Bývalý designér VW a Renaultu ukázal Alfě Romeo cestu, jak se vrátit na výsluní 17.3.2020 | Petr Prokopec

Alfa Romeo strádá a vzhledem k současné situaci ve světě bychom si na její další přežití mnoho nevsadili. Arseny Kostromin ale má pár nápadů, jak ji dostat zpět do popředí zájmu.

Alfa Romeo je na tom skutečně zle. Italská automobilka sice ještě pod vedením zesnulého Sergia Marchionneho uvedla na trh nové produkty, ovšem ani Giulia, ani Stelvio nejsou na trhu zrovna úspěšné. Celkové evropské registrace značky jsou nižší než v případě takové Lancie, nad kterou koncern FCA před několika zlomil hůl a kteréa teď prodává jediný model v Itálii.

Za této situace, kterou navíc zhoršil koronavirus, je velmi těžké pohlížet na budoucnost Alfy Romeo s růžovými brýlemi. Nicméně Arseny Kostromin se o to pokusil a přišel s vizualizacemi hypersportu 8C-R Tazio, který může nejen na silnice, ale také je oprávněn soupeřit v nové kategorii vytrvalostních závodů Hypercar. Inspirací se mu stala hlavně Alfa Romeo Disco Volante, tedy experimentální závodní vůz, který automobilka vyvinula v 50. letech minulého století.

Není to však jediný odkaz z minulosti, ke kterému se Kostromin obrátil. Dále tu máme samotný název, jenž skládá hold legendárnímu závodníkovi Tazio Nuvolarimu. Ten má na kontě bezpočet úspěchů nejen v automobilech, ale rovněž na motorkách, přičemž s Alfou Romeo vyhrál v roce 1933 závod 24 hodin Le Mans. Dalším odkazem na svět motorsportu, je poloha řidiče. Box s pedály je umístěn nahoře, jako je tomu u Formule 1.

Kostromin pro svou vizi počítá s nasazením atmosférické dvanáctiválcové jednotky, která by byla pevně spojena s monokokem navyšujíc tak tuhost celého šasí. Karoserie pak byla přísně podřízena aerodynamice, což z vozu dělá klon Astonu Martin Valkyrie. Nechybí tedy tunely upravující proudění vzduchu nejen okolo vozu či pod ním, ale také zejména okolo předních kol. Střecha pak byla osazena sáním zásobujícím agregát, zatímco dozadu se nastěhoval výfuk Akrapovič.

Pokud by taková Alfa Romeo vznikla, mohlo by to italské značce vrátit image výrobce výjimečných aut a... nebo také ne. Tak či onak jde o stroj, který bychom rádi viděli v reálu, jeho zhmotnění je ale už vzhledem ke zmíněnému značně nepravděpodobné. Přitom je třeba dodat, že pod ním není podepsán žádný amatér.

Kostromin není student designu či cokoli podobného, jde o renomovaného designéra, který již odvedl spoustu práce pro Volkswagen, Renault či Genesis. Zároveň pak byl členem týmu, který se postaral o stylizaci exteriéru Koenigseggu Gemera. I kvůli této vytíženosti Kostromin návrh hyporsportovní Alfy Romeo po několik let nezvládal dotáhnout do finále. Nyní se mu to ale konečně podařilo.

Koncept Alfa Romeo 8C-R Tazio se nejspíše realitou nikdy nestane, což je velká škoda

Zdroj: Arseny Kostromin@Behance

Petr Prokopec