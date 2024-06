Číňané po odhalení Porsche za cenu Octavie prohlašují, že další novinka překoná i Rolls-Royce či Maybach, znovu levně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Stelato

S jídlem roste chuť? I když první chod čínských výrobců mobilů na poli aut má poněkud hořkou příchuť, neopouští je kurážná nálada. Chystaná novinka zatím nepojmenované značky má zamířit na absolutní vrchol, ovšem za cenu hluboko pod tím, co žádají konkurenti.

Na sklonku letošního března přišel čínský výrobce mobilních telefonů Xiaomi se svou automobilovou prvotinou. Model SU7 sklidil bouřlivé přijetí, neboť vzhledem i dynamikou připomínal Porsche Taycan, oproti německému sportovnímu sedanu však byl k mání za cenu Škody Octavia. Nebylo tedy překvapivé, že Xiaomi bylo doslova zavalené objednávkami. Jenže vzápětí se ukázalo, že ty zákazníci ve velkém ruší, a to nejen proto, že by na svůj kousek museli čekat i déle než rok. Dalším důvodem byla mizerná kvalita, neboť mnohým se auta začala rozpadat pod rukama, a to klidně i po pár najetých kilometrech.

Xiaomi SU7 je tak vlastně typickým zástupcem čínského průmyslu. Disponuje zajímavou technikou, ať již v motorovém prostoru, nebo v kabině. K mání je pak doslova za hubičku. Jenže není vyladěný na hranici dokonalosti. Číňanům přitom až tak moc nemusí vadit, že sem tam něco upadne či zkolabuje - při daných cenách je následná oprava až tak moc nebolí. Jenže stačí, aby takový vůz zamířil mimo domovinu, a rázem se jeho údržba může prodražit natolik, že majitel místo další návštěvy servisu začne raději přemýšlet o sesličce a provazu zavěšeném na nejbližším stromě.

V důsledku toho vlastně nebereme až tak moc vážně prohlášení společnosti Huawei, která v letech 2018 a 2020 vládla mobilnímu trhu. Nicméně poté, co ji americká vláda shledala vinnou v porušení sankcí proti Iránu, došlo k zákazu prodeje jejich produktů v USA. Tento krok Huawei velmi zasáhl, společnost tak mimo jiné musela prodat značku Honor, aby vůbec přežila. Letos se pak sice střídavě vrací na mobilní trůn, ovšem pouze ve své domovině, kde bojuje hlavně se zmiňovaným Xiaomi.

Oproti konkurenci se Huawei v automobilové branži angažuje větší měrou a déle, na kontě již má partnerství s výrobci BAIC (značka Stelato), Chery (Luxeed) a Seres (Aito). Nyní hodlá stvořit další divizi, a to ve spolupráci s automobilkou JAC. Nízko ovšem rozhodně nemíří, právě naopak. Šéf oddělení Smart Car Solutions Yu Chengdong totiž pro magazín QQ uvedl, že chystanou novinkou budou překonány i automobilky Rolls-Royce či Maybach. Znovu u toho ale budou ceny tak nízké, až se z nich bude tajit dech.

„Bude to miliónový vůz, opravdová špička. Námi nastavená laťka dalece překonává Maybachy nebo Rolls-Royce Phantom. Bude luxusnější, disponující lepšími technologiemi a také mnohem komfortnější,“ popsal Chengdong novinku, která by měla stát zhruba 1 milion yenů, tedy asi 3,2 milionu korun. Za takový Phantom je přitom třeba zaplatit o zhruba 10 milionů korun více, chystaná novinka by tedy skutečně mohla být hit. Pokud ovšem nepůjde ve stopách SU7.

Více se dozvíme nejpozději ve čtvrtém letošním kvartálu, kdy má být novinka představena. Chengdong totiž dále zmínil pouze to, že půjde o elektrický sedan, jenž má nabídnout dojezd 705 až 855 kilometrů, přičemž se bude chlubit autonomní technikou „dalece překonávající celou branži“. To je spousta kurážných prohlášení, na realitu si raději počkejme.

Stelato S9 je současným vrcholem automobilových snah Huawei, přičemž do prodeje má zamířit v průběhu léta. Na konci roku ovšem Číňané chtějí představit vůz, který prý co do komfortu a technologií překoná i Maybach a Rolls-Royce. Foto: Stelato

Zdroj: QQ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.