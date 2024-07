Číňané do roku 2030 ovládnou 33 procent světového trhu s auty, říkají analytici, 3 kontinenty si zcela podrobí včera | Petr Prokopec

Může se zdát, že současné kroky USA a EU jsou pro Číňany čárou přes rozpočet, svět je ale mnohem větší. V jeho zbytku tak mají podle nové analýzy hrát prim, některé zavedené automobilky to nemusí přežít.

Máme zde začátek nového měsíce i týdne, který se pro Evropu zdá být klíčovým. Brusel totiž rozhodl, že počínaje čtvrtkem 4. července začnou platit vyšší cla na dovoz čínských elektromobilů. Peking nicméně Evropskou unii varoval, že pokud tak skutečně učiní, dočká se tvrdé odplaty. Tou budou zasažené hlavně německé automobilky, jenž jsou přitom jedním z tamních ekonomických pilířů. A když si uvědomíme, že naši sousedé odvádí nejvíce do unijního rozpočtu, Brusel zas jednou působí, že se střelil do ruky, která ho krmí.

I kdyby ale EU svůj postoj nepřehodnotila, stejně jako nelze očekávat obrat ani u Spojených států, čínské automobilky to v jejich expanzi nezastaví. Naznačuje to analytická společnost AlixPartners citovaná CNBC, podle níž by mimočínské prodeje aut původem z Říše středu měly na konci této dekády vzrůst ze stávajících 3 milionů kusů na trojnásobek, tedy na 9 milionů. V roce 2030 by tak Čína měla ovládat 33 procent globálního trhu.

Čínští výrobci by přitom na přirozené či umělé bariéry, tedy na averzi, předsudky, nezájem či ona cla, měli narazit pouze v USA a Japonsku. V těchto zemích se jejich podíl má zvednout ze současného jednoho procenta či nuly na 3 a 1 procento. O trochu úspěšnější pak Říše středu bude podle analytiků v Evropě, kde má dojít ke zdvojnásobení prodejů, načež se tržní podíl posune ze 6 na 12 procent. Všude jinde ale bude Čína dominantní silou - USA, EU a Japonsko tak budou pouhé ostrůvky v moři.

Dle predikcí mají totiž čínské automobilky dosáhnout na domácím trhu na konci dekády 72procentního podílu. Na ruských registracích pak budou mít 69procentní podíl, na afrických 39procentní, na asijských 31procentní a na středo- a jihoamerických 28procentní. S výjimkou Ruska a Číny jsou přitom výrobci z Říše středu na těchto trzích aktuálně okrajovou alternativou. Pouhých šest let má ale stačit k tomu, aby se stali klíčovými hráči.

„Čínské značky kladou větší důraz na prvky, které si zákazník může skutečně vychutnat, ať již jde o design nebo technologie uvnitř kabiny. Zároveň jsou až brutálně zaměřeni na to, aby si udržely svou cenovou výhodu, a to přesto, že staví své fabriky i v zahraničí. A rovněž si vybudovaly náskok v technologiích, které jsou na vzestupu, výrobu baterií nevyjímaje,“ uvedl Andrew Bergbaum z AlixPartners. A dodal, že právě proto „Čína bude definovat světový trh.“

Vlastně tak dochází přesně na to, před čím jsme varovali. Hlavně evropské automobilky měly opravdu neskutečný náskok ve spalovacích motorech, jenže se ho vzdaly výměnou na vstup na pole, na kterém akorát tápou. Kvůli tomu jim ale nakonec ujel hned dvojí vlak, neboť nejenže Říši středu nedohnali v oblasti elektromobility, ale ta se v mezičase posunula do popředí i v případě spalovací techniky. Tu navíc dále vyvíjí, hlavně pro onu Afriku, Asii a Jižní Ameriku.

Ve všech těchto oblastech pak začnou úměrně tomu klesat prodeje zavedených výrobců, pročež se jejich existence skutečně stane závislá hlavně na výsledcích z oněch ostrůvků jako je EU. Čekat tak můžeme celou řadu existenčních problémů či akvizic, neboť zde opravdu nemáme tak velký kurník, aby v něm přežilo mnoho kohoutů. Že by se v něm lépe dýchalo, což byl jeden z důvodů oné politicky tlačené změny, na to můžeme rovnou zapomenout.

