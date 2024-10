BMW tlačí na EU, aby zrušila vysoká cla na auta z Číny. Nepřinesou nic dobrého automobilce, Německu a ani celé Evropě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lukas Barth, Reuters

A s Mercedesem je výjimečně na stejné lodi. Je jistě pravdou, že obě automobilky bojují v prvé řadě o své vlastní blaho, ale upřímně - kdy v historii se podobné obchodní války ukázaly být obecně prospěšnými?

Evropská unie v posledních letech představuje slona, který drtí porcelán ještě víc, než si dokážete představit. Již takřka dekádu totiž v nemalé míře tlačí na elektromobilitu, od které si slibuje modrou oblohu, zelenou trávu a pomalu až přemnožení ledních medvědů. Že na nic z toho ani nemůže dojít, neboť starý kontinent je jen malý ostrůvkem na této planetě a emise generované osobní automobilovou dopravou jsou obecně zanedbatelné, zmiňujeme již léta. Stejně jako to, že onen tlak v nemalé míře poškodí místní průmysl a v podstatě vydláždí cestu čínským výrobcům.

EU na nic z toho nebrala ohled, nepřekvapivě tak již loni začala sklízet, co zasela. V daný moment by bylo logické, kdyby místním výrobcům začala pomáhat a třeba se zasadila o návrat levných energií, díky které by byli mnohem více konkurenceschopní. Nic takového se neděje - bruselští znají jen příkazy, zákazy a regulace a právě ty vedly k enormnímu zdražení cen elektřiny. Po mnoha měsících přešlapování na místě pak dokázali přijít jen s vyššími cly, která ale ve výsledku věci jen zdražují.

Nikým nevolení úřednicí tak jen znovu prokázali svou neschopnost. Na jedné straně volají po elektrifikaci, na té druhé ale soustavně dělají kroky vedoucí k jejímu zdražování. Zároveň mluví o podpoře místních výrobců, ovšem souběžně s tím jdou proti nim. Výroba v Evropě se totiž stala natolik nerentabilní, že mnozí raději své montážní linky přesunuli právě do Číny. Jenže protože na nich vyrábí i ony elektromobily, musí rázem čelit stejnému postihu jako firmy z Říše středu.

Vyšší cla zavedená v červenci jsou předběžná, už dnes se ovšem členské státy mají vyjádřit k těm stálým. S těmi je spojena jen velmi malá úleva, místo maximálních 48 procent by totiž novým vrcholem mělo být 45 procent. Kdo jakou sazbou bude zasažen, je na čistě individuálním posouzení Bruselu. Tak či onak je ale třeba počítat se zdražením, které se ale bude týkat i vozů BMW či Mercedesu, kteří právě kvůli nižším nákladům vyrábí některé automobily právě v Číně.

Nepřekvapí tak, že ani jedna značka danému kroku nefandí, jak uvádí Auto News. „EU by měla jít cestou dohody, ne zvyšovat cla,“ uvedl k věci šéf třícípé hvězdy Ola Källenius. Jeho mnichovský kolega Oliver Zipse pak již vyzval Berlín, aby se v rámci hlasování postavil proti návrhu. „Dodatečné tarify nepoškodí jen aktivity v naší zemi, ale mohly by vést k obchodní válce, ze které by neprofitoval nikdo,“ řekl šéf BMW. Odkázal tím hned na dvojí postih, který může BMW a Mercedes potkat.

Při navýšení cel totiž obě značky pošlou ceny svých elektrických aut vzhůru, načež si je bude kupovat ještě méně lidí než dosud. Vyšší cla ale zároveň mohou vést k odvetě Číny, která ostatně již během léta zmiňovala, že též přijde s vyššími cly, ale na německá luxusní auta či koňak a vepřové, které ve velké vyváží Francie a Španělsko. Německá průmyslová asociace VDA pak dodává, že v tom případě by politika EU napáchala větší škody v členských zemích než v samotné Říši středu.

Že je odveta ze strany Pekingu víceméně nevyhnutelná, naznačují výsledky prodeje čínských elektromobilů v Evropě za srpen, které sumarizuje Bloomberg. Celkově poklesly o 48 procent, přičemž experti prstem poukazují na vyšší cla jakožto hlavní důvod. Největší pokles (-65 procent) je spojen s MG, ostatně mateřský koncern SAIC musí čelit vůbec nejvyšší 48procentní sazbě. Tato značka se ale na druhou stranu alespoň může zahojit na své spalovací nabídce.

BYD pak sice má za osmý letošní měsíc na kontě menší zlepšení, které lze přisoudit příchodu celé řady nových modelů, tato značka ale zatím v Evropě prodává jen velmi málo aut. Přičemž třeba Xpeng a další jsou na tom ještě hůř. Nicméně každý výrobce z Říše středu si maloval, kterak během několika málo let starý kontinent zaplaví svou produkcí, přičemž čínská vláda tuto rozpínavost podporovala. Cla proto vnímá „osobně”.

Celý problém ještě dále umocňuje skutečnost, že Čína má pod palcem většinu produkce a rafinaci vzácných kovů. Zrovna bez těch se ovšem elektromobilita neobejde. A jakkoli třeba Škoda uvádí, že si bateriové pakety vyrábí sama, samotné články nemají s Mladou Boleslaví nic společného, jde o čínský výrobek. Co ale přijde ve chvíli, kdy jej Říše středu zdraží? Nebo starému kontinentu zapoví? Či zkrátka nějakým způsobem omezí jeho vývoz?

Bez elektromobilů evropské automobilky nemají šanci splnit flotilové limity emisí CO2 v EU, jejich překročení ovšem znamená placení pomalu likvidačních pokut. Vše pak jen povede k dalšímu omezování výroby a propouštění. A také k uzavírání továren, které si následně budou moci dovolit provozovat už jen Číňané. Ti v nich pak svá auta budou montovat z dovezených modulů, načež místní trhy zaplaví tak jako tak, bez nutnosti placení oněch vysokých cel.

Je to opravdu jen spirála smrti roztočená Bruselem, která nepovede ani k čistějšímu životnímu prostředí, ani k technologickému náskoku Evropy před zbytkem světa. Jediným dopadem této politiky bude další chudnutí starého kontinentu. Přičemž šance zastavit mašinérii rozjetou Ursulou von der Leyen se snižuje každým dnem. Zvláště když Berlín již naznačil, že nebude hlasovat proti clům, pouze nezvedne ruku pro jejich zavedení.

Aby návrh mohl být zvrácen, je třeba aby se proti postavilo alespoň 15 členských zemí, ve kterých žije 65 procent obyvatel EU. Nicméně Španělé jen naznačili, že budou po Bruselu požadovat nové zvážení dané strategie. A třeba italský ministr zahraničních věcí Antonio Tajani potvrdil, že jeho vláda ve věci cel stojí za Bruselem. Ona obchodní válka tak vlastně již byla rozpoutána, nyní jen čekáme, až to někdo oznámí občanům.

Elektrická verze X3 se vyrábí pouze v Číně, i ona tak podléhá navýšení cel. Díky tomu ale mnichovská automobilka ani nemůže pomýšlet na možné zlevnění, ceny naopak zamíří vzhůru. V takové chvíli ale po bateriovém pohonu nebude v Evropě toužit už pomalu nikdo. Foto: BMW

Zdroj: Auto News a Bloomberg

