BMW asi vážně pochopilo, že se vzhledem posledních novinek šláplo vedle, šéf po čistce v týmu designérů slibuje velké změny před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

V rámci nepříliš sebekritického uznání vlastních přešlapů asi nelze zajít dál než sem. Člověk odpovědný za designový tým BMW říká, že už příští novinky budou hodně jiné a kolem zlomu dekády přijde další menší revoluce. Zasáhne prakticky úplně všechny modely.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu... S pomyslným džbánem plným samoúčelné provokace chodil zejména Domagoj Dukec coby člověk odpovědný za vnější design nových BMW tak dlouho, až se mu na prach rozpadlo i pomyslné ucho, které třímal v ruce. Jeho v zásadě jediný přímý nadřízený, viceprezident automobilky pro design Adrian van Hooydonk, tak nedávno provedl v týmu designérů automobilky velkou čistku a převelel jej do Rolls-Roycu.

Místo něj budou mít pojetí nových bavoráků na povedl Maximilian Missoni z Polestaru a Oliver Heilmer, který dosud „kreslil” nová Mini. Missoni bude mít na starosti větší auta od řady 5 výš, Heilmer menší modely. Když se to stalo, konstatovali jsme, že „BMW snad konečně pochopilo, že na jeho auta se nedá dívat”. A nyní to vážně vypadá, že se nejedná jen o nevýznamný přesun figurek po šachovnici, ale snahu o razantní změnu.

Už zmíněný van Hooydonk totiž dal rozhovor Top Gearu, ve kterém rozvedl, co změnami sleduje. Pochopitelně nečekejte nic ve stylu: „10 let jsme dělali nesmysly, zapomeňte, už nic nekupujte a počkejte si na lepší příští,” takto se člověk, který byl i za tento vývoj formálně zodpovědný, samozřejmě vyjadřovat nemůže. Z jeho slov ale skutečně vyplývá, že automobilka zašla v případě často nesmyslně provokativních designů moc daleko a chce na chvíli zase trochu ubrat.

Van Hooydonk tedy říká, že se toho změní opravdu hodně. Navíc už si dál nepřeje, aby v zásadě nesouvisející modely rozvíjely jen jeden „globální designový nápad” a klidně i po vícero generací působily jako matrjošky různého stáří. Začne to už s Neue Klasse a pak se půjde dál.

„Už to bude velká odchylka od toho, kde jsme byli, je to jako bychom přeskočili jednu generaci. Max (Missoni - pozn. red.) už to neovlivní, ale pracujeme na autech pro roky 2029 a 2030, na autech, která on a Oliver (Heilmer - pozn. red.) ovlivní. A nechceme, abychom tu měli jeden vzor, který BMW jen tiskne v různých velikostech,” říká viceprezident automobilky a upřesňuje, kam nový tým zamíří.

„Nenajali jsme Maxe Missoniho, aby sem přinesl design Polestaru. To není to, co chceme my, a není to ani to, co chce on. Moc si přejeme, aby své myšlení postavil kolem specifik BMW, a dáme mu na to nějaký čas. Podporuji pestrost, ale to se s Maxem a Oliverem stane automaticky,” říká dál s tím, že ještě více odlišnosti mezi modely přinese zaměření obou pánů na jiné části nabídky.

„Je naším záměrem, aby z těchto dvou týmů vznikly produkty, které jsou ruku v ruce s preferencemi zákazníků. Je ostatně mou povinností zajistit, aby BMW zůstalo celosvětově jedinou značkou s rozpoznatelnou designovou linií. Nové složení týmu by mohlo vyvolat napětí nebo diskuse, ale proto jsem tady. Nic se nedostane ven bez toho, že bych to viděl,” dodává van Hooydonk.

Pochopitelně teprve uvidíme, co to bude v praxi znamenat, zdá se ale, že si u BMW uvědomují limity dosavadního přístupu, chtějí více decentnosti i pestrosti, a přesto chtějí zůstat nezaměnitelní. Oči jim zřejmě otevřel až neúspěch některých z podstaty problematických modelů (jako XM), pro které byl až absurdně kontroverzní design spíš poslední kapkou nežli vzpruhou.

Absurdity jako model XM od BMW vypadaly skutečně absurdně už jako koncepty, ... Foto: BMW



...přesto se do série dostaly v podobně bizarní a v podobné míře odmítané formě. Foto: BMW



Už první modely z řady Neue Klasse mají přinést změnu. během 5 až 6 let má být ještě lépe. Foto: BMW

Zdroj: Top Gear

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.