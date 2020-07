Číňané drze zkopírovali nové SUV Fordu ještě dříve, než se vůbec začalo prodávat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Těžko říci, jestli se smát, nebo brečet, je ale vidět, že Číňané jsou na kopírování západních aut stále přeborníci. Nikdo jiný by plagiát auta jiného výrobce nezhotovil dříve, než se originál začne prodávat.

Před několika málo dny Ford slavnostně odhalil nové Bronco. Automobilka s modrým oválem ve znaku přitom od začátku počítala s tím, že největším soupeřem jí bude Jeep Wrangler. Jak se ale nyní ukazuje, konkurenci neměla vyhlížet pouze ve své domovině. Čínský koncern Great Wall Motor už začátkem měsíce oznámil, že pod svou prémiovou značkou Wey představí nové ortodoxní SUV a ač se má představit až v pátek na autosalonu v Chengdu, už teď můžeme vidět, oč půjde.

Auto se jmenuje Wey Tank 300 a jde o jasnou kopii právě nového Bronca. Nejde sice o dokonalý plagiát, „inspirace” americkým SUV, které si zatím nikdo ze zákazníků ani nemohl koupit, je ale jasná. Přední diodové světlomety jsou úplně stejného ražení a po vzoru amerického originálu dokonce dostaly i boční linky. Opisovalo se nicméně rovněž vzadu, kde najdeme vertikální lampy. Vedle levé se nachází madlo pátých dveří, jež se otvírají do strany a slouží k uchycení rezervy. Došlo pak i na „vykousnutí“ zadního nárazníku.

Na rozdíl od originálu Číňané počítají pouze s pětidveřovým provedením, jež bude postaveno na modulární platformě GW P01. Kde se nicméně značka Wey ji nehodlá držet zkrátka, to je selekce pohonných ústrojí. Základem se stane 1,5litrové turbo se 170 koňmi, jež doplní osmistupňový automat a velmi pravděpodobně pouze pohon všech kol. Uprostřed nabídky pak bude figurovat přeplňovaný dvoulitr, o jehož 220 koní se postará převodovka devítistupňová.

Tentýž automat pak dostane do vínku i vrcholný agregát, a sice třílitrový šestiválec. Ani ten se neobejde bez turba, pročež by měl nabízet 354 koní a 500 Nm točivého momentu. Číňané se mimo to v jeho případě chlubí 38procentní termální efektivitou, která rozhodně není malá. Značka Wey se tak dostává na úroveň „západní“ konkurence, což je zrovna u tohoto vozu důležité. Prodávat se totiž nemá jen ve své domovině, ale rovněž ve Státech a také v Evropě.

Zatímco u Fordu Bronco ale není jisté, na kterých trzích se objeví z vůle Fordu, u čínského „tanku” to není jisté z legálních důvodů - Američané by se jistě bránili snaze brát jim zákazníky něčím tak „opajcnutým”. Dodejme, že ať už se Tank bude prodávat kdekoli, ztratit se nehodlá nejen na silnicích, ale ani v terénu. I proto dostal do vínku brodivost do výše 965 milimetrů a aktivní podvozek, jenž lze variabilně přiblížit či oddálit od země o 120 milimetrů. Tím nám zatím dostupné informace končí.

Wey Tank 300 byl nachytán při odvozu na autosalon v Chengdu. Foto: CarNewsChina@Facebook



Předčasně se ale ukázal i na oficiálních fotkách. Foto: CarNewsChina@Facebook

Zdroj: CarNewsChina@Facebook

