„Bugatti pro chudé” se začalo prodávat. Lidové auto s 1 079 koňmi dělá při své ceně i z Porsche 911 předražený nesmysl včera | Petr Prokopec

A pak že se v roce 2025 nemůžeme dočkat hezkých věcí na čtyřech kolech. Pokud chcete auto, které strčí do kapsy téměř cokoli svou akcelerací i maximální rychlostí, a přitom za něj nedáte víc než za lepší BMW M, nová Corvette ZR1 je něco pro vás.

Včera jsme si mohli představit faceliftovanou 911 Carrera S a dosud nechápeme, co Porsche chtělo touto modernizací dokázat. Tato verze se do nabídky značky vrátila po několikaměsíční odmlce, přičemž vizuálně se nezměnilo téměř nijak. A technicky též ne, třílitrový šestiválec aut produkuje 480 koní, tedy o třicet víc než kdysi. Vůz tak ke zdolání stovky potřebuje 3,3 sekundy a jeho maximum činí 308 km/h, což neurazí, s modernizací ale přišel o manuální řazení. Automobilka tedy vozu něco dala a něco vzala, zásadně podstatně o nezměnila, přesto ale přistoupila k citelnému zdražení. V Německu tak nyní Carrera S startuje na 154 800 Eur (cca 3,9 milionu Kč), zatímco Američané za ni zaplatí minimálně 146 400 USD (3,6 milionu Kč). Na v podstatě obyčejnou, jen o něco lepší než základní 911 je to soda.

Jak moc tento model potáhne, je otázkou do pranice, v USA obzvlášť. Chevrolet totiž aktuálně odhalil, kolik bude stát jeho nová Corvette ZR1, tedy vrcholná verze osazená 5,5litrovým přeplňovaným osmiválcem, jehož výkon je více než dvakrát vyšší než u Porsche. Nejde tu nicméně jen o 1 079 koní, ale také o dynamiku, která je jak z říše snů. Stovku totiž „americký kýbl“ zvládne již za 2,3 sekundy, přičemž nejvyšší rychlost dosáhne nejméně 375 km/h.

To jsou parametry blízké spíš Bugatti - podobně rychlé Porsche dnes neexistuje, ostrouhá i naprostá většina moderních Ferrari nebo Lamborghini. Přesto za takové monstrum Američané chtějí jen 173 300 USD, tedy asi 4,2 milionu Kč. To je v podstatě pakatel, i když jde o vyšší částku než v případě Porsche. To zde rázem hraje roli otloukánka, a nikoliv jen v přímém směru. Corvette ZR1 totiž byla vyvinuta s ohledem na časté výlety majitelů na závodní okruhy. Proto ostatně Chevrolet za pouhých 1 500 USD (asi 37 tisíc Kč) navíc nabízí paket ZTK Performance, jehož součástí jsou tužší pružiny či Micheliny Pilot Sport Cup 2 R.

ZR1 tak za cenu lepších BMW M nepřebíjí pouze Porsche, přebíjí skoro všechno krom extrémů jako Bugatti nebo Koenigsegg. Přičemž třeba i takový McLaren 765LT je v USA dvakrát dražší, Ferrari SF90 XX pak třikrát a Lamborghini Revuelto skoro čtyřikrát. I když se tedy vůz v plné palbě a se stahovací střechou může dostat s cenou i za metu 200 000 USD (4,8 milionu Kč), což je na poměry Corvette opravdu mnoho, Chevrolet zřejmě bude mít vyprodáno na léta dopředu. Místo „americkýho kýblu” se najednou začíná mluvit o „Bugatti pro chudé”, to zní o poznání uctivěji...

