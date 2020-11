BMW selhalo při bránění kontroverzního designu nového SUV, omluvilo se všem

Říci, že nejnovější počin BMW nebyl přijat dobře, je velmi diplomatickou reflexí reality. Byl široce odsouzen pro svůj nesmyslný design, automobilka jej ale přesto agresivně bránila na sociálních sítích. Nakonec ustoupila.

Jak mnoho se toho může udát kolem jediného auta za pouhý týden, chce se zvolat. Právě před týdnem BMW odhalilo nový model iX a bez přehánění způsobilo šok. Podivný design, který nepochopili ani profesionální designéři, byl široce kritizován, automobilka ale místo přehodnocení původního záměru kritiku neuneslo a pustilo se do svých vlastních zákazníků.

Ve zkratce řečeno spustilo na sociálních sítích kampaň, která problém dělá z nich, nikoli z auta samého. To je i bez dalšího upřesnění jen sypáním soli do otevřené rány, automobilka navíc začala používat spojení „OK boomer”, které přeneseně říká, že je někdo moc starý na to, aby pochopil určitý posun ve vývoji. Uvážíme-li, že nové bavoráky určitě nekupují převážně lidé, kterým je 20 nebo 25 let, bylo to velmi nešťastné a urážlivé právě pro ty, kteří auta německé značky primárně kupují.

Firma musela vědět, že šlápla vedle, přesto si dokonce povolala známou osobnost, aby černou označovala za bílou. Právě v komentáři k tomuto kroku jsme zmiňovali naprosto zbytečný nedostatek sebereflexe ze strany Mnichova, který nemůže ničemu prospět. Firma ale nakonec přece jen uznala, že tohle přepískla.

Znovu na sociálních sítích se tak všem omluvila: „Bez ohledu na to, jak jste staří, vnímáme vás. Je nám to líto, nebylo naším záměrem kohokoli urazit slangem z meme,” stojí ve vyjádření značky. A lidé obvykle omluvu přijali.

Firma zároveň dodala, že „cesta k novému světu mobility je hrbolatá”, neboť její kampaň nebrání jen designového, ale i technické pojetí modelu iX, tedy také jeho čistě elektrický pohon. Hrbolatá cesta to nepochybně je, na druhou stranu přístup BMW jen ukazuje, kam se automobilky momentálně hromadně hrnou, neohlížejíc se vpravo ani vlevo.

Zákazník dále ustupuje do pozadí a firmy se hrdě hlásí myšlenkám tlačeným především regulátory. Proč se BMW pohrdavě ptá svých starších klientů: „A jaký je váš důvod nepřijmout změnu?” V případě designu není co řešit, dotyčným se obvykle nelíbí, to je v podstatě racionální postoj. Ale stejně racionální je jejich odpor k elektrické mobilitě, není to žádné emotivní odmítání neznámého.

Dnes si můžete koupit relativně obyčejné BMW 530d a přeletět s ním Německo s průměrnou rychlostí přes 200 km/h snad i bez jediné zastávky pro palivo. A kdyby přece jen, zabere pár minut. Takových výkonů dnes nejsou elektromobily schopny a nejde o žádný extrém, spíše docela běžná věc, ve světě BMW určitě. Tak proč přijímat změnu a chtít něco horšího?

No matter what age you are, we hear you. We are sorry, it wasn’t our intention to insult anyone with meme slang.



The way into the new world of mobility is bumpy, but we hope you join us on the journey.