BMW nečekaně koupilo celou automobilku Alpina, na důvody se musíte zeptat v Bruselu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

O ničem takovém se ani v nám přístupných vysokých kruzích BMW nemluvilo a sám šéf Alpiny ještě loni naznačoval, že nemá problém vést firmu dál svou cestou díky její velikosti. Co se od té doby změnilo, nevíme, totéž je teď ale udáváno jako důvod kapitulace.

O německé automobilce Alpina jsme se na našich stránkách zmiňovali mnohokrát, a to v souvislosti s jejími kreacemi založenými na vozech BMW. S touto značkou jsou ostatně spojeny už kořeny firmy z Buchloe. Tu založil v roce 1965 Burkhard Bovensiepen, přičemž jedním z jeho vůbec prvních počinů byl vývoj duálního karburátoru pro BMW 1500. Tento prvek se mnichovské značce zalíbil natolik, že jej certifikovala, zařadila do své nabídky a začala nabízet s plnou tovární zárukou. Zrodila se tak spolupráce, která ještě v mnohem intenzivnější podobě trvá dodnes.

Bovensiepenovým snem nicméně bylo, aby Alpina byla uznána jako nezávislý výrobce a nikoliv jen jako tuningová firma. Tato mise se nakonec v roce 1983 stala úspěšnou, v té době za sebou přitom společnost již měla řadu úspěchů v motorsportu. Celosvětové renomé ji nicméně přinesl přeplňovaný motor B7, který v 70. letech vyvinul slavný motorář Fritz Indra. Ten byl přitom na počátku své kariéry, a stejně jako on de facto „udělal“ Alpinu, tak ona pohonná jednotka „udělala“ jeho.

Vraťme se ale zpět k Alpině, která začala s BMW spolupracovat stále více. Jedním z důvodů bylo i ono přeplňování, se kterým měla větší zkušenosti než samotná automobilka. I proto se experti z Buchloe stali učiteli techniků z Mnichova, když vedení zavelelo k downsizingu a nahrazení chybějícího objemu turbodmychadly. Alpina pak pro změnu mohla plně využívat montážních linek BMW, ve výsledku se tak její vozy mohou chlubit tovární kvalitou, vlastně i více než to.

Celý proces probíhá tak, že Alpina sestaví ručně motor, který následně odešle do BMW, jenž jej na běžné lince instaluje do standardních základů jeho modelů. Poté vůz znovu zamíří do Buchloe, kde se dočká kompletace v podobě zakázkového interiéru, optimalizace převodovky a dalších specifik. Poté již může zamířit za zákazníky, kteří se kupodivu loni postarali o prodejní rekord, a to navzdory koronaviru i nedostatku čipů - vyrobeno bylo totiž dva tisíce aut pro klientelu z Evropy, Japonska, Spojených států a Středního východu.

S tímhle modem operandi ale bude brzy konec. BMW dnes překvapivě oznámilo, že Alpinu kompletně přebírá pod svá křídla. Bude to trvat, totální kontrolu mnichovští převezmou až 31. prosince 2025, kdy vyprší současná dohoda o spolupráci. Automobilka oznámila, že továrna v Buchloe už nebude sloužit dosavadním operacím, na tomto místě už bude probíhat pouze péče o dříve vyrobené vozy, výroba a prodej vybraného příslušenství a další spíše historické záležitosti. Zaměstnanci výroby pak muset přijmout jinou roli přímo u BMW či jeho dodavatelů.

Tento krok pro nás není úplně srozumitelný. Šéf Alpiny se ještě loni nevyjadřoval k budoucnosti firmy zrovna zdrženlivě, odmítal elektromobily kvůli nulovému zájmu o ně ze strany zákazníků značky a dlouhodobě vzhledem k velikosti Alpiny neměl problém vyzrávat nová a nová pravidla EU. Teď je ale totéž uváděno jako důvod prodeje.

BMW v tiskové zprávě uvádí, že rostoucí regulatorní požadavky komplikují provozování malé automobilky typu Alpina za hranici únosnosti, proto tato fúze. Nepřijde nám to i s ohledem na výše zmíněné moc realistické, pokud tedy Brusel nezačal mít konkrétní požadavky na výši průměrných emisí či přímo požadovat výrobu určitého procenta elektrických aut. To by pro Alpinu nebylo schůdné, coby součást BMW si ale dál může dělat skoro co chce. Zda bude tento krok pro německou klasiku spíše záchranou, nebo se pro ní stane konečnou a z Alpin se stanou jen nepříliš specifické verze BMW, ukáže až čas. Že sázíme na to druhé, asi nemusíme zdůrazňovat.

Alpina se naposledy pochlubila modely XD3 a XD4, které jsou stejně jako další produkty značky založeny na vozech BMW. Tato značka je i vyrábí na svých montážních linkách, nicméně o motor a interiér se starají v Buchloe, teď už bude vše vznikat u BMW a z Apliny se stane jen koncernová značka. Foto: Alpina

Zdroj: BMW, Alpina

Petr Prokopec

