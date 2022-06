Čeští prodejci ojetých aut hlásí náhlý, masivní pokles zájmu. Velká party se zdá být u konce před 4 hodinami | Petr Miler

Každý rozumný člověk věděl, že tenhle večírek jednou skončí, otázkou bylo, kdy se to stane. A pokud současný vývoj není klamným signálem s jinými důvody, které znovu odezní, mohlo to docela překvapivě přijít už v červnu 2022.

Kolegu včera zaskočil telefonát od jednoho velkého českého prodejce aut. Začal zkoumat možnosti propagace prodeje, což je něco, co dealeři v posledním roce dělali jen velmi zřídka - ze setrvačnosti, snahy udržet dobré vztahy, prodat některé specifické věci, cokoli takového. Auta se v době jejich nedostatku prodávají sama i víc, než by většina prodejců potřebovala, tak proč se trápit investicemi do reklamy?

Něco takového musí mít důvod a také má. Prodej ojetých aut náhle prudce zpomalil v momentě, kdy to prodejce nečekal. A když říkáme náhlý a prudký, nepřeháníme, bavíme se o relativně vysokých desítkách procent meziměsíčního poklesu odbytu, což je mezi květnem a červnem krajně neobvyklé. Prodeje zejména soukromým osobám se obvykle drží vysoko do začátku prázdnin, z pochopitelných důvodů, letos to ale očividně nefunguje.

Obvolal jsem totiž pár svých známých prodejců napříč republikou a nejde o lokální trend. Bavíme o 30 až 50 procentech poklesu odbytu (více dopadá na prodejce levnějších aut) v řádu v podstatě dnů či maximálně týdnů, který větší bazary trápí o to více, že musí financovat své sklady. Nikdo nemá stovky milionů korun vlastních prostředků na to, aby držel slušnou zásobu aut. A protože úroky v posledních měsících vystřelily násobně výše, není to levný špás. Člověk nemusí být velký ekonom, aby si dal dohromady, že když na skladě držíte 200 aut za 100 milionů korun a platíte bance 6,5 % p.a., potřebujete vydělat přes 500 tisíc za měsíc na maržích jen na pokrytí úroků. To už není legrace.

Neříkáme, že to tak je vždy a všude, na to si budeme muset počkat a na makročísla od firem jako Cebia, máme ale dost slušný přehled napříč regiony, abychom si troufli říci, že tohle je spíše obvyklé než výjimečné. Popravdě, muselo se to stát - i Janek Ledecký občas z rádia připomíná, že stromy rostou čím dál výš. A pak je čeká pád. Nic nemůže růst donekonečna, žádná party není věčná a ta se zájmem o ojetiny nemohla být výjimkou. Provádí-li ČNB celkem důslednou restriktivní monetární politiku a rostou-li náklady na spoustu jiných věcí, jednou lidé musí dojít k závěru, že (pro ně) nové auto prostě teď není tak důležité, aby jim stálo za rizika s tím spojená. A máme s kolegy dost zkušeností z různých jiných odvětví, abychom věděli, že takové věci obvykle přichází náhle a bez varování, protože na to v tu chvíli z nějakého důvodu přijde větší množství lidí naráz a efekt se začne řetězit.

Zásadní otázkou nyní je, proč zrovna teď? A je to nový trend, nebo jde jen o krátkodobý výkyv? Popravdě nevíme, soudě dle informací z jiných oborů ale může být důvodem (krom výše popsaných měnových a ekonomických faktorů) lačnost po zahraničních dovolených. Češi - a nejen Češi - si v posledních letech těchto věcí moc neužili. A pokud to chtějí „napravit”, mizí co nejdříve a co nejdál. Červen je pak první velký dovolenkový měsíc. To jednak znamená, že jsou pryč, dále to, že peníze investovali jinam a také to, že nepotřebují auto na dovolenou, protože třeba do Egypta se moc dobře dojet nedá. Je-li tomu tak, pak na jednu stranu lze doufat, že tento faktor odezní. Na tu druhou... Bůh s prodejci v červenci a srpnu.

Čas ukáže více, jsou to všechno jen kvalifikované předpoklady. Z hlediska dnes tak sledované inflace jde ale o pozitivní faktor a ukázku potenciálně pozitivních dopadů kroků ČNB. Jeden z prodejců nám řekl, že „marže jsou pořád dobré, jen prodeje šly do háje”, takže dalším krokem může být co? Že i ony marže půjdou do háje, ceny zkrátka mohou klesnout. Pakliže poptávka bude o tolik nižší a prodejci budou muset vynakládat na držení skladů tolik peněz na úrocích, budou chtít sklady „rozstřílet”. A to se bez cenové války neobejde. Možná dubnový předpoklad brzkého ochlazení trhu ze strany některých analytiků, který přinese i nižší ceny, byl trefou do černého, jakkoli se v tu chvíli zdál být mimo realitu.

