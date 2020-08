Část Audi má kvůli úsporám skončit, i naděje na zvrat má hořkou příchuť před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Reforma, koláž Autoforum.cz

Nebudeme si nic nalhávat, letošní problémy pro nabídky automobilek nebudou znamenat vzpruhu. Bude se tlačit na efektivitu, což nejspíše pošle do důchodu okrajové, často nejzajímavější modely. U Audi tomu má být právě tak.

V roce 2015 se koncern VW postaral o skandál, který měl na celou branži neskutečný dopad. Z kdysi oblíbených dieselů se rázem stal mnohými proklínaný pohon, od kterého se řada výrobců začala pozvolna odvracet. A nejvíce se od něj snaží distancovat právě Němci, kteří se chtějí zbavit nálepky zabijáků planety. Právě proto tlačí na elektrifikaci, která se logicky nevyhne ani Audi. Značka se čtyřmi kruhy ve znaku tak již v roce 2018 přišla se stěžejním transformačním plánem.

Podstatou této strategie je přesun peněz z jedné kolonky do druhé. Tedy od spalovacích motorů k elektromobilitě. Za dva roky přitom Němci uspořili 4,4 miliardy Eur (cca 115,2 mld. Kč), to je však pouhý začátek. Během následujících dvou let totiž celkové škrty mají dosáhnout výše 15 miliard Eur (asi 393 mld. Kč). Z této sumy automobilka hodlá hned 12 miliard Eur (314,16 mld. Kč) investovat právě do elektromobility. Němci totiž chtějí do roku 2025 představit přibližně 30 elektrifikovaných novinek, z nichž deset budou plug-in hybridy. A aby se to mohlo stát, musí jim část existující nabídky vyklidit cestu.

Břímě celé transformace přitom leží na novém šéfovi Markusovi Duesmannovi, který na tomto postu nahradil Brama Schota. Právě Duesmannovo okolí momentálně naznačuje, že kvůli mnohem většímu tlaku na dané úspory musí Audi znovu přehodnotit své budoucí produktové plány. A díky tomu narůstá riziko konce sportovních modelů značky. „Auta jako TT a R8 se pod drobnohled dostala již v minulosti, kdy se s úsporami začalo. Nicméně nyní se o nich mluví mnohem intenzivněji,“ cituje Autocar zdroj blízký šéfovi čtyř kruhů.

Mimo to automobilka hledá možnosti, jak ušetřit také na platformách. Aktuálně prakticky celé její portfolio užívá architekturu MLB. Ta by však do budoucna měla být daleko více propojena s platformou MSB, za kterou stojí Porsche a na které kromě Panamery stojí také Bentley Continental GT. Mimo to dojde mezi oběma značkami k těsnějšímu sepjetí i díky architektuře PPE, která je určena alternativnímu pohonu a jíž bude kromě druhé generace Porsche Macan užívat také Audi Q5.

Pro nás je přitom na celé věci nejpodstatnější možný konec části modelů, zejména pak TT a R8. První zmíněný má na kontě stále nižší prodeje, načež se doopravdy zdá, že jeho dny jsou sečteny. Ve druhém případě existuje naděje na zvrat, s ohledem na největší přednost tohoto modelu, jeho stále atmosféricky plnění desetiválec, má ale poněkud hořkou příchuť. Audi chce znovu vstoupit do řeky, kterou již jednou opustilo a přijít pouze s elektrickou náhradou. Ta by nicméně již moha být schopnější, i proto, že skrze Porsche má značka přístup k technologiím chorvatského Rimacu, jenž automobilka ze Zuffenhausenu spoluvlastní.

Lze pak už jen dodat, že jakkoliv se na první pohled zdá, že elektrifikace převzala v Ingolstadtu nadvládu, spalovacím motorům se Audi hodlá věnovat i nadále, a to větší měrou. Celkově chce totiž značka na vývoji utratit do roku 2025 37 miliard Eur (968,66 mld. Kč), zejména s benzinovým ústrojím je tedy spojena daleko větší část rozpočtu než s tím elektrifikovaným. O tom se ve světě „jedné pravdy” obvykle nemluví.

Audi TT se má kvůli většímu tlaku na šetření stát minulostí. Foto: Audi



Tentýž osud má stihnout i R8, zde ale existuje šance na poněkud svéráznou, elektrickou náhradu. Foto: Audi

Zdroj: Autocar

