Chystané nové Hondy budou simulovat jiná auta pomocí falešného řazení, zvuku i vibrací, to bude něco | Petr Prokopec

„Fake it till you make it,” říkají Američané o situaci, ve které se pokoušíte sami sebe nebo ostatní přesvědčit, že můžete dosáhnout něčeho, na co reálně nemáte. Hondy chystané 0 Series budou zjevně ztvárněné přesně v duchu tohoto hesla.

Pro Hondu zatím vstup na pole elektrické příliš úspěšný nebyl. Hlavně její malý městský vůz zvaný „e“ byl vysloveně propadák, což ostatně bylo jasné od počátku každému, kdo má v hlavě alespoň špetku rozumu. Japonská automobilka totiž prcka s tragickým dojezdem nabízela pomalu za cenu luxusní limuzíny. Nebylo tedy opravdu divu, že jej nikdo nekupoval a „éčko“ skončilo předčasně. Nástupce v podobě SUV zvaného e:Ny1 na tom až tak špatně není, ovšem o bestseller se statisícovými registracemi také nejde - letos si v Evropě našel 6 305 kupců, v českých statistikách SDA nevidíme ani jedno prodané auto.

Japonci si ale zjevně hodně slibují od elektrických novinek, které spadají do rodiny zvané 0 Series. Snad to i v tomto případě nebude znamenat 0 Sales, tedy nula prodejů. Spoustu rozpaků by ale tahle auta přinést skutečně mohla, jak naznačují slova jednoho z techniků Hondy, se který měli možnost mluvit kolegové z The Drive. Ten jim sdělil, že automobilka pracuje na manuální převodovce, která by byla určena právě „nulovým“ elektromobilům.

V tomto ohledu je třeba si říci, jak vlastně elektrické ústrojí pracuje. Již od nejnižších otáček máte k dispozici vysoký výkon, a tak mnohastupňové převodovky ve spojení s elektrickými motory neznamenají zásadní, pokud vůbec nějaký přínos. Zvlášť když nejvyšší rychlost bývá omezená na nějakých 160 až 180 km/h. V té chvíli opravdu nepotřebujete víc než jeden či maximálně dva stupně, navíc většina lidí dnes po ručním řazení netouží.

Výrobci nicméně potřebují k elektromobilům přitáhnout ideálně naprosto každého, proto se snaží oslovit naprosto všechny skupiny, i nadšence. Pokud totiž přesvědčí i ty, je velmi pravděpodobné, že zlákat na svou stranu se jim povede i ostatní. Nejsme si však jisti, že falešná hra je to, nač by hlavně oni nadšení řidiči skočili. Zvláště když v případě elektromobilů 0 Series nepůjde jen o umělé řazení, nýbrž také o umělý zvuk, který si navíc budete moci vybrat.

Během akce, která se uskutečnila v testovacím areálu Tochigi, totiž vyšlo najevo, že prototyp zmiňované a již ukončené Hondy e dostal do vínku speciální zvukový systém. Ten dokáže napodobit soundtrack někdejších ikon japonské značky, ať již jde o S2000, Civic Type-R či NSX-R. Kromě zvuku přitom dochází také na rozvibrování sedadla řidiče a změnu přístrojového štítu tak, aby vypadal jako ve voze, jehož tóniny jsou imitovány.

Svým způsobem se tak elektromobily Hondy stanou jakýmsi jízdními simulátory, jenž ovšem nebudou trůnit někde v herně, nýbrž skutečně zamíří do ulic. Jenže co jste ochotni akceptovat takříkajíc za klávesnicí jako přiblížení se realitě, nebudete s velkým nadšením tolerovat ve skutečné realitě. Přitom zrovna nadšení by tato technika měla generovat. Možná se tak mýlíme, ale dle našeho názoru míří Honda tak moc mimo terč, jak jen je to vůbec možné.

Lze souhlasit s tím, že Japonci přistupují k celé záležitosti trochu jinak než Korejci, jejichž Hyundai Ioniq 5 N taktéž dostal do vínku falešné řazení i zvuk. Jenže Honda má oproti němu disponovat i spojkovým pedálem, jenž by realističnost celé věci měl umocnit, jakkoli funkční stejně nebude, za vším se budou skrývat jen softwarové hrátky. Nemáme ale pocit, že by tohle celý nápad mohlo zachránit, pořád je to „fejk”.

Prototypy chystaných novinek vychází z modelů Accord a CR-V, pochopitelně ale dostanou do vínku svou vlastní karoserii. Co se bude skrývat pod ní, je stále zřejmější. A poslední zprávy nejsou bůhvíjak okouzlující. Foto: Honda

