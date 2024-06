Číňané chystají novou generaci v Česku velmi žádaného levného auta, konkurovat mu nedokáže ani Dacia včera | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Jen za květen u nás prodali 1 545 aut, z čehož 1 180 exemplářů připadá právě na tento model. Patří mu tak druhá příčka ve svém segmentu, a to v podstatě končí, nová generace může zamířit ještě výš.

První generace MG ZS zamířila do prodeje v březnu roku 2017. Nejprve se tak stalo v Číně, posléze se ale seznam trhů rozšířil také o Velkou Británii a Austrálii. Dnes toto 4,3metrové SUV můžete koupit i u nás, a to už od 399 900 Kč. Není tedy divu, že zájem není zrovna malý, a to přesto, že se konstrukčně jedná o sedmileté auto. Jenže branže se za tu dobu neskutečně proměnila a výrobci jako Škoda zamířili do cenových sfér, které jsou pro běžné lidi obvykle nedosažitelné. Není to tak vlastně Kamiq, Karoq či Kodiaq, po čem touží. Pozornost soukromých kupců se přesunula spíše k Dacii, i ve srovnání s ní ale umí MG nabídnout víc.

ZS sice stále je prodejním hitem (v Austrálii šlo loni o nejprodávanější SUV, ve Španělsku pak v prosinci dokonce o nejlépe prodávaný vůz vůbec, o Česku jsme se zmínili zkraje), přesto Číňané již nějakou chvíli pracují na druhé generaci, která půjde ve stopách letos odhaleného hatchbacku MG3. Co se tedy vzhledu týče, očekávat máme hlavně agresivní čelní partie, které pomohou opticky prodloužit také přední kapotu, jak rozebírají kolegové z Carscoops.

Co přesně se pod ni nastěhuje? To zatím nelze s jistotou říci, jakkoli MG3 nejspíš nebude inspirací jen po stránce designové. Pod kapotu tedy zamíří buď ryze spalovací ústrojí tvořené 1,5litrovým atmosférickým čtyřválcem, nebo hybridní, kdy tatáž jednotka je doplněna elektromotorem a bateriemi o kapacitě 1,83 kWh. Zda se vrátí přeplňovaný tříválec pohánějící stávající provedení, je zatím ve hvězdách. S diesely by ale nikdo neměl počítat.

Elektrické provedení je naopak jistotou, přičemž pro Čechy bude novinkou - aktuální ZS EV je totiž k mání třeba ve zmiňované Británii, kde disponuje bateriemi o kapacitě 72,6 kWh. Podobnou kapacitu lze čekat také u novinky, kde spíše než na dojezd bude důraz kladen na cenu. Ta by přitom nemusela překročit metu jednoho milionu korun, alespoň soudě podle jen o chlup menšího hatchbacku MG4, který startuje na 749 900 Kč (ovšem s bateriemi o kapacitě 51 kWh).

Uvnitř ZS rovněž nepřekvapí, neboť standardně bude možné tak jako u MG3 počítat se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10,25palcovou dotekovou obrazovkou multimédií. V Británii přitom ve standardu nechybí ani satelitní navigace s detekcí rychlostních limitů, stejně jako třeba semi-autonomní řízení MG Pilot. Že něco podobného bude mít na palubě i o chlup dražší SUV, asi netřeba pochybovat. Stejně jako o přítomnosti litých (alespoň 17palcových) kol.

Bližší informace budou známy do konce roku, kdy by nové ZS mělo debutovat. Do té doby bude i jasněji v rámci obchodní války, jež stále více eskaluje mezi Čínou a zbytkem světa. Její vyústění přitom bude mít na budoucnost chystaného SUV nemalý vliv, ostatně bez zmíněné nízké ceny by MG jistě nebylo v žebříčku dovozců tak vysoko, jako je nyní.

ZS startuje na necelých 400 tisících korun, za což mimo jiné dostáváte atmosférickou jedna-pětku se 106 koňmi a moře výbavy. Tomu už nedokáže konkurovat ani Dacia, i Duster je totiž nyní dražší. Foto: MG Motor

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.