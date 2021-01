Britové se díky Brexitu nemusí bát pokut za rychlost ze zahraničí, Francie z toho má hrůzu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sebastien Bozon, AFP

Že by se snad Francie obávala o bezpečnost na silnicích? Ale kdepak, o tu tady pochopitelně nejde, zpětně vymáhané postihy za překročení rychlosti stacionárními radary na ni nemají žádný vliv. O 1,6 miliardy, o ty tu jde.

Definitivní vystoupení Velké Británie z řad zemí Evropské unie má a bude mít řadu dopadů na život spousty lidí žijících na britských ostrovech i mimo ně, z nichž některé budou nepochybně vážné. Jiné jsou ale spíše úsměvné, třebaže se najdou tací, kteří na ně takto nepohlíží.

Na jeden takový upozorňuje britský magazín Auto Express. S odchodem Spojeného království z EU totiž přestala pro Brity v případě jízdy po silnicích jiných zemích EU (a pochopitelně i pro motoristy z jiných zemí EU v případě jízdy po britských silnicích) platit evropská směrnice zavedená v roce 2015. Na jejím základě je relativně snadné postihovat motoristy za překročení rychlosti v jakémkoliv státě EU, pokud jejich automobil byl zaregistrovaný v EU. Policie či úřady si jednoduše zjistily majitele vozu, kterého následně vyzvaly k úhradě patřičné pokuty poštou.

Z pohledu Britů je to obzvláště nepříjemné, neboť v zemi platí univerzální odpovědnost majitele vozu za podobná pochybení. Tedy zatímco třeba Rakušané mohou poslat výzvu k úhradě českému majiteli, který ji nemusí reflektovat, pokud auto neřídil, britský majitel musel (nebo alespoň měl a bylo to celkem snadno vymahatelné) postih zaplatit. To je nyní minulostí, neboť úřady v jiných zemích už ani nemají možnost legálně zjistit, komu auto registrované v Británii patří, stejně jako ji nemají u aut amerických, ruských, no zkrátka jakých ze zemí mimo EU.

Patrně si nyní říkáte, že to je úsměvná drobnost, protože na možnosti vymáhat rychlostní limity to nic nemění, ale účinné budou pouze radary ohlášené předem nebo práce policie v terénu. Je to tak, někteří to ale s takovým nadhledem neberou. Britové velmi rádi jezdí do Francie, kde také často přehlížení stacionární radary, které si Francouzi už zvykli považovat za slušný zdroj příjmů. A o ten by velmi neradi přišli.

Ve Francii je každoročně automatickými systémy pokutováno - podržte se - více než půl milionu motoristů z ostrovního království, díky čemuž si země galského kohouta každoročně přišla na asi 60 milionů Eur (cca 1,6 miliardy Kč) na pokutách. A to jsou obrovské peníze i pro Francii.

Francouzi se tak nových pořádků bojí, o bezpečnost provozu jim ale pochopitelně nejde - na tu zpětné rozesílání pokut za porušení rychlosti před několika týdny vesměs nahodilými návštěvníky země z podstaty nemá žádný vliv. Jde ji o ony peníze, a tak se chce pokusit domluvit s Británií na specifické dohodě, která by to opět umožnila. Budeme se divit, pokud na to Britové kývnou poté, jak se k nim EU - Francii nevyjímaje - po léta chovala, ale možné je vše. Nicméně je tu ještě jeden limit, který Francouzům nehraje do karet.

Zatímco zasílání „složenek” do Británie je celkem spolehlivý zdroj příjmů, opačným směrem to zase tak dobře nefunguje. Britské úřady se ani neobtěžovaly do většiny zemí informace o pokutách posílat, protože je v nich často nutné jít alespoň v určitých případech cestou nutného ztotožnění konkrétního řidiče, které je na dálku pochopitelně obtížné.

Tak či onak si na tuto situaci vzpomeňte, až někdo bude znovu říkat, že zejména stacionární rady jsou tu kvůli vyšší bezpečnosti na silnicích. Té lze docílit tisícem a jedním způsobem efektivněji a Francii nikdo nebrání je praktikovat. Ovšem, vybrat „jinými pár dopisy” 1,6 miliardy korun za rok je pochopitelně složitější, pokud vůbec nějak možné.

Pokud Britové nyní překročí v zemích EU rychlost a policie je nechytí při činu, pokutováni nebudou. Totéž platí pro Evropany v Británii, děs z toho má ale hlavně Francie s vidinou ztráty 1,6 miliardy korun ročně na pokutách zaplacených Brity. Ilustrační foto: Sebastien Bezon, AFP

Zdroje: Auto Express, AFP

Petr Prokopec