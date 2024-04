BMW začalo majitelům nabízet „rodný list” jejich starších aut, cena i způsob objednání berou slova z úst včera | Petr Prokopec

Je to obecně vzato vítaná věc, však kdo by k milovanému bavoráku, který si koupil až jako několikátý majitel v řadě, nechtěl mít pohromadě fakta, jež o něm ví jen automobilka? Krok divize BMW Classic přesto dojíždí na nepochopitelný způsob provedení.

Před zhruba dvaceti lety jsem si pořídil Porsche 911. Bylo samozřejmě starší, ojeté a do špičkového stavu mělo velmi daleko. Dříve, než jsem tedy mohl usednout za volant, bylo třeba pořešit opravy a renovaci. Problémem však bylo, že dokumentace, kterou jsem k vozu měl, nekonkurovala zrovna sáhodlouhým románům. Mým jediným štěstím bylo, že jsem v Zuffenhausenu znal řadu lidí, na které jsem se mohl kdykoliv obrátit. A díky tomu jsem se postupně dostal k těm správným sériovým číslům i komponentům, načež jsem mohl vůz dát zase dohromady.

Je mi jasné, že řada lidí je na tom obdobně či dokonce ještě hůř. Pokud se mezi nimi nacházejí fanoušci značky BMW, pak mohou začít otevírat šampaňské, tedy aspoň chvíli. Mnichovská automobilka se totiž rozhodla, že majitelům klasických aut zpříjemní život a na vyžádání jim zašle tzv. Birth Certificate. Tedy v podstatě rodný list, jenž nahrazuje dosavadní Vehicle Certificate. Dokument má digitální formu a o vašem voze vám prozradí naprosto vše podstatné, tedy třeba číslo šasí a motoru, datum výroby či původního dodání.

„Tento dokument vám zodpoví na veškeré otázky týkající se konkrétního vozu,“ uvádí k nové službě mnichovská automobilka. Zároveň nicméně zdůrazňuje, že data nejsou úplně zaručená. Z onoho rodného listu se totiž dozvíte především to, v jakém stavu a kdy vaše BMW opouštělo továrnu. Pokud bylo vyrobeno po roce 1980, pak jsou jeho součástí rovněž informace o převodovce a příplatkové výbavě.

Někteří lidé možná budou žehrat na onu digitální formu, neboť ta není vždy nejpraktičtější. Navíc si nemohou stěnu garáže ozdobit originální listinou přímo z Mnichova. Na druhou stranu lze ovšem souhlasit s BMW, že tímto způsobem se k požadovaným datům dostanou rychleji a navíc nemusí platit poštovné. Klientela si navíc dokument může vytisknout, kolikrát se jí zalíbí, takže i kdyby certifikát třeba zežloutnul, zašpinil se či ztratil, stačí znovu jen nastartovat počítač a tiskárnu. Problémy jsou jinde.

Jednak je to cena, která činí šílených 125 Eur, tedy asi 3 200 Kč. To jsou absurdní peníze na vyjetí pár informací z databáze a jejich potvrzení digitálním podpisem v PDF - pochybujeme, že je do tohoto procesu byť jen na vteřinu zapojena lidská obsluha. Druhým problémem je způsob podání žádosti, kdy si musíte stáhnout z webu BMW PDF soubor, který pak vyplníte a odešlete automobilce. To je absurdní složitost, která naopak lidskou obsluhu vyžaduje zcela jistě. Snad tyto detaily BMW doladí a tím i celou službu zlevní. Nějakých 20 euro bychom za ni dali, 125 ani omylem.

Mnichovští nabízejí rodný list vašeho vozu v německém a anglickém jazyce, pokaždé však v digitální formě. Ovšem jeho cena a jediný způsob, jakým si jej můžete vyžádat, berou slova s úst svou absurditou. Foto: BMW

