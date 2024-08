Cena nového Lamborghini podtrhuje rozpaky, které vyvolává, za stovky kil navíc v mdlém balení chce miliony navíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Novinka je oproti svému předchůdci v řadě ohledů kompromisním řešením, to ale automobilce nebrání v tom, aby auto dramaticky zdražila. Jeho vzhled navíc zákazníky nutí sáhnout po příplatcích, v té chvíli už možná raději přepřáhnou na dvanáctiválec.

Díváme se na první zásadní a možná osudovou chybu Stephana Winkelmanna? Vyloučené to není, jakkoli jistotu budeme mít až za pár let. Lamborghini totiž zahajuje prodej nového hybridního modelu Temerario, a tak jsou venku i jeho ceny. Lapat po dechu z nich nejspíše bude i mnohý zámožný klient této značky, neboť až takový posun oproti Huracánu nikdo nečekal. Winkelmann by k tomu nejspíš poznamenal, že je logické platit více peněz, neboť dostáváte také technicky komplikovanější vůz. Ale kdo se zrovna o ten žádal? Vyšší výkon navíc do značné míry padá za oběť vysoké, mezigeneračně skoro o 300 kg vyšší hmotnosti.

Abychom přitom nemluvili jen obecně, hodíme do placu konkrétní čísla. Začneme u Huracánu, který loni v pokročilé verzi Tecnica startoval ve Spojených státech na 249 865 dolarech (asi 5,6 milionu Kč). Za Temerario je nicméně třeba v zámoří vysázet na dřevo 357 621 USD (8,06 milionu Kč). Zdražením o víc než 100 tisíc USD a skoro 2,5 milionu Kč (!) se tak osmiválcový hybrid dostává do teritoria, kde dříve operoval dvanáctiválcový Aventador. I ten pak dostal nástupce, jenž najel na elektrifikaci, ceny se tak u Lamborghini zvedaly obecně.

V případě vlajkové lodi značky ovšem posun není takovým problémem, jako je to u menšího modelu. Ospravedlňuje jej použití atmosféricky plněného motoru V12, ze kterého se stává stále ohroženější druh. Osmiválec lze ale považovat za vcelku obyčejnou jednotku, třebaže v této konkrétní podobě zase tak obyčejná. Lidé ale nevnímají detaily a osmiválec dnes dostanete nejen u Audi, BMW či Mercedesu, ale rovněž u takového Fordu, Chevroletu a dalších výrobců. Takový Mustang GTD pak dokonce Temerario dorovnává výkonem, díky absenci hybridní techniky je ale o poznání lehčí.

Navíc je třeba poznamenat, že americký muscle car působí jako závodní speciál na značkách, zatímco nové Lambo je poměrně nudné a tuctové - vypadá „genericky” a připomíná řadu jiných nových aut včetně třeba faceliftované Tesly Model 3. Platí to určitě ve standardním provedení, za které platíte oněch více než osm milionů korun, příplatkové prvky jej mohou opepřit. Jenže pak vaše peněženka bude krvácet ještě víc, neboť třeba paket Alleggerita, jenž si můžete prohlédnout na fotkách a jenž přihazuje viditelný karbon, vychází až na 78 600 USD, tedy znovu velmi tučných 1,77 milionu Kč).

Zalapali jste právě po dechu? Nedivíme se, to jsme ale teprve na začátku. Na dalších 26 200 USD (asi 590 tisíc Kč) vás mohou vyjít karbonová kola. K těm jsou nicméně třeba titanové šrouby, které nejsou součástí balení, nýbrž stojí dodatečných 1 300 USD (asi 29 500 Kč). A za extra 1 100 USD (skoro 25 tisíc Kč) si můžete přikoupit karbonové středy. Přičemž třeba třmeny brzd lakované na zakázku stojí 2 800 USD (cca 63 tisíc Kč) a pneumatiky Bridgestone Potenza Race 3 300 USD (asi 74 500 Kč).

Pokud k tomu přihodíme vámi preferovaný lak, kontrastně lakovanou střechu, čelní světla s matricovými LED, zdvih přední nápravy, specifické čalounění a dekory interiéru, pak se rázem Temerario může přiblížit metě 600 tisíc dolarů (přes 13,5 milionu Kč)! A právě to je značný problém, neboť za 608 358 USD (cca 13,7 milionu Kč) si lze pořídit zmíněné dvanáctiválcové Revuelto. Sice v základu, ovšem i ten působí dravěji než menší sourozenec s doplňky.

Jak jsme tedy zmínili na úvod, zatím poslední novinka ze Sant'Agata Bolognese skutečně může být první Winkelmannovou velkou chybou a její ceny jen podtrhují rozpaky, které způsobuje. A protože jde o nástupce Huracánu, kterého se celkově prodalo 14 022 kusů, může každý přešlap hodně bolet. Vše se ale ukáže až za pár let, nyní Lambo úspěšně žije z toho, že bohatí kupují prakticky vše, co můžou.

Temerario s kitem Alleggerita a dalšími doplňky vypadá alespoň trochu lákavěji. Nicméně zaplatit za něj můžete pomalu stejně jako za větší dvanáctiválcové Revuelto. Foto: Lamborghini

Petr Prokopec

