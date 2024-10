Číňané dokazují, že ať už dnes evropské automobilky přijdou skoro s čímkoli, oni to hned udělají lépe a levněji před 10 hodinami | Petr Prokopec

Kdyby Evropané zůstali věrní oblasti, ve které mají zřetelnou konkurenční výhodu, nestalo by se to. Protože se ale po hlavě vrhají tam, kde sbírají jen drobky, překonává i tato novinka Zeekru německou konkurenci o parník.

Volkswagen ID.Buzz je po designové stránce povedeným vozem, který v mnoha ohledech odkazuje na svého legendárního předchůdce, Typ 2. Jenže ten se stal fenoménem mimo jiné proto, že byl velmi dostupný. Také kvůli tomu je neoddělitelně spojen s generací květinových dětí, kterým se po kapsách válela maximálně tak marihuana a LSD, nikoli ruličky stodolarovek. Němci se nicméně rozhodli, že moderní provedení osadí elektrickým pohonem. Něco takového ovšem již nemohlo dopadnout tak, jak si nejspíše malovali, neboť fakticky se startuje na 1 149 000 Kč, za což dostáváte pouhých 457 km údajného dojezdu.

ID.Buzz je tedy neskutečným propadákem a letos má v Evropě na kontě jen 7 638 registrací, přičemž je otázkou, kolik z toho mají na kontě dealeři a podobně. Stačilo přitom nabídnout vůz i s nějakým smysluplnějším pohonem a hned bychom byli jinde. Takhle ovšem VW musí soupeřit se značkami, které v podstatě dělají totéž, ovšem o poznání líp a levněji. Jednou z nich je i čínský Zeekr, jenž aktuálně vyrukoval se svým novým MPV zvaným Mix. To je k mání od 279 900 yuanů (cca 916 tisíc Kč), pročež na první dobrou taktéž nepůsobí jako bestseller.

Je nicméně třeba si uvědomit, co za své peníze dostáváte. Přičemž hnací ústrojí je vlastně tím, co je na celém balení nejméně zajímavé. A jakkoli jde o bateriový pohon, Zeekr je stále nad úrovní VW, neboť v základu počítá s paketem o kapacitě 76 kWh a dojezdem 550 km. Ten je sice vypočítán dle cyklu CLTC, načež realita bude někde okolo 350 km, což je totéž jako v případě ID.Buzz, ovšem vedle toho je možné sáhnout i po větších bateriích s kapacitou 102 kWh. S těmi je spojeno udávaných 700 km, za které platíte 299 900 CNY (cca 981 tisíc Kč).

Obě verze dostaly do vínku rovněž vzadu usazený elektromotor, který disponuje 422 koňmi, tedy větším výkonem než dvě jednotky v ID.Buzz GTX (340 koní). Ve srovnání s VW pak Zeekr disponuje 800voltovou architekturou, a tedy rychlejším dobíjením. To vše ale stejně bledne vedle interiéru, který nabízí přesně to, co mělo mít německé MPV, jenž by tak alespoň nějakým způsobem dokázalo svou vysokou cenu obhájit. Středobodem jsou totiž přední sedadla, která lze s pomocí elektromotoru otočit až o 270 stupňů.

Zeekr se tedy uvnitř může proměnit v cokoli od obývacího pokoje přes tělocvičnu až třeba po pracovnu. Vše navíc umocňují posuvné přední i zadní dveře, díky nimž a výšce kabiny 1 350 milimetrů je nastupování i vystupování naprostou hračkou. Pozornost si pak žádá i centrální tunel, který je usazen na 2 metry dlouhé kolejnici a může tak sloužit cestujícím vpředu i celé posádce jakožto stolek. Uvnitř je navíc integrována lednička, okolo které můžete všechna sedadla sklopit a mlsat tak z „postele“.

Neobvyklá konfigurace dveří přiměla Zeekr, aby si opravdu důkladně posvítil na bezpečnost. Tu následně čínská automobilka deklarovala i tak, že na Mix spustila z výšky 2,2tunový kontejner. Ovšem strukturu vozu to nikterak nenarušilo, dveře šly bez problémů otevřít. Jakkoli v té chvíli se již poroučel na střeše usazený LiDAR, který vozu umožnuje autonomní jízdu. Automatické je pak i parkování, jakkoliv něco takového díky lepšímu průměru otáčení, než má na kontě Mini, zvládnete sami levou zadní.

Tím výčet zajímavých prvků nekončí, ostatně již ve standardu disponuje Mix hned 130 různými doplňky či funkcemi. Patří mezi ně i rozměrný centrální displej multimédií či hlasové ovládání, stejně jako bezdrátové dobíjení mobilů při výkonu až 50W a rozprašovač vůně integrovaný do klimatizace. Pokud by vás pak zajímal zavazadelník 4 688 milimetrů dlouhého MPV, pak ten má kapacitu 568 litrů. Pokud někdo o takové auto stojí, opravdu ještě někoho zaujme VW ID.Buzz?

MPV Mix se kromě již výše zmíněného dočkalo také čelního panelu dlouhého 2 413 milimetrů, jenž disponuje více než 1 960 diodami. Ty se pak starají nejen o svícení, ale mohou zobrazit i různé vzkazy. Třeba: „Vezmeš si mě?“ Foto: Zeekr

