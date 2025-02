Chorvaté ukázali auto snů, které v roce 2025 už nikdo nečekal. Má motor V10 bez turba zvládající 10 tisíc otáček před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste se báli, že si letos budete moci koupit už jen větší či menší odvar z toho, co byste si skutečně přáli, tohle auto vás vyvede z omylu. Pokud je vám od pohledu povědomé, není to mýlka, to tu ale nakonec není na škodu.

Pokud od auta očekáváte víc než obdobu autobusu, kterou si musíte sami odřídit, na dnešním trhu už moc nepochodíte. Existuje sice spousta aut, která jsou výkonná a formálně sportovní, stačí se ale podívat na jejich vysokou hmotnost, poznat jejich omezenou ovladatelnost a dát si tohle všechno dohromady se záplavou dokola se zapínajících stupidních asistenčních systémů, které kolikrát víc škodí než pomáhají, aby vás na ně přešla chuť.

To takové Lamborghini Gallardo dokáže uhranout i dvaadvacet let po svém příchodu. Nikdy to nebylo nezajímavé auto, ale v době, kdy nové vozy s atmosféricky plněnými motory a manuálními převodovkami už skoro neexistují, jeho akcie prudce rostou. I po stránce designové je to velmi nadčasový stroj, ovšem na některých detailech je logicky patrné jeho stáří. Co tedy vzít správný základ a udělat z něj moderní sportovní vůz, jaký už v roce 2025 nikdo nečekal?

Přesně to si řekli u firmy Tedson Motors. Ta pochází z Chorvatska, tedy místa, které si s auty spojíme až v posledních letech díky tamnímu Rimacu. U Tedsonu si ale nehrají s elektrickým proudem a zůstali věrní spalovací technice. V případě jejich modelu Etna, který je jakýmsi restomodem postaveným právě na základech Lamborghini Gallardo, to znamená, že vozu zůstal pětilitrový desetiválec, který prošel dalším laděním. Maximální otáčky se tak zvedly na více než 10 000 ot./min., výkon pak poskočil na zhruba 600 koní.

S tak vysokým číslem přitom u továrních kousků nebyly spojeny ani pozdější exempláře s 5,2litrovým motorem, Chorvaté však vyšší výkon ještě umocnili výraznou karbonovou dietou, díky které Gallardo shodilo 200 kilo. Ač tedy s příchodem rozšířeného bodykitu vůz nabobtnal o 10 centimetrů do stran, vážit by měl jen nějakých 1,3 tuny. Nebude tedy překvapivé, když Etna zvládne sprint na stovku pod 3 sekundy a její maximum bude končit daleko za hranicí 300 km/h.

Trochu překvapivé je, že Etna má mít vždy převodovku e-Gear, tedy opravdu mizerný robotizovaný manuál. Vysvětlením Chorvatů je, že si je vědoma toho, jak moc vzácné manuální verze jsou, a nechce jim brát jejich historickou hodnotu. Tím si ale podle nás na nadšence nepřijde - buď bude muset akceptovat i objednávky na úpravu ručně řazených variant, nebo na manuál e-Geary předělávat. Také to je technicky možné, robotizována je zde dokonce úplně ta samá převodovka.

Tak či onak bude bude třeba v případě zájmu hrábnout opravdu hluboko do kapsy, neboť ceny Etny startují na přibližně 19 milionech korun. K tomu je navíc třeba připočítat dárcovské auto, které v současné době vychází na nějaké 2 miliony korun a víc. S utrácením ani tak nemusí být konec, Tedson Motors totiž na vaše přání může vůz osadit také zakázkovým titanovým výfukem a podvozkem inspirovaným okruhovými verzemi Super Trofeo. Interiér je pak čistě na vás, zatímco v případě karoserie, u které původní nezůstal jediný panel, je na výběr pouze „válečná kamufláž“. V závislosti na dané selekci je ale třeba počítat s tím, že stavba restomodu se může natáhnout na víc než rok.

Chorvaté vyjma toho nabízí program Daydream také pro Porsche 911, kde jako základ pro konverzi slouží generace 964 a 993, tedy ještě puristické s motorem chlazeným vzduchem. Je proto otázkou, zda jejích majitelé budou chtít k úpravám přistoupit, neboť jednou z nich je implementace rekuperačního systému, který může s přispěním několika elektrických koní napomoci s akcelerací i efektivitou provozu.

Upravené Lamborghini Gallardo vypadá rozhodně lépe než Italy vyrobený originál. Navíc nadále disponuje atmosférickým desetiválcem, dokonce poladěným tak, aby zvládal více než 10 tisíc otáček. Za tyto modifikace si ale Chorvaté nechávají řádně zaplatit. Foto: Tedson Motors, tiskové materiály

