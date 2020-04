Čína mění systém dotací elektromobilů, Tesla je rázem zcela mimo hru před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vládní podpora elektrických aut bude jednak snížena, což by nemuselo až tak vadit, pro auta nad milion korun ale bude zrušena úplně. To znamená, že smůlu má i lokálně vyráběný Model 3, natož pak jakákoli jiná Tesla.

V roce 2015 čínská vláda oznámila, že razantním způsobem přepracuje systém dotací, které byly spojena s elektromobily a hybridy. Země totiž alternativní pohon podporovala opravdu velkou měrou a zároveň nevyžadovala žádnou špičkovou technologii. I díky tomu se v Číně objevoval jeden start-up za druhým, ovšem těmito firmami nabízené vozy disponovaly jen velmi krátkým dojezdem a nezajímavou dynamikou. V kombinaci s oněmi dotacemi však byly k mání prakticky za hubičku, což zákazníky nakonec zaujalo.

Čína se nicméně rozhodla, že nebude lídrem na poli elektrifikace jen v rámci prodaných kusů, ale rovněž technologicky. Proto byly upraveny podmínky pro zisk dotací, kdy již byl stanoven minimální dojezd alespoň 400 km. Zároveň došlo na snížení vládního bonusu z 50 tisíc yuanů (cca 177 tisíc Kč) na polovinu. Trh se díky tomu pročistil a start-up vysávající pouze peníze daňových poplatníků zmizely. Souběžně s tím se však zredukoval rovněž zájem o alternativní pohon.

Jelikož nicméně Čína zavedla pro tamní výrobce povinné kvóty, úplného zmizení elektrického programu se země nemusela obávat. I díky tomu mohla země oznámit, že na konci letošního roku bude dotační program zrušen. Jenže co člověk míní, to koronavirus mění. Nová pandemie totiž zasáhla celý automobilový sektor, a stejně jako zamířily ke dnu prodeje normálních aut, tak došlo k redukci zájmu také o elektromobily a plug-in hybridy.

Dotační program tedy nakonec nebude zrušen, naopak došlo k jeho prodloužení ještě o další dva roky. Má to ovšem jeden háček. Ve srovnání s loňskou výší vládní úlevy totiž letos dojde k ponížení bonusu o 10 procent, což bude příští rok následovat 20procentní a přepříští rok 30procentní redukce. Zatímco tedy loni si zákazníci mohli od ceny automaticky odečíst alespoň 25 000 CNY (asi 89 tisíc Kč), pro letošek již půjde pouze o 22 500 CNY (80 tisíc Kč).

Nejde nicméně o jedinou podmínkou, tou další je zastřešení maximálních cen elektromobilů na 300 tisíc yuanů (asi 1,06 milionu Kč). To možná na první pohled nevypadá problematicky, nicméně díky tomuto opatření jsou ze hry elektrické modely BMW a Mercedesu. A co je možná nejpodstatnější, na dotaci nemá nárok ani Tesla, neboť její lokálně vyráběný Model 3 stojí v dosavadní základní verzi 323 800 CNY (1,15 milionu Kč).

Pro kalifornskou značku jde bezesporu o problém, neboť na čínský trh Tesla sází především - jinde v tuto chvíli nemá větší prostor k růstu. Nyní ovšem zákazníci nemohou počítat s žádnou vládní úlevou a maximálně se dočkají dotací od lokálních vlád, kdy třeba takový Kanton nabízí až 10 tisíc yuanů (35 tisíc Kč). Jde však o největší pobídku takového druhu, povětšinou různé regiony a města nabízí spíše pětinovou či dokonce pouze desetinovou sumu.

Pro Teslu tedy nové opatření znamená, že se nůžky mezi ní a konkurencí po finanční stránce ještě více roztáhnou. Tedy za předpokladu, že automobilka nepřistoupí ke slevě a Model 3 nebude startovat pod oním limitem. To by ovšem znamenalo, že šance firmy na to dostat se do zisku znovu poklesnou. A něco takového by již investoři nemuseli přejít bez povšimnutí.

Kromě toho je třeba si uvědomit, že výše dotací se začíná snižovat. I kdyby tedy Tesla aktuálně srazila výchozí částku pod oněch 300 tisíc yuanů, její auta se budou fakticky zdražovat. A za dva roky u nich již klientela bude moci na jakékoliv dotace zapomenout. Pokud by ovšem značka následně svá auta zdražila na původní úroveň, jednalo by se již o obrovský skok, který by klientelu mohl ještě dále odradit.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se hlavně v případě Tesly bude situace vyvíjet i nadále. Jakkoliv si totiž nemyslíme, že snížení dotací a zpřísnění podmínek jejich udělování automobilku nepoloží, její jakékoliv další podnikání bude těžší a těžší. Tesla totiž stála opravdu hlavně na vládních pobídkách a důvěře investorů. Obojí ale stávající postup čínské vlády ovlivní a pozitivně to bude jen stěží.

Lokálně vyráběná Tesla Model 3 přišla aktuálně v Číně o dotaci. Její výše navíc byly obecně sníženy

Petr Prokopec