Bulhaři posílají do výroby supersport jako z jiné planety, má výkon 5 221 koní

Není to překlep, skutečně víc jak 5 tisíc výkonu má nabídnout supersport z Bulharska, který oficiálně míří do sériové výroby. Otázkou teď jen je, zda jeho parametry nejsou až příliš dobré na to, aby mohly být pravdivé.

O chorvatském Rimacu se v poslední době mluví stejně často jako o Tesle. Značka totiž chystá nový model C_Two, který má přepsat veškerá dosud platná měřítka dynamiky. Na stovku totiž zrychlí za méně než 2 sekundy, maximálka vrcholí nad 400 km/h a dojet tak daleko, že se máte zvládnout dostat z Aše do Znojma a zase zpátky. To jsou opravdu působivá data, zvláště když si uvědomíme, že za nimi stojí automobilka, která vznikla teprve před deseti lety. Nyní má ovšem Rimac dalšího vyzyvatele, který se při poloviční existenci chlubí ještě extrémnějšími parametry.

Představit si tedy můžeme bulharskou firmu Alieno, která vznikla v roce 2015 v malé vesničce Slashten. V jejím čele stojí Ahmed Merchev, kterého více než co jiného fascinovaly futuristické filmy. Právě jimi se přitom nechal inspirovat při tvorbě prvního firemního modelu, elektrického hypersportu pojmenovaného Arcanum. Daný název lze přitom z latiny přeložit jako největší tajemství ze všech, zatímco značka jako taková odkazuje na slavného filmového Vetřelce.

Arcanum by přitom stejně jako zmíněný Rimac C_Two měl dostat elektromotory do každého rohu, jednat se však nebude o čtyři pohonné jednotky. Místo toho má vrcholné provedení RP5 pohánět hned čtyřiadvacet elektromotorů, jenž souhrnně vyprodukují 5 221 koní a 8 880 Nm točivého momentu. Vůz by tak měl dosáhnout nejvyšší rychlosti 488 km/h, zatímco baterie o kapacitě 180 kWh vedou k dojezdu 1 020 kilometrů na jedno nabití.

Bulharský hypersport ovšem nemá vzniknout v jediném provedení, zákazníci si mohou vybírat z variant RP2, RP3, RP4 a RP5, jenž pohání 12, 16, 20 a již uvedených 24 elektromotorů. Díky tomu se samozřejmě liší i výkon, jenž startuje na 2 610 koních. Ovšem i nejslabší provedení má zvládnout oněch 488 km/h, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o silniční, okruhovou či závodní variantu. Na dojezd má nicméně vliv kapacita baterií.

U závodního provedení se totiž počítá hlavně s nízkou hmotností, akumulátory proto nabízí pouze 60 kWh a tedy 340kilometrový dojezd. V případě okruhového provedení je pak možné očekávat 120 kWh a 680kilometrový dojezd, zatímco silniční verze disponuje oněmi 180 kWh a 1 020 km. Tento model lze přitom dobíjet při výkonu až 2 700 kW, osmdesátiprocentní kapacitu baterií tak můžete mít k dispozici již za pouhé 3,2 minuty.

O tom už jste mohli slyšet, Alieno se ale nově přihlásilo se zprávou, že auto jde do sériové výroby a první exempláře budou dodány za 18 měsíců. To je odvážné tvrzení, pokud si uvědomíme, že dodnes jsme viděli pouze počítačové vizualizace. Kromě toho je třeba dodat, že momentálně je na celém světě jen pár rychlodobíjecích stanic, které zvládají výkon 350 kW. Zatím ale nicméně neznáme jedinou, jenž by umožňovala takřka osminásobek. Hlavu si lze lámat rovněž nad zmínkou o indukčním dobíjení, které bylo prozatím zavrhováno pro tento případ jako příliš neefektivní.

Aby toho nebylo málo, auto svou karoserií velmi připomíná Lamborghini, tím se ale prý Bulhaři neinspirovali, místo toho je ovlivnili zvířata, žraloci a stíhačky jako F-117. Dodat pak už lze jen tolik, že základní provedení RP2 vychází na 750 tisíc Eur (cca 20,5 milionu korun), zatímco za vrcholný model RP5 dáte dvojnásobnou sumu. To rozhodně není málo, pročež jsme skutečně zvědavi, zda Bulhaři někoho nalákají. A pokud ano, tak zda dotyčným někdy něco dodají.

Alieno Arcanum je bulharský hypersport ověnčený nadmíru působivými parametry. Vlastně až příliš pohádkovými na to, abychom jim bez váhání uvěřili. Foto: Alieno

