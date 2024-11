Brabus stvořil skutečný pojízdný palác luxusu, cena ale odpovídá jeho noblese a výjimečnosti včera | Petr Prokopec

/ Foto: Brabus

Není to ten typ auta, který byste si s tuningovou firmou z Bottropu automaticky spojili, o úpravu Mercedesu tu ale nakonec částečně pořád jde. Jen tentokrát vše nestojí okolo snahy vylepšit dynamiku osobního modelu.

Německou firmu Brabus nejspíš znáte, ostatně jde o jednoho z největších specialistů na úpravy Mercedesů. S touto značkou byly spojené už její začátky, které jsou opravdu pikantní. V 70. letech minulého století totiž Bodo Buschmann stále ještě navštěvoval právnickou školu. Jednou se vypravil navštívit svého otce, který vlastnil dealerství třícípé hvězdy, přičemž se svým Porsche zaparkoval přímo před showroomem. To však staršího z Buschmannů poněkud rozlítilo, načež synovi oznámil, že na firemní parkoviště může pouze ve chvíli, kdy bude vlastnit Mercedes-Benz.

Něco takového by s ohledem na rodinné zázemí nebyl nejmenší problém, nicméně vozy třícípé hvězdy byly tehdy známé hlavně svým komfortem, nikoli dynamikou. Bodo ovšem požadoval, jeho auto zvládlo držet krok s Porsche. Nakonec si tedy koupil třídu S, ihned s ní ale vyrazil za automobilovými úpravci. Naneštěstí však žádný z nich nedokázal dostát jeho vizím a požadavkům. Proto se Bodo rozhodl, že založí vlastní tuningovou firmu, která by jej pochopitelně na holičkách nenechala.

Tehdejší německá legislativa ovšem vyžadovala, aby u založení firem stály vždy nejméně dvě osoby. Bodo tak oslovil svého kamaráda Klause Brackmanna, přičemž první tři písmena příjmení obou dala dohromady název společnosti. Brackmanna ale podnikání v tomto oboru vůbec nezajímalo, po všech kolečkách u úřadů tak svůj podíl Bodovi prodal. Ten pak následně v dílně postavené za zmíněným showroomem svého otce začal vozům třícípé hvězdy hlavně navyšovat výkon.

Jen u toho ovšem nezůstalo, pročež se Brabus stal v roce 1982 první firmou, která do interiérů začala instalovat televize a videa. Souběžně s tím se začal rozšiřovat i seznam značek, jež bylo možné dále ladit - kromě Mercedesů šlo také o Maybachy, Smarty a posléze i Porsche a Tesly. Třícípá hvězda je však nadále klíčovou částí byznysu, přičemž letos Brabus znovu expandoval mimo již zavedená teritoria. Značka se totiž pochlubila kreací Big Boy 1200, což je luxusní dům na kolečkách.

Základem této kreace je Mercedes Actros, na jehož základech Němci vystavěli více než 30 metrů čtverečních obytné plochy. Takového prostoru nicméně obytný vůz dosahuje až po vysunutí dvou elektricky ovládaných modulů do stran. V té chvíli je možné počítat s 4,5metrovou šířkou místo základní 2,5metrové, výška 4 metry a délka 12 metrů jsou ovšem neměnné za všech okolností, tedy při kempování, stejně jako na silnici, kde se o pohon stará 12,8litrový turbodiesel s 530 koňmi a 2 600 Nm.

S tímto hnacím ústrojím se ovšem Big Boy zvládá rozjet jen na 90 km/h, Bodův odkaz tedy do jisté míry nenaplňuje. To ale nebyl cíl projektu, silné stránky luxusního obytňáku, který se zvenčí tváří i trochu jako speciál pro přežití apokalypsy, jsou někde jinde. Do interiéru se přitom dostanete skrze elektricky ovládané schůdky, které vás přivedou do obývacího pokoje. V něm trůní dva gauče čalouněné stejnou kůží jako sedadla vpředu v kabině, přičemž jeden je doplněn rozkládacím stolkem a židlemi.

Kuchyně je pak vybavena vším, co může váš šéfkuchař potřebovat při pobytech mimo civilizaci. Nechybí tedy dvouvařič, trouba, myčka nádobí či velká lednice na potraviny a menší na vína. Samozřejmostí je pak i vestavěný kávovar, zatímco o zábavu se starají výklopné televize, prémiový audio systém či PlayStation 5. Solární panely na střeše, stejně jako integrovaná baterie a připojení k internetu vám pak zajistí, že „zapařit“ můžete i tam, kde jinak lišky dávají dobrou noc.

Brabus na vestavěné skříně použil matně lakované dřevo, zatímco v koupelně s odděleným sprchovým koutem můžete počítat s obložením z pravého kamene. V důsledku toho ale nepřekvapí cena, která je o poznání vyšší, než kolik si firma účtuje třeba za upravený Mercedes-AMG SL. Big Boy totiž startuje na 1 260 504,20 Eurech (cca 32 milionů Kč), přičemž účet můžete snadno navýšit třeba požadavky na větší množství elektroniky či třeba mramor. „Přihazujeme noblesu,“ říkával vždy Bodo, a na obytný vůz by jeho slova jistě platila beze zbytku. Protože ale v roce 2018 zemřel, nyní osud rodinné firmy leží na bedrech jeho syna Constantina.

Přiznejme si bez mučení, že Big Boy má i přes omezenou dynamiku hodně co do sebe. Na dovolenou by tak s ním rád vyrazil každý, při ceně startující na 32 milionech korun ale Němci zjevně prodají jen pár kusů i bez omezení výroby. Foto: Brabus

Zdroj: Brabus

Petr Prokopec

