BMW neobvykle odmítá dotykové displeje ve všech autech, má pro to rozumné důvody

Je poněkud zvráceným trendem kumulovat do dotykových displejů veškeré myslitelné ovládání palubních funkcí aut. Míří tímto směrem stále více značek, nakonec i BMW. Ani to ale nechce jít touto cestou vždy a za každou cenu.

V posledních letech se nová auta zásadně proměnila. Na mysli přitom nemáme pouze motorový prostor, kde svou práci odvádí stále menší jednotky či dokonce elektrifikované pohony. Poukázat chceme spíše na interiéry, ve kterých by člověk klasické fyzické tlačítko pohledal. Místo nich výrobci ve velkém nasazují dotykové displeje, neboť došli k závěru, že když už klientela tráví tak mnoho času s mobilními telefony, pak své zvyky přenese také do automobilů. A především je podstatně levnější a pro výrobu různých verzí stejného auta flexibilnější ovládat jeho funkce přes virtuální, nikoli fyzická tlačítko.

Jenže zatímco účetní knihy vískají, praktičnost trpí. Kde jste totiž dříve mohli po paměti nastavit třeba klimatizaci, tam nyní musíte sundávat oči z vozovky. Něco takového již hraničí s hazardem, zvláště když k dotykovému displeji musíte přistupovat opakovaně. Řešením pak sice je třeba hlasové ovládání, ovšem i to má k dokonalosti daleko. A ještě horší je to s ovládáním pomocí gest, kdy často můžete máváním rukama spíše ublížit spolujezdci, než abyste kupříkladu ztišili hlasitost audio systému.

Z těchto důvodů jsme opravdu uvítali, když se některé automobilky začaly k tlačítkům vracet. Na návrat starých časů pochopitelně musíme zapomenout, a vlastně nám to nevadí, neboť moderní interiéry opravdu vypadají elegantně. Ovšem často stačí už jen to, že dorazí ono tlačítko pro ovládání hlasitosti a pár tlačítek pro klimatizaci. Více vlastně u vozů mainstreamových značek ani není potřeba, koneckonců jen zkuste zavzpomínat, kdy jste častěji ovládali něco jiného.

V případě prestižních vozů je funkcí více a pokud by majitelé měli jejich ovládání hledat v palubním menu, budou muset pomalu zastavit, neboť se již nejedná o operaci, kvůli které byste oči z vozovky sundali jen na zlomek sekundy. To je samozřejmě obtěžující. Proto lze přivítat rozhodnutí BMW, jenž počítá se zachováním fyzického kruhového ovladače systému iDrive. Potvrdil to ostatně i debut nové řady 7, která jej stále má a vyrábět se bude řadu dalších let.

Designér interiérů značky Stefan Frick nicméně dodal, že iDrive nebude vlastní každému vozu s logem BMW, ale pouze větším modelům, což má docela rozumné pozadí. „Vždy je třeba popřemýšlet o architektuře vozu a jeho ergonomii. Pokud obrazovka není dostatečně blízko, nedává smysl ovládání odstranit. Ovládání iDrive se tedy budeme držet, zvláště u řady 7. V případě řady 2 Active Tourer jde ale o odlišnou architekturu, kde je obrazovka poměrně blízko - a v té chvíli není problémem ovládat vše dotykem.“

Předpokládejme tedy, že menší řady jako 1 a 2, auta od Mini a podobné vozy bavorského koncernu budou mít jen dotykové ovládání, přinejmenším od řady 3, možná až od řady 5 (uvidíme s dalšími generacemi) budou mít dále fyzický ovladač iDrive. A to skutečně vítáme, neboť jde o docela chytré řešení, které dovoluje za jízdy relativně bezpečně ovládat skoro cokoli. A jde o prodejní argument, ne že ne. Kupříkladu konkurenční Audi se nedávno velmi podobného ovladače téměř zcela zbavilo, někdy i jen s pouhými facelifty jednotlivých modelů (typicky A4).

Nová řada 7 je jedním z těch modelů mnichovské automobilky, u kterých bude ovládání iDrive zachováno. Foto: BMW

