BMW odhalilo další auto, na které se dá dívat jen tehdy, když si ho pořídíte celé v černé před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Tohle není koncept, karikatura, ani nic jiného od písmene K, jde o sériové provedení vozu, jímž by se BMW mohlo za jiných okolností i chlubit. Nejvýkonnější model historie značky je ale zklamáním nejen vizuálně, i některé technické parametry budí hrůzu.

Pokud dokážete filmovou sérii Slunce, seno... citovat od začátku až do konce, nejspíše víte, co bába Kelišová prohlásí na dovolené v Itálii při pohledu na plody moře. Podobná slova nám přišla na mysli poté, co jsme poprvé spatřili nové BMW XM. To lze přirovnat k dítěti, které je natolik nehezké, že problém s pozitivními pocity směrem k němu bude mít i jeho vlastní matka. A i když bychom design zvládli přejít, stále jsou tu technické aspekty, které z tohoto vozu dělají jedno z největších zklamání legendární mnichovské divize, třebaže jde o nejvýkonnější silniční model značky.

Naše představení odstartujeme v motorovém prostoru, kde bude pracovat starý známý 4,4litrový osmiválec. Ten byl naladěn na 489 koní výkonu a 650 Nm točivého momentu, které na všechna čtyři kola přenáší osmistupňový automat. Součástí převodovky je také elektromotor, jenž produkuje dodatečných 197 koní. Celkově tak má novinka na kontě 653 koní a 800 Nm, které máte k dispozici v pásmu 1 600 až 5 000 otáček. Na nedostatek výkonu si tedy rozhodně nelze stěžovat.

Problémem nicméně je, že veškerá výše zmíněná čísla vzbuzující nemalé nadšení doprovází údaje, který pro změnu vede k nemalému zděšení. XM totiž váží neskutečných 2 710 kilogramů, respektive 2 785 kg s řidičem - nepřepsali jsme se, jde o auto vážící dvě a tři čtvrtě tuny. BMW by tak mělo vyházet všechny zaměstnance, kteří na něm zanechali svůj otisk. Jen málokteré auto moderní historie totiž tak skvěle naplňuje pojem „mastodont“. Není tedy překvapivé, že zrychlení z klidu na stovku se odehraje - vzhledem k výkonu „až” - za 4,3 sekundy.

Lze pochopitelně zmínit, že pouze na základě rychlosti v přímce a na krátkou vzdálenost nelze hodnotit celkové sportovní kvality toho či onoho vozu. Nicméně XM má startovat na 170 tisících Eurech (cca 4,2 milionu korun), načež již nebude oslovovat fajnšmekry (něco takového vlastně ani nemá šanci zvládnout kvůli oné hmotnosti), nýbrž spíše pozéry. Zrovna těm ale může vadit, že jsou stejně rychlí jako lidé s BMW M240i xDrive, které je u nás k mání od 1 459 250 Kč.

Pokud navíc XM postavíme vedle jeho sourozenců od sportovní divize, tedy vedle modelů X5M a X6M, vychází srovnání ještě hůře. U obou vozů, jejichž pohon dostal na starosti pouze osmiválec (produkující 600 koní), totiž zrychlení zabere jen 3,9 sekundy. Respektive dokonce ještě o desetinu méně při volbě verze Competition (625 k). Ta přitom může upalovat až k metě 285 km/h, čímž znovu nechává XM v prachu - jeho maximálku lze totiž zvýšit z 250 jen na 270 km/h.

Suma sumárum zde tak nemáme naprosto nic, čím by elektrifikovaná novinka porážela existující, ryze spalovací modely. Tedy až na spotřebu, která je důkazem naprosto pomýlené Evropy. Nejspíše ani oni pozéři totiž nebudou věřit tomu, že by takřka třítunové monstrum mohlo jezdit za udávaných 1,5 až 1,6 litru na sto kilometrů. Za tím stojí metodika měření spotřeby, jenž vychází z toho, že 82 až 88 kilometrů můžete ujet čistě na elektřinu, která podle politiků vzniká zřejmě ze vzduchu.

