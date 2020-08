Britský Autocar zvolil nejdůležitější auto, které kdy vzniklo v České republice před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nestává se zase tak často, aby se významné zahraniční periodikum zabývalo auty vyrobenými v České republice nebo Československu. Tentokrát se to ale stalo, když Autocar zvolil nejdůležitějším českým autem Škodu Favorit. A má pro to rozumné důvody.

Za pár týdnů uběhne 33 let od chvíle, kdy Škoda poprvé ukázala model Favorit. Dnes máme tendenci koukat na něj skrz prsty, protože dokonalé auto to rozhodně nebylo. Na to, v jaké době vzniklo, to ale byl hotový zázrak.

Mnozí tehdejší dobu ani nezažili, další mají tendenci zapomínat, jak jsme vůbec žili a zbylí se dokonce pokouší popírat tehdejší realitu. Osobně jsem ji zažil, pamatuji si ji velice dobře a pokaždé, když to v nějakých souvislostech připomenu, se mi sesypou v e-mailu zprávy plísnící mě za to, jak to tu tehdy bylo krásné a co všechno jsme mohli mít. Nebylo a nemohli jsme mít skoro nic, přidám dnes jen jednu vzpomínku navíc.

Byl jsem jako hodně malý těžce alergické dítě, v létě jsem byl schopen probdít polovinu noci s těžkým kašlem sotva popadajíc dech v sedě na posteli. Má nebohá matka se mnou tehdy zůstávala vzhůru a v nejhorších chvílích mi musela nitrožilně aplikovat syntophilin, což pro mě tehdy bylo nervující samo sobě. Nikoli proto, že by neexistovala žádná léčba ani lepší léky, ale protože jsme se izolovali za železnou oponou marnosti a předstírajíc komunistický zázrak jsme spoustu podobných věcí mít nemohli. Po revoluci se rychle objevila spousta nových terapií a prostředků na zmírnění následků a alergie jsem se v podstatě zcela zbavil. Člověk se pak musí ptát, jak zbytečné celé to utrpení - hlavně pro mou matku - bylo.

Za těchto podmínek vznikl Favorit, auto moderní koncepce s řadou relativně soudobých řešení. Kdyby vám to nepřišlo dostatečně výmluvné, podívejte se, co dělali v dalších komunistických zemích - v NDR zůstali Trabantu a Wartburgu, v Rumunsku u předpotopních Dacií a i v samotném SSSR se zmohli leda na horší Samaru za situace, kdy se dále dělaly původní Lady z Fiatu 125, Moskviče, ZAZy a další „stroje času” vynořující se přímo ze 60. let minulého století.

Jakkoli i Československo tehdy svírala ocelová pěst komunismu, Škoda dokázala udělat tlustou čáru za podobnými auty a v roce 1897 odhalit Favorit. Jakkoli trvalo ještě několik let, než z něj udělala skutečně konkurenceschopné auto, bylo naprosto zásadní pro další směřování Škody a vlastně i celé naší země. Pamětníci z Volkswagenu, který Škodu na začátku 90. let převzal, dnes říkají, že Favorit byl zásadní motiv, proč Němci automobilku chtěli.

Celá situace připomíná motiv Arnolda Schwarzeneggera, proč pro režírování filmového trháku Predátor vybral tehdy zcela neznámého Johna McTiernana. Sám vzpomínal, jak viděl nějaký jím režírovaný, béčkový thriller vyrobený za pár dolarů a s producenty si řekl: „Když takové napětí dokáže vytvořit s minimálním rozpočtem, co až mu dáme miliony?” A nemýlil se. Tak nějak to bylo i u Škody: „Když dokáží takové auto stlouct pomalu ve stodole, co až jim dáme nejmodernější techniku?” říkali si asi u VW. A dnes už můžeme říci, že se nemýlili.

Právě Škodu Favorit tak Autocar označuje za nejdůležitější auto vzniklé v Česku resp. Československu a argumentuje takto: „Samo o sobě to nebylo skvělé auto, důležitost Favoritu se skrývá v tom, že nasměroval Škodu k záchraně po dekádách poválečného soužení. Byl to zcela jiný vůz než modely s motorem vzadu, které nahrazoval - šlo o hatchback s předním pohonem a karoserií stylizovanou italským studiem Bertone.”

„Volkswagen vstoupil do Škody v roce 1991, v polovině životního cyklu Favoritu. Felicia, která jej nahradila a která byla prvním autem vyvinutím s podporou VW, byla v zásadě přepracovaným Favoritem s lepším vzhledem a výbavou. Ale byl to začátek něčeho velkého - dnes jsou některé Škody považovány za lepší a často hodnotnější auta než Volkswageny, na kterých jsou založeny.”

Tak to je - schopnost udělat z mála hodně, či dnes spíše z hodně ještě víc, je pro Škodu typická. A kdyby to nepředvedla na Favoritu, který byl ve své době zázračnou z nouze ctností, možná by nikdy nedostala šanci ukázat to prakticky celému světu.

Autocar kdysi Favorit testoval a srovnával s dobovými soupeři z východního bloku. Tehdy vyhrál, když nebyl zdaleka dokonalý. Foto: Autocar



Dnes je Favorit, zvlášť podobné verze z počátku výroby, poněkud nepřesvědčivým důkazem schopností Škody. Zasazeno do dobových souvislostí jde ale o zázračně povedené auto. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

