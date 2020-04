Churavějící britská automobilka zkouší obrátit kormidlo dějin tříválcovými SUV před 5 hodinami | Petr Prokopec

Řekněme, že jde o to poslední, na co bychom v takové situaci vsadili, ale v době plné přerozdělování může fungovat leccos. Dvojice relativně velkých SUV Range Rover Evoque a Land Rover Discovery Sport tak nyní mají hybridní pohon založený na tříválci.

Range Rover Evoque již ze své podstaty nemůže být lehkým vozem. Je sice pravdou, že jde o kompaktní a tedy nepříliš monstrózní SUV, ovšem zároveň je koncipováno jako luxusní. Již v základu tak na ručkách vah ukáže přes 1 700 kilo, a to zde mluvíme o verzi s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, pohonem předních kol a manuálem. Stačí však, abyste ruční řazení nahradili automatem a jednu poháněnou nápravu dvěma, a rázem jste již o více než 100 kg výše. Že tím trpí hlavně spotřeba, není třeba dodávat.

Nyní tedy Britové vyrukovali s novým provedením, u kterého lze jistojistě počítat s dalším navyšováním hmotnosti. Žíznivost však letěla dolů, a to vskutku radikálně. Dle automobilky si Evoque ve verzi P300e má říci pouze o 1,4 litru paliva na sto kilometrů. To je neuvěřitelně nízké číslo a zkušenosti naznačují, že v provozu bude nedosažitelné. Je to tak u všech vozů s elektrifikovaným ústrojím, což je podstata této nové varianty.

Pohon P300e totiž zajišťuje tříválec o objemu 1,5 l naladěný na 200 koní, kterému pomáhá elektromotor produkující dalších 109 koní. Výkonové špičky obou agregátů se zjevně potkávají v jednom bodu, má podle výrobce produkovat celkově 309 koní. Sprint na stovku tak zabere jen 6,4 sekundy, zatímco spotřeba byla vyčíslena na oněch 1,4 l/100 km. Stojí za tím přitom schopnost vozu ujet čistě na elektřinu 66 km maximální rychlosti 135 km/h.

Britové v případě hmotnosti zmiňují pouze tolik, že tříválcový motor je oproti dvoulitrovému čtyřválci o 37 kilo lehčí. O hmotnosti elektromotoru a baterií o kapacitě 15 kWh však už nehovoří. Baterie umožňují mnohem více než jen dvojí či trojí razantní sešlápnutí plynového pedálu, ovšem daných 66 km zvládnete urazit jen někdy, někde a navíc s velkým sebezapřením. Poté vám však na necelé dvě tuny zůstane především tříválec, což je na tak velké auto jistě kontroverzní volba. Britská automobilka se topí v problémech a je jistě odvážné sázet při pokusu o obrat na něco podobného.

Je nicméně jasné, proč Range Rover s touto verzí vyrukoval. Ona spotřeba je totiž v rámci emisí CO2 vyjádřena pouhými 32 gramy na kilometr, což je pouhá třetina požadovaného zpřísněného evropského limitu. Stačí tedy, aby značka udala pár exemplářů, a rázem se již nemusí obávat pokut ze strany EU. Otázkou však je, kolik zákazníků skočí na laboratorní špek a tříválcovou realitu. I proto Evoque P300e nepřichází na trh sám, ale v doprovodu Land Roveru Discovery Sport P300e.

I u něj je použito výše popsané hybridní ústrojí, jeho sprint na 100 km/h zabere 6,6 s, spotřeba vzrostla na 1,6 l a dojezd čistě na elektřinu poklesl na 62 km/h. Doba dobíjení se nicméně nemění, i nadále je tak možné počítat s nabitím na 80 % již po půl hodině při využití rychlodobíjecích stanic nebo s 2 hodinami a 12 minutami při zapojení vozu do nástěnného wallboxu.

Oba vozy jsou vybaveny trojicí jízdních režimů (Hybrid, EV a Save), přičemž vůči zbytku produkce se zvenčí liší zástrčkou na dobíjení a uvnitř pouze přidanou stránkou v palubním menu. Objednávky je pak možné zaslat dealerům již nyní, kdy však dorazí samotné vozy ke svým majitelům, zatím není přesně známo.

Nový Range Rover Evoque P300e má v průměru jezdit za 1,4 litru na sto kilometrů...



...zatímco Land Rover Discovery Sport P300e má být jen o dvě deci paliva méně úsporný. Že realita bude u obou takřka dvoutunových SUV někde zcela jinde, snad ani nemusíme dodávat, zároveň si musí vystačit hlavně s malými tříválcovými motory