Na XM tedy připadá 33 až 36 gramů CO2 na kilometr, což je údaj, ze kterého zejména v Bruselu musí mít neskutečnou radost. Novinka BMW přitom životní prostředí zatíží daleko více než třeba zmiňované M240i, neboť s obrovitou hmotností bude spojené daleko větší opotřebení pneumatik o rozměru 275/45 R21, respektive 315/40 R21. Stejně tak se dá vsadit i na větší množství železitého prachu, který bude pocházet ze šestipístkových předních a jednopístkových zadních brzd.

Nízká pochopitelně nebude ani reálná spotřeba a byť na konkrétní data bude třeba ještě chvíli vyčkat, nějakých 50 nebo 60 litrů benzinu na 100 km při daném výkonu, hmotnosti a velikosti auta při ostré jízdě problém asi nebude. Aktuálně tak jen dodáme, že XM má ve svých útrobách lithium-iontové baterie o využitelné kapacitě 25,7 kWh. Jejich dobití při výkonu 7,4 kW přitom zabere čtyři a čtvrt hodiny, čistě na elektrický pohon pak lze jet maximálně 140 km/h. BMW pak akumulátory zasadilo do podlahy a dodává, že díky rozvoru 3 105 mm dosáhlo optimálního rozložení hmotnosti v poměru 50:50.

Jde nicméně o nedostačující slova útěchy, což koneckonců bude platit i o vrcholné verzi Label Red, která má dorazit příští rok v létě. BMW totiž u tohoto provedení zvýší výkon na 748 koní a točivý moment na 1 000 Nm. Hmotnost se u něj však jen stěží změní, a pokud ano, pak spíše poleze nahoru. Automobilka totiž zájemcům hodlá nabídnout i pozlacené doplňky, jako jsou třeba rámečky čelních ledvinek či lemy difuzoru. Ve stejném duchu pak budou vyvedena i 23palcová kola.

Pokud tedy někdejší BMW M1 jako první samostatný model značky skutečně odkazovalo na svět motorsportu, pak jeho duchovní nástupce vede spíše k pouťovosti a opíjení rohlíkem. Životnímu prostředí rozhodně ničím neprospěje, při srovnání s přímou konkurencí pak prohrává na celé čáře. A nikoli jen v přímém směru, předpokládat se něco takového dá i na okruhu. Takové Porsche Cayenne, Lamborghini Urus či Ferrari Purosangue jsou totiž doslova muší ligou.

V rychlosti pak už jen dodáme, že interiér je dle značky zaměřen na řidiče. S tím sice souhlasit lze, nicméně si opravdu jen stěží dovedeme představit, že by dovnitř někdo nastupoval se závodní helmou na hlavě. XM tedy opravdu cílí na zcela jiné publikum než M1. A BMW se u něj zjevně často nedokázalo rozhodnout, koho opravdu hodlá oslovit. Ač zde tedy máme třeba elektrifikované ústrojí, čalounění uvnitř užívá přírodní kůži.

Rozhodnutí o koupi pochopitelně necháme na vás. Za nás už jen dodáme, že jde o další vůz značky, který lze designově vystát jen v černé, která skryje designový chaos vytvářený nesourodými liniemi. Taková BMW M3 a M4 se svým bobřím předkem jsou na tom podobně, v černé tento nonsens skoro není vidět.

Je nám opravdu líto, ale na XM vážně nemůžeme nechat nit suchou. Hezké nám nepřipadá ani po silném ovínění, jeho výkon pak bledne při pohledu na hmotnost 2 785 kg. Díky tomu nedokáže zaujmout ani dynamikou, jediným přínosem je tak vlastně jeho laboratorní spotřeba. Ta je však plusem jen pro značku, nikoli pro zákazníky, kteří si musí připravit více než čtyři miliony korun a kreditku s vysokým týdenním limitem jen na tankování paliva. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

