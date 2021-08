Bugatti odhalilo novou „dojičku boháčů”, sériovou verzi auta, které mělo jet přes 500 km/h před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Dostalo 1 850 koní výkonu na 1 240 kg a bylo prý rychlejší než Formule 1, i z 0 na 500 km/h mělo zrychlit za 20 sekund. Jeho o něco umírněnější provedení nyní míří do sériové výroby.

Bugatti loni na podzim doslova šokovalo svět. Z ničeho vytáhlo stroj s příznačným jménem Bolide, který se vedle bez přehánění brutálního designu pyšnil naprosto extrémním technickými parametry. Automobilka vzala existující techniku modelu Chiron, výkon jeho motoru 8,0 W16 zvýšila 1 850 koní, točivý moment na 1 850 Nm a auto maximálně odlehčila. Výsledkem bylo 1 240 kg hmotnosti, což je o stovky kilogramů méně, než kolik váží naprostá většina současných běžných aut.

Pohon všech kol i automatická převodovka se dvěma spojkami zůstaly zachovány, takže dynamika odpovídala. Auto mělo coby nejextrémnější, nejvíce nekompromisní, nejrychlejší a nejlehčí stroj v moderní historii Bugatti pokořit rychlost 500 km/h a jeho zrychlení bere dech. Bolide má zvládnout 0-100 km/h za 2,17 sekundy, 0-200 km/h za 4,36 sekundy, 0-300 km/h za 7,37 sekundy, 0-400 km/h za 12,08 sekundy a 0-500 km/za 20,16 sekundy. Nic podobně rychlého svět nepoznal, ani Formule 1 neměla stačit - nikoli pouze v přímce, ale ani na okruhu, mimo jiné díky přítlaku odpovídajícímu zátěži až 1 800 kg na zádi a 800 kg na přídi.

Tohle auto mohlo vypadat jen jako počítačové cvičení, jenže ono skutečné vzniklo a letos jsme jej viděli i v akci. Mluvilo se o tom, že přesně tento vůz už si koupil jeden z nejváženějších klientů značky a je to nakonec možné. Nicméně nebude sám, tedy alespoň částečně - Bugatti právě oznámilo, že Bolidů vyrobí hned 40, protože šéf značky Stephan Winkelmann ví nejlépe, jak „podojit” bohaté klienty značky v maximální možné míře a o Bolide byl podle něj prostě zájem, který nebylo možné ignorovat.

Odhalená sériová verze vypadá prakticky stejně jako loňský unikát, technicky ale totožná není. Na 1 850 koní výkonu, který motor dával jen se závodním, 110oktanovým palivem, je třeba zapomenout, sériový Bolide dostane znovu „jen” variantu, která s 98oktanovým palivem dává maximálně 1 600 koní a 1 600 Nm. Motor byl nicméně upraven tak, aby byl točivější a s modifikovaným sacím a výfukovým traktem reagoval rychleji a spontánněji na pokyny vydávané plynovým pedálem.

Auto také bude odpovídat veškerým bezpečnostním standardům FIA včetně řádného vyrámování, systému HANS, hasicího systému atp. Tento krok ale přispěl k tomu, že sériový Bolide bude těžší - tyto a další úpravy zvýšily hmotnost o 210 kg na výsledných 1 450 kg. Přesto jde o úctyhodný výsledek - 0,9 kilogramu na koně je pořád absurdní poměr, je to jako kdyby vaše Octavia 1,5 TSI vážila 135 kg. Ve skutečnosti ale bude vážit více než 1 350 kg...

Dynamické parametry upraveného provedení zatím neznáme, je ale nanejvýš pravděpodobné, že překonají i nejnovější elektrická monstra. Je tu ovšem jedno „ale” - ani sériový Bolide nebude mít silniční homologaci, půjde s ním jezdit jen na okruhu. Cenu to všem dolů příliš neposune, automobilka má s dodávkami začít do tří let při ceně od 4 milionů euro, tedy asi 102 milionů Kč. Ještě tedy je čas šetřit...

Bugatti ukázalo Bolide v sériové verzi a vizuálně je pořád stejně ohromující. Technické parametry jsou oproti konceptu horší, stále ale fascinují. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Miler