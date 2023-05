Bugatti pozvalo své nejváženější klienty, aby si se svými auty sjeli přes 400 km/h, tomu se říká gesto před 2 hodinami | Petr Prokopec

Stále více automobilek se proti vysoké rychlosti vymezuje, i když dělají vozy, které jsou pro takové ježdění stvořené. Bugatti zjevně zůstává své, alespoň pro tuto chvíli. Klienty dokonce vyzývá, aby svá auta rozjeli co nejblíž jejich maximálce.

Lidem, kteří si pořídili Bugatti, jejich okolí obvykle závidí. Není to překvapivé už kvůli ceně jednoho takového auta, která startuje nad 50 miliony korun. Pokud přitom takovou sumu můžete utratit za jeden vůz, v podstatě to znamená, že pracovat již nemusíte ani vy, ani vaše děti a vlastně celé vaše pokolení. Místo toho si můžete zaletět na dovolenou kamkoli, sáhnout po oblečení, které se vám líbí bez ohledu na to, co stojí, a rozmazlovat se hračkami, o nichž ostatní nemají ani ponětí, natož aby o nich snili.

Jakkoli nicméně majitelé Bugatti mohou prakticky vše, samozřejmě v mezích zákona, jedna věc zůstávala pro valnou většinu z nich nedosažitelná. Řeč je o rychlostech přes 400 km/h, což může znít jako paradox, neboť takového tempa je schopen jak Veyron, tak Chiron. Jenže na celém světě existuje jen velmi málo míst, kde vozům z Molsheimu můžete zašlápnout plynový pedál až pod kobereček, a tam jej držet přes půl minuty. Většině z nich jsou navíc nepřístupná bez ohledu na společenské postavení.

Z těchto důvodů se Bugatti rozhodlo pozvat 18 nejváženějších klientů do Kennedyho vesmírného centra na Floridě. Nikoli kvůli prohlídce raketoplánů, cílem jejich cesty byla 4,8 kilometru dlouhá ranvej, na které mohli okusit onu magickou čtyřstovku. Nejprve nicméně museli projít řádným školením, neboť při dané rychlosti přejedete jeden a čtvrt fotbalového hřiště každou sekundu. Ač se tedy ranvej určená k přistávání raketoplánů zdá být dlouhá, její konec se v onom tempu přibližuje velmi rychle.

Nejde ale pouze o samotnou rychlost. Při plném využití 1 600 koní, jenž nabízí Chiron Super Sport, totiž vaše tělo čelí podélnému přetížení přes 1 G. A protože Florida je místem, kde slunce svítí prakticky celý rok a teploty jen zřídkakdy padají pod 20 stupňů Celsia, vzduch se nad obrovskou asfaltovou plochou neustále vlní. V kombinaci s šíleným tempem ovšem vaše oči jen stěží hledají bod, kdy je třeba sešlápnout brzdový pedál se stejnou razancí, s jakou jste do té doby drtili ten plynový.

Akce ale skončila bez jediného incidentu, což se ostatně dalo předpokládat. Lze tak jen dodat, že skupinka zákazníků si z Floridy kromě vzpomínek odvezla i zakázkovou závodní kombinézu se svým jménem a unikátní helmu, na kterou bylo následně zapsáno tempo, jakého ten který „účastník zájezdu“ dosáhl. Kdo to dotáhl nejdál, bohužel automobilky nezmiňuje.

Automobilka z Molsheimu svezla na floridskou ranvej několik svých vozů, za jejichž volanty mohla skupinka 18 nejváženějších zákazníků okusit magickou čtyřstovku. Foto: Bugatti

