážíme-li, jak dlouho automobilce trvalo, než k tomuto řešení došla, není výsledek dvakrát ohromující. Nedozvíte se z něj prakticky vůbec nic.

BMW už dlouho bojuje s tím, jak inteligentně značit různé verze svých modelů. Do přelomu tisíciletí to mělo relativně snadné, neboť modelových řad bylo pár a ve jménech se zrcadlil zdvihový objem obvykle atmosféricky plněných motorů. Výjimky existovaly už tehdy, obvykle ale byl spoleh na to, že BMW 328i je řada 3 s benzinovým motorem 2,8 R6, model 530d je řada pět s třílitrovým dieselem, 745i je řada 7 s 4,5litrovým benzinem V8 a tak podobně. Pak ale přišla doba downsizingu, SUV i snah vypadat před publikem lépe, než by realita ospravedlňovala a BMW začalo dělat z tradičních označení spíše sbírku zbožných přání.

BMW M135i je tak dnes vůz s dvoulitrovým turbem, X3 M40d má třílitrový diesel a X5 M50d jej měla také. Jindy označení 35i znamená něco úplně jiného než ve výše zmíněném případě, 35d a 40d je někdy to samé, 30i je také dvoulitrový benzin a 18i nebo 18d může znamenat též několik různých motorů. Pokud se v tom ztrácíte, nedivíme se, museli byste být velkým fandou BMW, abyste vždy od pohledu rozklíčovali, co je co, neboť někdy stačí jiný modelový rok a jiná verze téhož modelu, aby stejné označení dostal úplně jiný motor. To je ale jen počátek chaosu.

Nyní se mnichovská automobilka vydává podruhé na elektrickou křížovou výpravu a dokončuje řadě modely i4 a iX, tedy elektrický sedan a SUV. Kdyby se auta měla jmenovat podle starých pořádku, musely by nést jména jako i4 00e, což by asi uchvátilo leda příznivce toalet. V Mnichově tedy museli vymyslet něco nového a kloudných cest byla podle nás spousta. Třeba i4 200e mohlo být označení verze s 200kW elektromotorem. i4 300xe s 300 kW a pohonem 4x4. Nebo se dalo jít cestou Tesly či Škody a používat ve jméně kapacitu akumulátoru (i4 100 a 100x), cokoli srozumitelného. BMW ale trvalo přibližně rok, než na poněkolikáté vymyslelo další nesmyslnost.

Automobilka se rozhodla v podstatě podržet dosavadních označení, akorát je připlácla na verze, které by zřejmě měly být svou dynamikou podobně značený modelům na benzin či naftu. A pohon všech kol do toho zamíchala už zcela nesrozumitelně.

Obvykle dobře informovaný „insider” z fóra Bimmerpost tak uvádí, že finálně-finální označení pro zmíněné modely bude:

- i4 eDrive35

- i4 eDrive40

- i4 M50

- iX xDrive40

- iX xDrive50

- iX M60

Skutečně se neví, co přesně skrývají, ale 35 by mohlo být auto tak s 300-350 koňmi, 40 tak 350-400 koňmi a M50 s více jak 400 koňmi, M60 ještě víc, hrubým odhadem. To samo o sobě je nicneřikající, ještě větší absurdita je ale značení pohonu. Takový eDrive je pochopitelně elektrický pohon, ale i4 M50 jej bude mít též a eDrive si neříká. To bude mít 4x4, ale xDrive si také neříká. Taková iX xDrive40 má pochopitelně 4x4, ale je to také elektromobil a eDrive si neříká. A iX M60 je eDrive i xDrive a říká si jen M60.

Jsme přesvědčeni, že BMW mohlo zvolit lepší cestu, odtrhnout se od dosavadních konvencí a vymyslet zase něco výmluvného. Nestalo se, a tak značení bavoráků bude něco říkat jen těm, kteří jej mají do detailu navrčené, bohužel.

BMW iX normálně rozhodně nevypadá a teď je jasné, že se tak ani nebude jmenovat - z označení jeho verzí nevyčtete prakticky nic. Foto: BMW

Zdroj: Bimmerpost

Petr Miler