Číňané se rozpínají na druhém největším trhu Evropy, ukazují záda více a více značkám

Časy paběrkování skončily, nyní už se můžeme bavit jen o tom, koho dalšího Číňané pokoří. Pokud na jednom z největších trhů z auty v Evropě mají podíl okolo 6 procent, nejde to dost dobře ignorovat.

Získávání důvěry ve světě obchodu je fascinující proces. Obvykle se po léta snažíte s více či méně omezenými úspěchy, najednou ale začnete sklízet plody předchozích, zdánlivě marných snah a lidé vás ve velké míře začnou brát vážně. Přesně tím si nyní prochází čínské automobilky mimo svou domovinu, kde se někdy i přes dekády snažily s malými úspěchy vydobýt si respekt. Postupně ale zlepšovaly své nabídky, přesvědčovaly o tom, že umí udělat dobrá a přitom svébytná auta, setrvaly u nízkých cen a najednou bodují.

V zemích EU jde jen o záblesky, přesto nepochybujeme o tom, že je jen otázkou času, než se prosadí i zde. V Austrálii jsou už chvíli na koni a do stejné pozice se dostaly také na trhu, o kterém jsme naposledy hovořili před pár hodinami. Jde o Rusko, které je dnes druhým největším trhem kontinentu. Pokud tedy Číňané do Evropy vstupují tímto „kanálem”, nemůžete to označit za z nouze ctnost, jde o útok na významné odbytiště řady velkých značek. Třeba pro českou Škodu se Rusko stává druhým největším trhem po Německu na celém světě.

Číňané přitom právě tam rostou raketovým tempem a není to tak, že místo 2 aut prodávají 5, prognóza na letošní rok očekává až přes 100 tisíc prodaných čínských vozů. Informuje o tom ruský Avtostat, podle jeho čísel bylo letos do července prodáno v Rusku 56 573 čínských aut, což je o 140 % více než o rok dříve. Celý trh přitom s 953 760 prodanými vozy roste „jen” o 28,4 % a nemusíte být až tak zběhlí v matematice, abyste si spočítali, že Číňané drží 6 % celého trhu. Stačí tak na to, aby ať už samostatně nebo jako celek ukázali záda mnohem zaběhlejším značkám či modelům.

Na čele peletonu modelů se nachází Haval F7, jehož fotky provází tento článek a který vládne i vozům exportovaným do Austrálie. Jen v Rusku letos oslovil 7 548 lidí. Druhým nejžádanějším modelem je Chery Tiggo 7 Pro se 7 403 prodeji, třetím pak Tiggo 4 se 6 673 zářezy. Mezi značkami pak vede právě Chery před Havalem a Geely stále s velmi vysokými meziročními nárůsty pro letošek i poslední uzavřený měsíc (+50 až 100 %). Expanze Číňanů do Evropy tak evidentně nabírá na obrátkách. Kde se zastaví? Uvidíme, konec bychom jí ale hned tak nevěštili.

